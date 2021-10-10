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Марджори: заперла рыцаря в замке, пока он на ней не женился

Марджори: заперла рыцаря в замке, пока он на ней не женился (4 фото)

Автор:
10 октября 2021 09:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Марджори   замок   история   рыцарь   судьба   факты   фото   
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Марджори, графиня Каррик, была единственным ребенком второго графа Каррика Нейла МакДоннаха и его жены Маргарет Стюарт. Титул главы клана Нейл незадолго до своей смерти в 1256 году передал своему племяннику, Роланду, а вот земли графства унаследовала Марджори, став третьей графиней Каррик в собственном праве.


Молодая графиня внимательно смотрела на дорогу. С высоты башни можно было отчётливо разглядеть силуэт всадника, но распознать, кто это, пока было невозможно - приходилось гадать. Марджори должна была бы надеяться, что это ее дорогой муж, наконец-то, возвращается из похода, но на самом деле, такой расклад графиню совершенно не прельщал: к своему старому супругу она не испытывала ничего кроме лёгкого презрения. Всадник подъехал уже почти к самим воротам замка и поднял голову - рыцарь был прекрасен и совершенно незнаком. Сердце графини забилось вдвое быстрее: она знала, грядут перемены, и, скорее всего, только к лучшему...


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Марджори тогда было всего около 3-5 лет от роду, но она уже стала одной из самых завидных невест всей Англии. Опекуна девочки, Александра III, короля Шотландии, в последнюю очередь интересовало семейное счастье его подопечной. Поэтому, едва маленькой графине исполнилось 15-16 лет, он выдал ее замуж за своего друга, Адама де Килконкуахара, могущественного шотландского землевладельца, который был лет на 20 старше невесты.


Однако насладиться браком Адам не успел, вскоре после свадьбы примкнув к Восьмому Крестовому походу. В 1271 году он был убит при защите Палестины в Акре, оставив свою молодую, уже беременную, жену вдовой.

Задача сообщить графине о кончине ее супруга легла на плечи одного из соратников погибшего, 24-летнего Роберта Брюса VI, лорда Аннадейла.


Узнав трагическую весть, Марджори горевать не стала: своего мужа она едва ли знала, а последние крохи привязанности развеялись в тот момент, когда он бросил ее, ожидающую ребенка, ради каких-то сомнительных рыцарских достижений. Зато она сразу оценила все минусы своего нового положения. Выходить замуж за очередного богатого старика по указке короля Шотландии, Марджори хотела в самую последнюю очередь, поэтому решила отстоять право распоряжаться собственной судьбой. Тем более, сама судьба так удачно шла к ней в руки в лице молодого и весьма обеспеченного рыцаря...

Радушно приняв Роберта и выслушав все причитающиеся по случаю соболезнования, графиня предложила уставшему с дороги юноше отдохнуть в ее замке. Роберт с радостью воспользовался гостеприимством хозяйки, да вот только на следущий день, а потом ещё через один на все его осторожные просьбы открыть ворота и отдать ему коня, слуги отвечали вежливым, но твердым отказом.


Спустя несколько дней растерянный Роберт прямо спросил хозяйку, почему же его удерживают в замке.

Марджори спокойно сообщила своему гостю, что пока он на ней не женится, воли ему не видать. В некоторых легендах предприимчивая вдова и вовсе велела заковать несчастного рыцаря в оковы и поместить в подвал, пока он не согласится на брак. В любом случае, выбора Роберту не предоставили, да и быть может, он особенно не сопротивлялся: все же молодая, красивая и сказочно богатая вдова - не худшая кандидатура для женитьбы.


Бытует ещё одна версия, более романтическая, согласно которой Роберт и Марджори сразу понравились друг другу и договорились полюбовно. А все историю с насильным браком они придумали лишь для того, чтобы как-то оправдать этот поступок в глазах короля Шотландии Александра III, у которого, очевидно, были совершенно другие планы по отношению к овдовевшей графине.


Если это было и так, то уловка не сработала: Александр III пришел в бешенство, узнав о таком самовольстве своих подданных. Сначала он даже лишил Марджори замка и владений, но солидных размеров штраф, перечисленный в королевскую казну, все же примирил его с действительностью, и все имущество было возвращено их владелице.


Как бы то ни было, брак этот можно было бы назвать удачным. Марджори родила своему второму мужу пять сыновей и пять дочерей. А их старший сын, Роберт I Брюс, не только унаследовал графство Каррик, но стал одним из величайших шотландских монархов.


Марджори умерла в 1292 году, а ее муж Роберт пережил ее на 20 лет.

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Метки: Марджори   замок   история   рыцарь   судьба   факты   фото   
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