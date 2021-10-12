10 предметов интерьера, которые, по мнению британцев, выдают безвкусицу

Одна из британских сетей магазинов товаров для дома отличается особым персональным подходом к своим клиентам. Руководство компании очень заботится о том, чтобы их клиентам было комфортно, поэтому постоянно проводит опросы для улучшения качества своей продукции. Не так давно был проведен опрос, в ходе которого британцы выяснили, какие предметы интерьера их клиенты считают самыми уродливыми.

Бордюр для обоев

Обычно эти бордюры используются в тех случаях, когда старые обои повреждены в некоторых местах, а новые клеить у хозяев нет желания.