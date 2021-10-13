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В Израиле нашли крупнейшую в мире винодельню византийского периода

В Израиле нашли крупнейшую в мире винодельню византийского периода (23 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Израиль   археология   винный завод   винодельня   находка   раскопки   
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В древнем израильском городе Явне археологи обнаружили винный завод, построенный 1 500 лет назад. Это самый крупный винодельческий комплекс византийского периода: ученые считают, что он производил около двух миллионов литров вина в год. О находке сообщило управление древностей Израиля.

Археологи потратили два года на раскопки огромного участка в центре Израиля. Ученые обнаружили пять винных прессов, каждый площадью 225 квадратных метров, четыре больших склада для выдержки вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, а также десятки тысяч таких амфор и их фрагментов. Винные прессы украшали декоративные нишы в форме раковины, что свидетельствует о большом богатстве владельцев завода.

Комплекс был тщательно спланирован и предусматривал легкий доступ ко всем рабочим зонам. Вокруг участка, где давили виноград, были построены специальные отсеки для ферментации вина, а рядом с ними стояли два огромных восьмиугольных чана для сбора вина.

Раскопками руководили доктор Йон Селигман, доктор Эли Хаддад и доктор Лиат Надав-Зив. Ученые рассказали, что удивились, обнаружив столь сложный комплекс, который использовался для производства вина в промышленных масштабах. «Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина – при том, что процесс производства был полностью ручным», – сказали ученые.

Завод производил вино, прозванное «Газским» или «Ашкелонским», в честь портов, откуда его вывозили. Напиток затем экспортировали по всему Средиземноморью: «Речь идет о Египте, Турции, Греции и, возможно, о юге Италии», – уточнили археологи. В византийский период вино было крайне востребованным продуктом, поскольку его пили как взрослые, так и дети – в основном из-за плохого качества воды.

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Метки: Израиль   археология   винный завод   винодельня   находка   раскопки   
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1  комментарий
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Maks Es Полчаса назад
Рассказать современным иудеям-ортодоксам, как бухали в Израиле - вряд ли поверят.
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