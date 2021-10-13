В Израиле нашли крупнейшую в мире винодельню византийского периода

Археологи потратили два года на раскопки огромного участка в центре Израиля. Ученые обнаружили пять винных прессов, каждый площадью 225 квадратных метров, четыре больших склада для выдержки вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, а также десятки тысяч таких амфор и их фрагментов. Винные прессы украшали декоративные нишы в форме раковины, что свидетельствует о большом богатстве владельцев завода.