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Жуткая жуть: москвич-охотник устроил в подъезде выставку своих трофеев

Жуткая жуть: москвич-охотник устроил в подъезде выставку своих трофеев (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 15:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   головы   подъезд   рога   страх   трофеи   чучела   
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Жителей многоквартирного дома неприятно удивила экспозиция мертвых животных, которых с "любовью" убил и вывесил на всеобщее обозрение их сосед.

В социальной сети Facebook  появились кадры из подъезда московского дома. На них видно, что стены увешаны большим количеством отрубленных голов животных (лось, кабан, горные козлы), а также рогами.


 

Москвичка Анна прокомментировала видео: "В нашем ЖК скандал. Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. При чем, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист . В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся. Обоснованно подозревают, что он вооружён".

 


 

 

Как вы считаете, подходящее ли место для хвастовства выбрал охотник?

Источник:

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Метки: Москва   головы   подъезд   рога   страх   трофеи   чучела   
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16  комментариев
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18k
sanchesS80 Час назад
Подайте жалобу в МЧС - нарушаются требования пожарной безопасности. Если не поленятся, то могут и оштрафовать, и потребовать убрать.
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
Прикольно получилось,нестандартно
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36k
Alex 12 минут назад
Больной ублюдок
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10k
Andrey Полчаса назад
А что это веганы возбудились? Ну развесьте трупы кабачков. Если у вас нет - обращайтесь, в этом году их все равно некуда девать))))
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934
Бэмсяра Полчаса назад
судя по фото и видео рядом с данной квартирой, а так же выше никто не проживает, так что повесил он это сугубо для себя и своих гостей, но соседям же снизу все интересно, вот и прутся к нему на этаж поглазеть, а потом еще и возмущаются, хотя по сути они там никаким боком не должны присутствовать.
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99
punduga Полчаса назад
Как скучно стали жить люди, кто то два дня сверлил стены, что б похвастаться своими трофеями, а никто и не знает и не видел, да ещё соседи, как я понял, не знакомы между собой.
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15
@photoaQyn Полчаса назад
"коллекцию отрубленных голов" лол. на этом месте нормальный человек должен сказать: стоп либо ты перестаёшь придуриваться и начинаешь говорить нормальным языком, либо я не психиатр и ничего в твоих проблемах не понимаю иди нафиг. чучела они и есть чучела. ничего страшного не вижу. вообще это кучу бабок стоит, странно что не украли
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14k
Hairy. 45 минут назад
Опять вопли инфантильного офисного планктона. А музеях то все православно, это другое..
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−42
Племянник Путина 56 минут назад
пару голов веганов повесить на стену не помешает
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28k
Игорь Час назад
"В социальной сети... В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся."
=========
Вся суть суровой действительности бойцовых жильцов в двух предложениях. Вопить, возмущаться и срать в соцсетях - сколько угодно, это же даже нос от смартфона не нужно отрывать - он и так там всегда. А вот что-то сделать ручками - хотя бы коллективную жалобу накатать - это мы очкуем, вдруг быдло вооружён...
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589
Добрыня Час назад
Это же на последнем этаже. Какого хрена вообще туда было идти, если там одна квартира, скорее всего.?
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1k
флоМастер Час назад
ну облили зеленкой бошки и подосрали ему... и свои веганские бошки тоже зеленкой и весь подъезд залейте зеленкой и живите дружно е.п.т вашу мать
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