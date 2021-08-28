В китайском зоопарке шимпанзе отжималась вместе с посетителем

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В комичном ролике ниже шимпанзе сымитировал действия туриста, выполнившего отжимания в зоопарке.
Кадры, снятые 23 августа в городе Чунцин, что на юго-западе Китая, показывают, как 20-летний самец шимпанзе Ю Хуэй (Yu Hui) имитирует действия туриста, который решил в шутку немного пооджиматься, облокотившись для этого на стекло вольера.
Умный примат повторил упражнение, прежде чем встать на ноги и немного попозировать для изумлённой толпы.
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