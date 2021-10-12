"Две русские шлюхи": в соцсетях предложили затравить девушек, обнажившихся около МГУ

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Пара девиц устроили эротическую фотосессию на фоне памятника Михаилу Ломоносову. Основатель "Мужского государства" не оставил эту акцию без внимания и тут же опубликовал ссылки на аккаунты девушек в соцсетях.
Две девушки решили посветить телом у памятника Ломоносову в Москве. Эротические фото девулек понравились не всем.
Например, ревнитель женской чистоты и по совместительству основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков решил их проучить и опубликовал ссылки на личные аккаунты бесстыдниц в Сети. «В Москве две русские шлюхи осквернили памятник ученому Михаилу Ломоносову»- написал Поздняков, надеясь, что барышень подвергнут остракизму.
Подобное он проделывает не впервый раз, и последователи Позднякова в похожих ситуациях не теряются. Как правило, все заканчивается травлей оступившихся. Но не в этот раз. Кто-то из сочувствующих "Мужскому государству" обнаружил, что девицы-то - не просто веселые студентки, проспорившие на фотосессию "ню", а вполне себе опытные вебкам-модели. Таких затравить вряд ли удастся.
А кроме того, администрация Телеграм ограничила доступ к каналу "Мужского государства" после жалоб от App Store и Google Play на "женоненавистнический" контент, дискриминирующий по половому и сексуальному признаку.
Реакция соцсетей
Впрочем, старания моделей даром не прошли. Правда, особого внимания у окружающих их потуги не вызвали, а вот правоохранительные органы их фотосессией заинтересовались и сейчас проводят проверку инцидента.
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А бабы че-то так себе,средненькие.
Ничего страшного в их поступках не вижу. Травлю и травящих презираю всех. Я не судья, а те, кто себя таковыми без повода мнят-гнуснейшее говно.
Честные давалки-крайне полезное социальное явление! Когда живешь холостяком, денег нет [мат]ей и отношения не нужны-без них никуда!
А травить предлагают завистники. Кто есть шлюха, против содержанки? Тьфу и растереть!