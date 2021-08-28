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В китайском зоопарке шимпанзе отжималась вместе с посетителем

В китайском зоопарке шимпанзе отжималась вместе с посетителем (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 09:01
Сообщество : Животные
Метки: Шимпанзе   видео   животные   зоопарк   люди   фото   
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В комичном ролике ниже шимпанзе сымитировал действия туриста, выполнившего отжимания в зоопарке.

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Метки: Шимпанзе   видео   животные   зоопарк   люди   фото   
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Sanar 2 часа назад
Мужик приходит в зоопарк и подходит к клетке с обезьяной. Обезьяна,
увидев его, оттягивает пальцем нижнее веко своего глаза. Мужик
удивился, подошел к сторожу и спросил, что же это означает.
Сторож ответил: "Это она тебя на куй посылает". Мужик обиделся,
достал палку колбасы, подошел к клетке, сунул эту палку себе между
ног и начал ею размахивать. Обезьяна проделывает тоже самое
со своим членом. Мужик водит по прутьям клетки колбасой -
и обезьяна тоже, членом. В конце концов мужик откусывает
здоровенный кусок колбасы! Обезьяна спокойно оттягивает нижнее веко...
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316
Мурчелло 2 часа назад
Почему Ю Хуэй?Может Ю Х.у.й,или Ю Х.у.и?
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