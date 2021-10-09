Мимилашный позитив на ночь

469
11
Фотограф-любитель Марк Тэйлор (Mark Taylor) из Гилфорда, графство Суррей, специализируется на фотографиях щенков, котят и прочих маленьких звериных детей. У него получаются невероятно милые снимки, полные тепла и позитива.
Хоть Марк Тэйлор и не профессиональный фотограф, но это не значит, что он не может делать удивительные фото животных. Он делает студийные фотографии братьев наших меньших. В основном Марк работает с детенышами, которые зачастую чувствуют себя перед объективом более комфортно, чем взрослые особи.
×
Во время съемок Тэйлор часто дает своим объектам «игрушки», поэтому когда его котенок заинтересовался фотоаппаратом, ассистентка Тэйлора посадила второго малыша перед объективом. Главное здесь – успеть сделать хороший кадр.
Частенько Тэйлор фотографирует питомцев своих друзей, например, этого щенка, кусающего собственный хвост. Маленькие зверята – идеальные объекты для съемки, ведь более взрослые животные ведут себя на фотосессиях хуже.
Котята быстро привыкают к жизни в студии и часто находят себе друзей среди других видов животных. Однако фотографировать уток было для Тэйлора труднее всего. «Они ни на секунду не стоят на месте», — говорит он.
«Меня поразило, сколько характера у бульдогов, — говорит Тэйлор. – Морские свинки тоже отличные модели, потому что они часто могут просидеть минуту-другую, прежде чем снова начать беготню по комнате».
Тэйлор взял этого олененка у своей сестры, которая работает в центре спасения животных, а маленькая крольчиха – одна из его любимых «звезд». Эти животные почувствовали друг к другу естественное любопытство, что и помогло сделать отличный кадр.
Тут Тэйлор решил внести в характер своих фото кое-какие изменения и включил в него взрослую курочку.
«В тот день котенок не хотел позировать, — вспоминает Тэйлор. – Кошек куда сложнее фотографировать, чем собак, потому что они быстрее устают. Если кот напуган, он будет выглядеть напуганным на фото».
«В тот день котенок не хотел позировать, — вспоминает Тэйлор. – Кошек куда сложнее фотографировать, чем собак, потому что они быстрее устают. Если кот напуган, он будет выглядеть напуганным на фото».
Сестра Тэйлора работает в центре спасения животных. Там она нашла этого галчонка, которому нужно было немного любви и заботы, прежде чем его отпустят на волю. Тэйлор решил не упускать возможности и сфотографировать его с кроликом почти того же цвета. «Этот птенец еще толком не умел летать, иначе я бы его не сфотографировал».
Фотограф часто выбирает животных перед фотосессией, чтобы они хорошо смотрелись вместе. «Мы всегда сажаем животных вместе, чтобы посмотреть, как они смотрятся».
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы"
- Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии
- Тем временем в Австралии: в этой стране уже никто не удивляется таким вещам
- Мужчина из Сербии спасает сотни бродячих собак с улицы
- В китайском зоопарке шимпанзе отжималась вместе с посетителем
42
Понравилось42
Новости партнёров