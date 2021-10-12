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"Две русские шлюхи": в соцсетях предложили затравить девушек, обнажившихся около МГУ

"Две русские шлюхи": в соцсетях предложили затравить девушек, обнажившихся около МГУ (5 фото)

Автор:
12 октября 2021 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Поздняков   мужское государство   памятник Ломоносову   проверка   фотосессия   
2155
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Пара девиц устроили эротическую фотосессию на фоне памятника Михаилу Ломоносову. Основатель "Мужского государства" не оставил эту акцию без внимания и тут же опубликовал ссылки на аккаунты девушек в соцсетях.

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Метки: Москва   Поздняков   мужское государство   памятник Ломоносову   проверка   фотосессия   
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36  комментариев
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887
Ян Час назад
Тема сисек не раскрыта
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10k
K7OO Полминуты назад
Возникло подозрение по поводу сговора этих телок и Позднякова. Нехитрая схема, по которой раскручиваются все участники.)
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−104
Чикибос 3 минуты назад
Достижения М.Ломоносова как УЧЕНОГО очень СОМНИТЕЛЬНЫЕ ,если они вообще ЕСТЬ ! Девушкам лучше выбрать другой памятник.
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14k
ВОВЧЕГ 10 минут назад
А то что в Москве три чумазых обезьяны избили русского парня чмошник поздняков по этому поводу ничего не написал, язык в жопу засунул, гребень этот поздняков!
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27k
Рекламщик 12 минут назад
Так, намного лучше смотрится!
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10k
Александр 14 минут назад
Надеюсь памятник не сильно пострадал и его еще можно восстановить?
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1k
eddie 15 минут назад
Сейчас в интернете терабайты порнухи на любой вкус и цвет и чем тут удивить? Наверное, если хорошо погуглить, то уже найдётся с десяток видео Саша даёт во все щели на Ломоносове, дикая африканка устроила секс возле Ломоносова, карлили устроили секс тусовку в день рождения Ломоносова у памятника Ломоносова, короче стоит только поискать, а они тут парой сисек кого-то удивить собрались:))
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2k
Ivan 15 минут назад
Бабы страшные.
Ничего страшного в их поступках не вижу. Травлю и травящих презираю всех. Я не судья, а те, кто себя таковыми без повода мнят-гнуснейшее говно.
Честные давалки-крайне полезное социальное явление! Когда живешь холостяком, денег нет [мат]ей и отношения не нужны-без них никуда!
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−29
User_1843265 17 минут назад
Девчули молодцы ! Давай исчо !
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6k
mr.Poher 20 минут назад
Хорошие девки, сисястые, товар лицом так сказать. За ценником в личку!
А травить предлагают завистники. Кто есть шлюха, против содержанки? Тьфу и растереть!
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9k
harlamov 21 минуту назад
Очень страшные и низкокачественные шалавы.
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5k
Bartello 41 минуту назад
Эротическая фотосессия и показать сиськи - разные вещи. Кругом обман.
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1k
gizmo gizmo 51 минуту назад
ну, сиськи - приделаны, мозги - нет.... таких щас везде много, чё такого то?
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122
дмитрий Час назад
щас толстухи будут пукать
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28k
Игорь Час назад
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34k
Антон Час назад
Весь интеллект в сиськах, да и тот искусственный!
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15k
homerchik Час назад
да никто их не травил, кому они нужны? просто самопиар.
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1k
Ясный Пень Час назад
Два убожества с грудными протезами . Тьфу !
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4k
tamin Час назад
Мне вот интересно, а если я поссу в лесу, это тоже теперь будет кататься? Нет, я не одобряю...хотя стоп. Голые сиськи прекрасны! Правда тут скорее силикон.
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4k
Shtoppi Час назад
Видимо не е.ет никто этих "красавиц", вот и пытаются привлечь внимание всем способами.
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1k
Schreibikus Час назад
Когда коту нечего делать - он лижет яйца, когда бабе скучно - она показывает сиськи. Кого этим в наше время можно удивить?
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