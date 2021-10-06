Жуткая жуть: москвич-охотник устроил в подъезде выставку своих трофеев

Жителей многоквартирного дома неприятно удивила экспозиция мертвых животных, которых с "любовью" убил и вывесил на всеобщее обозрение их сосед.
В социальной сети Facebook появились кадры из подъезда московского дома. На них видно, что стены увешаны большим количеством отрубленных голов животных (лось, кабан, горные козлы), а также рогами.
Москвичка Анна прокомментировала видео: "В нашем ЖК скандал. Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. При чем, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист . В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся. Обоснованно подозревают, что он вооружён".
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Как вы считаете, подходящее ли место для хвастовства выбрал охотник?
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Вся суть суровой действительности бойцовых жильцов в двух предложениях. Вопить, возмущаться и срать в соцсетях - сколько угодно, это же даже нос от смартфона не нужно отрывать - он и так там всегда. А вот что-то сделать ручками - хотя бы коллективную жалобу накатать - это мы очкуем, вдруг быдло вооружён...
Если бы у нас тогда какой-нибудь охотник выставил подобную экспозицию, то его бы сначала культурно попросили убрать.
Ну а если бы не убрал по хорошему, то к вечеру все эти рога торчали бы у него из жопы. И похер, что у него там дома, ружье или пулемет.