Мимилашный позитив на ночь

Сестра Тэйлора работает в центре спасения животных. Там она нашла этого галчонка, которому нужно было немного любви и заботы, прежде чем его отпустят на волю. Тэйлор решил не упускать возможности и сфотографировать его с кроликом почти того же цвета. «Этот птенец еще толком не умел летать, иначе я бы его не сфотографировал».