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"Снова на мели": теплоход-неудачник заблокировал канал в Подмосковье

"Снова на мели": теплоход-неудачник заблокировал канал в Подмосковье (3 фото)

Автор:
09 октября 2021 17:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Волга   Подмосковье   ЧП   инцидент   мель   проишествие   теплоход   
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Второй раз за месяц теплоход «Константин Коротков» сел на мель. На борту находились 80 членов экипажа.
Неприятное происшествие случилось в районе деревни Куминово в Подмосковье. Корабль заблокировал канал, врезавшись в откос берега. Члены экипажа не пострадали.
Судно быстро освободили, теперь оно ждет приказ на отправку в пункт назначения.
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Это не первый случай, когда «Коротков» сел на мель. В сентябре текущего года уже было подобное событие. Тогда теплоход застрял на Волге, под Нижним Новгородом.
Члены экипажа смогли самостоятельно освободить корабль, но все равно транспортная прокуратура выясняла обстоятельства этого инцидента.
Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков» совершает речные круизы и вмещает в себя 218 пассажиров. Остается гадать, почему корабль садится на мель уже второй раз за месяц.

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Метки: Волга   Подмосковье   ЧП   инцидент   мель   проишествие   теплоход   
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4  комментария
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869
Алексей Попов 2 часа назад
Веселый капитан, и конкурсы у него интересные :-)
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Владимир Час назад
если,я берусь за дело-нам на мели-наблевать!
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63k
Доктор Джонс Час назад
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2k
Timka 2 часа назад
Капитан!
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