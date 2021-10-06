Жуткая жуть: москвич-охотник устроил в подъезде выставку своих трофеев

Москвичка Анна прокомментировала видео: "В нашем ЖК скандал. Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. При чем, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист . В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся. Обоснованно подозревают, что он вооружён".