10 предметов интерьера, которые, по мнению британцев, выдают безвкусицу

Предлагаю вам посмотреть на 10 фотографий того, чего, по мнению британцев, не должно быть в доме.
Одна из британских сетей магазинов товаров для дома отличается особым персональным подходом к своим клиентам. Руководство компании очень заботится о том, чтобы их клиентам было комфортно, поэтому постоянно проводит опросы для улучшения качества своей продукции. Не так давно был проведен опрос, в ходе которого британцы выяснили, какие предметы интерьера их клиенты считают самыми уродливыми.
Бордюр для обоев
Обычно эти бордюры используются в тех случаях, когда старые обои повреждены в некоторых местах, а новые клеить у хозяев нет желания.
Мебель без твердого каркаса
Мода на мешки, заменяющие кресла, уже прошла. Эта мебель уступает креслам с твердым каркасом во всех параметрах.
Коврики в ванной
Первое время ковры в ванной выглядят красиво, но уже через несколько дней они накапливают в себе влагу и теряют свой красивый внешний вид.
Обои со сложными узорами
Обои не должны выделяться на фоне остальных предметов в интерьере, они должны их дополнять. Сложные узоры на обоях придают им громоздкий вид, который притягивает к себе все внимание.
Тюлевые занавески
Такие занавески, по мнению британцев, абсолютно бесполезны в быту: они не мешают посторонним заглядывать в ваши окна и лишь собирают пыль.
Таблички с надписями
Подобные таблички обычно вешают на входе в дом, и это не является показателем хорошего вкуса хозяина.
Ароматизаторы
Ароматизированные смеси, которые расставляются в различных емкостях по всему дому, своим специфическим запахом разрушают весь уют.
Чучела животных
Чучела выглядят жестоко. Они не могут вписаться в интерьер обычной комнаты.
Кружевные салфетки
Кружевные салфетки являются привычными элементами декора для советских квартир, которые с того времени сохранили свое убранство.
Искусственные фрукты
Тарелка с искусственными фруктами выглядит дешево и безвкусно.
Источник:
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