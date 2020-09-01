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Израильские археологи откопали библейскую крепость

Израильские археологи откопали библейскую крепость (7 фото)

Автор:
01 сентября 2020 16:13
Сообщество : Наука
Метки: Израиль   Ханаан   археологи   археология   библия   крепость   наука   раскопки   
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Израильские археологи обнаружили на юге страны ханаанскую крепость XII века до нашей эры - эпохи ожесточенных войн между израильтянами, ханаанцами и филистимлянами. Эта находка, соответствующа библейским описаниям той эпохи, поможет пролить свет на происхождение и жизнь таинственного ханаанского народа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   Ханаан   археологи   археология   библия   крепость   наука   раскопки   
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5  комментариев
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19k
Юрьевич Час назад
"Израильские археологи откопали библейскую крепость"

Мне кажется, что для данного строения крепость - громко сказано... Это скорее сторожевая башня или КПП какой-нибудь на 6-7 человек.
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780
Шурман 48 минут назад
Судя по всему эту церковь защищали мини евреи . Больше на дом смахивает или на сарай
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18k
hebpat 54 минуты назад
напоминает не крепость а обычный, причём достаточно небольшой дом
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68
Вам не надоело беспределить? Час назад
Сказки зачастую основаны на отголосках реальных событий...
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Станислав Вам не надоело беспределить? Полчаса назад
Здесь наоборот.... реальные события привязывают к сказкам
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