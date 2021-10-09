"Снова на мели": теплоход-неудачник заблокировал канал в Подмосковье

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Второй раз за месяц теплоход «Константин Коротков» сел на мель. На борту находились 80 членов экипажа.
Неприятное происшествие случилось в районе деревни Куминово в Подмосковье. Корабль заблокировал канал, врезавшись в откос берега. Члены экипажа не пострадали.
Судно быстро освободили, теперь оно ждет приказ на отправку в пункт назначения.
Судно быстро освободили, теперь оно ждет приказ на отправку в пункт назначения.
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Это не первый случай, когда «Коротков» сел на мель. В сентябре текущего года уже было подобное событие. Тогда теплоход застрял на Волге, под Нижним Новгородом.
Члены экипажа смогли самостоятельно освободить корабль, но все равно транспортная прокуратура выясняла обстоятельства этого инцидента.
Члены экипажа смогли самостоятельно освободить корабль, но все равно транспортная прокуратура выясняла обстоятельства этого инцидента.
Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков» совершает речные круизы и вмещает в себя 218 пассажиров. Остается гадать, почему корабль садится на мель уже второй раз за месяц.
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Метки: Волга Подмосковье ЧП инцидент мель проишествие теплоход
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