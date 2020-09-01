"Израильские археологи откопали библейскую крепость"

Циталдель построена по дизайнерским стандартам классических египетских "губернаторских домов", а некоторая глиняная посуда копирует стиль египетских чаш.

Египтяне оставили Ханаан в середине XII века до н.э. Без их защиты ханаанцы погрязли в территориальных войнах с израильтянами и филимтимлянами, и многие их укрепления пали и были разрушены. "Израильтяне основавали незащищенные поселения в центре горной гряды, а филистимляне набирали силу на южных прибрежных равнинах, где основывали крупные города - Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат", - говорит исследователь.