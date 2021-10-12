"Две русские шлюхи": в соцсетях предложили затравить девушек, обнажившихся около МГУ

Подобное он проделывает не впервый раз, и последователи Позднякова в похожих ситуациях не теряются. Как правило, все заканчивается травлей оступившихся. Но не в этот раз. Кто-то из сочувствующих "Мужскому государству" обнаружил, что девицы-то - не просто веселые студентки, проспорившие на фотосессию "ню", а вполне себе опытные вебкам-модели. Таких затравить вряд ли удастся.