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10 предметов интерьера, которые, по мнению британцев, выдают безвкусицу

10 предметов интерьера, которые, по мнению британцев, выдают безвкусицу (11 фото)

Автор:
12 октября 2021 08:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: безвкусица   дом   интересно   интерьер   предметы интерьера   фото   
817
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Предлагаю вам посмотреть на 10 фотографий того, чего, по мнению британцев, не должно быть в доме.

Одна из британских сетей магазинов товаров для дома отличается особым персональным подходом к своим клиентам. Руководство компании очень заботится о том, чтобы их клиентам было комфортно, поэтому постоянно проводит опросы для улучшения качества своей продукции. Не так давно был проведен опрос, в ходе которого британцы выяснили, какие предметы интерьера их клиенты считают самыми уродливыми.


Бордюр для обоев

Обычно эти бордюры используются в тех случаях, когда старые обои повреждены в некоторых местах, а новые клеить у хозяев нет желания.

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Мебель без твердого каркаса

Мода на мешки, заменяющие кресла, уже прошла. Эта мебель уступает креслам с твердым каркасом во всех параметрах.

Коврики в ванной

Первое время ковры в ванной выглядят красиво, но уже через несколько дней они накапливают в себе влагу и теряют свой красивый внешний вид.

Обои со сложными узорами

Обои не должны выделяться на фоне остальных предметов в интерьере, они должны их дополнять. Сложные узоры на обоях придают им громоздкий вид, который притягивает к себе все внимание.

Тюлевые занавески

Такие занавески, по мнению британцев, абсолютно бесполезны в быту: они не мешают посторонним заглядывать в ваши окна и лишь собирают пыль.

Таблички с надписями

Подобные таблички обычно вешают на входе в дом, и это не является показателем хорошего вкуса хозяина.

Ароматизаторы

Ароматизированные смеси, которые расставляются в различных емкостях по всему дому, своим специфическим запахом разрушают весь уют.

Чучела животных

Чучела выглядят жестоко. Они не могут вписаться в интерьер обычной комнаты.

Кружевные салфетки

Кружевные салфетки являются привычными элементами декора для советских квартир, которые с того времени сохранили свое убранство.

Искусственные фрукты

Тарелка с искусственными фруктами выглядит дешево и безвкусно.

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Метки: безвкусица   дом   интересно   интерьер   предметы интерьера   фото   
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5k
Olga Raudis 59 минут назад
Дурной вкус - считать свое мнение единственно правильным и навязывать его всем остальным.
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131
Lobsterhan 3 минуты назад
Со всем в - принципе согласен кроме тюлевых занавесок и коврика в ванной. Занавески действительно придают уют помещению, так как одни руло выглядят слишком по офисному. После ванны тоже приятно на коврик вставать, чем на каменный пол, тем более что не у всех он с подогревом.
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807
EestiJoodik 6 минут назад
Не знал что у бритов есть вкус.
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11k
кира 16 минут назад
Тюлевые занавески и предназначены для защиты от уличной пыли. Не на 100%, но какой-никакой фильтр.
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
ну это как преподать ...
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924
Glassy 38 минут назад
Для начала в моем доме не должэно быть мнения британцев. Это кто вообще такие?
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6k
Trenzel2003 43 минуты назад
На вкус и цвет, француз немцу не товарищ.
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54k
parallax 43 минуты назад
Тюлевые занавески очень хорошо закрывают вид в квартиру, если источник света расположить рядом с ними. Вообще, основная функция тюли, сделать квартиру уютной и отличной от барака.
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4k
Денис Колосов Час назад
я не британец, но согласен с ними)
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1k
Yus Час назад
"Одна из британских сетей магазинов"..."Кружевные салфетки являются привычными элементами декора для советских квартир", ух ты, они даже про советские квартиры собирают. Салфетки по всей Европе используются, мало того, зачастую вышиты поучающими надписями.
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