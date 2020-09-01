"Израильские археологи откопали библейскую крепость"

Израильские археологи обнаружили на юге страны ханаанскую крепость XII века до нашей эры - эпохи ожесточенных войн между израильтянами, ханаанцами и филистимлянами. Эта находка, соответствующа библейским описаниям той эпохи, поможет пролить свет на происхождение и жизнь таинственного ханаанского народа.
Археологи Израиля откопали на юге страны креполсть возрастом 3200 лет. Она может помочь ученым разбраться в судьбе таинственного библейского народа.
Крепость размером 19х19 метров имела два этажа и сторожевые башни на углах. Двор был вымощен каменными плитами, а в центре возвышались колонны. Исследователи датировали крептсь XII веком до нашей эры - эпохой, описанной в библейской Книге Судей как эпоха кровопролитных войн. Археологи полагают, что крепость была построена ханаанцами, возможно, с помощью союзников-египтян, для отражения атак филистимлян.
Крепость размером 19х19 метров имела два этажа и сторожевые башни на углах. Двор был вымощен каменными плитами, а в центре возвышались колонны. Исследователи датировали крептсь XII веком до нашей эры - эпохой, описанной в библейской Книге Судей как эпоха кровопролитных войн. Археологи полагают, что крепость была построена ханаанцами, возможно, с помощью союзников-египтян, для отражения атак филистимлян.
В комнатах-хранилищах по сторонам крепости были обнаружены сотни образцов глиняной посуды, включая сосуд, вероятно, использовавшийся для религиозных ритуалов. Эксперты из Израильского министерства древностей обнаружили крепость в лесу Гуврин, недалеко от Кирьят Гата, примерно в 50 километрах от Тель-Авива.
В описываемую эпоху Ханаанское царство находилось под властью египтян, и элементы оформления строения, как и глиняная посуда,несут на себе отпечаток египетского влияния.
Среди ценных находок - массивный порог у входа в крепость, который сделан из цельного куска камня и весит около 3 тонн.
Среди ценных находок - массивный порог у входа в крепость, который сделан из цельного куска камня и весит около 3 тонн.
"Обнаруженная крепость позволит нам заглянуть в геополитическую реальность,описанную в Книге Судей, где ханаанцы, израильтяне и филистимляне без конца дрались друг с другом, - говорит археолог Саар Ганор. - В этот период Ханаанское царство находилось под управлением египтян, и его обитатели были под египетской властью".
Циталдель построена по дизайнерским стандартам классических египетских "губернаторских домов", а некоторая глиняная посуда копирует стиль египетских чаш.
Египтяне оставили Ханаан в середине XII века до н.э. Без их защиты ханаанцы погрязли в территориальных войнах с израильтянами и филимтимлянами, и многие их укрепления пали и были разрушены. "Израильтяне основавали незащищенные поселения в центре горной гряды, а филистимляне набирали силу на южных прибрежных равнинах, где основывали крупные города - Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат", - говорит исследователь.
Египтяне оставили Ханаан в середине XII века до н.э. Без их защиты ханаанцы погрязли в территориальных войнах с израильтянами и филимтимлянами, и многие их укрепления пали и были разрушены. "Израильтяне основавали незащищенные поселения в центре горной гряды, а филистимляне набирали силу на южных прибрежных равнинах, где основывали крупные города - Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат", - говорит исследователь.
Стратегическое положение крепости обеспечивало ее защитникам хороий обзор главной дороги, шедшей вдоль Нахаль Гурвина, связывавшей прибрежные территории с Иудейской равниной.
В раскопках крепостных развалин принимали участие студенты-волонтеры из Эрец Израэль, многопрофильной школы из Беэр Шевы, а также из военной подготовительной школы Нахшон. Недавно раскопки были открыты для публичных посещений.
В раскопках крепостных развалин принимали участие студенты-волонтеры из Эрец Израэль, многопрофильной школы из Беэр Шевы, а также из военной подготовительной школы Нахшон. Недавно раскопки были открыты для публичных посещений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне кажется, что для данного строения крепость - громко сказано... Это скорее сторожевая башня или КПП какой-нибудь на 6-7 человек.