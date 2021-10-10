Марджори: заперла рыцаря в замке, пока он на ней не женился

Марджори спокойно сообщила своему гостю, что пока он на ней не женится, воли ему не видать. В некоторых легендах предприимчивая вдова и вовсе велела заковать несчастного рыцаря в оковы и поместить в подвал, пока он не согласится на брак. В любом случае, выбора Роберту не предоставили, да и быть может, он особенно не сопротивлялся: все же молодая, красивая и сказочно богатая вдова - не худшая кандидатура для женитьбы.

Бытует ещё одна версия, более романтическая, согласно которой Роберт и Марджори сразу понравились друг другу и договорились полюбовно. А все историю с насильным браком они придумали лишь для того, чтобы как-то оправдать этот поступок в глазах короля Шотландии Александра III, у которого, очевидно, были совершенно другие планы по отношению к овдовевшей графине.

Если это было и так, то уловка не сработала: Александр III пришел в бешенство, узнав о таком самовольстве своих подданных. Сначала он даже лишил Марджори замка и владений, но солидных размеров штраф, перечисленный в королевскую казну, все же примирил его с действительностью, и все имущество было возвращено их владелице.

Как бы то ни было, брак этот можно было бы назвать удачным. Марджори родила своему второму мужу пять сыновей и пять дочерей. А их старший сын, Роберт I Брюс, не только унаследовал графство Каррик, но стал одним из величайших шотландских монархов.

Марджори умерла в 1292 году, а ее муж Роберт пережил ее на 20 лет.