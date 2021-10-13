В Израиле нашли крупнейшую в мире винодельню византийского периода

В древнем израильском городе Явне археологи обнаружили винный завод, построенный 1 500 лет назад. Это самый крупный винодельческий комплекс византийского периода: ученые считают, что он производил около двух миллионов литров вина в год. О находке сообщило управление древностей Израиля.
Археологи потратили два года на раскопки огромного участка в центре Израиля. Ученые обнаружили пять винных прессов, каждый площадью 225 квадратных метров, четыре больших склада для выдержки вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, а также десятки тысяч таких амфор и их фрагментов. Винные прессы украшали декоративные нишы в форме раковины, что свидетельствует о большом богатстве владельцев завода.
Комплекс был тщательно спланирован и предусматривал легкий доступ ко всем рабочим зонам. Вокруг участка, где давили виноград, были построены специальные отсеки для ферментации вина, а рядом с ними стояли два огромных восьмиугольных чана для сбора вина.
Раскопками руководили доктор Йон Селигман, доктор Эли Хаддад и доктор Лиат Надав-Зив. Ученые рассказали, что удивились, обнаружив столь сложный комплекс, который использовался для производства вина в промышленных масштабах. «Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина – при том, что процесс производства был полностью ручным», – сказали ученые.
Завод производил вино, прозванное «Газским» или «Ашкелонским», в честь портов, откуда его вывозили. Напиток затем экспортировали по всему Средиземноморью: «Речь идет о Египте, Турции, Греции и, возможно, о юге Италии», – уточнили археологи. В византийский период вино было крайне востребованным продуктом, поскольку его пили как взрослые, так и дети – в основном из-за плохого качества воды.
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