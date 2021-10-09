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"ВкусВилл" переобуваются в прыжке: новый скандал

"ВкусВилл" переобуваются в прыжке: новый скандал (8 фото)

Автор:
09 октября 2021 17:39
Сообщество : Животные
Метки: #вкусвилл   животные   звери   мнение   новости   питомцы   правила   
2362
8
Клиенты продуктовой сети обвинили бренд в отказе от идеи дог-френдли и осудили наклейки с ростомерами.
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Часть интернет-пользователей наоборот поддержала продуктовую сеть, высказавшись против нахождения собаки в продуктовом магазине.
Стоит отметить, что когда во "ВкусВилл" нельзя было с собаками, то никаких активных протестов не было. Но как только магазин решил сделать допуск, но с ограничениями - это вызвало волну возмущений. Потому что, по большому счету, нет никакой разницы - какого размера собака. Если хозяева не воспитывают своего питомца, то это может быть как чихуахуа, так и овчарка - урон будет одинаков. Но если собака воспитана, в наморднике и на коротком поводке - то снова нет никакой разницы в ее размере.

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Метки: #вкусвилл   животные   звери   мнение   новости   питомцы   правила   
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522
Ольга Час назад
А зачем вообще с собакой в магазин? Гуляете - так гуляйте. Надо в магазин - идите один. В магазине собаке слишком много соблазнов и незнакомых запахов.
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625
MerryGoRound 5 минут назад
Я не понимаю зачем с собакой прямо в магазин?! Это поднимает эго хозяина собаки?! Показать ее миру? Так всем пофиг! Ради чего это делается?! Хозяин настолько неуверенный в себе человек, что без собаки боится зайти в магазин с кучей других людей?! Что за бред?! Я люблю очень животных, но есть четкие места где им можно быть а где вот совсем не следует. И магазины это одно из таких "не следует" мест. Я не хочу видеть на продуктах собачью шерсть или, тем более, бояться, что они кусали или лизали продукты. Это совершенно не гигеенично и с подобным, даже после мой продуктов, могут передаться всякие паразиты и болячки. А так же невоспитанные собаки могут делать свои "дела" прямо в магазине так же и конечно же, у нас в стране, укуренные всякие собачники не станут за ними убирать.... Что приводит вообще к ужасающим последствиям в плане гигиены и здоровья. Это уже вообще полный швах. Так что вот не надо творить подобное. Даже в намордниках и с поводком в продуктовые и т.д. магазины вообще не надо водить животных, ибо у них шерсть, а у людей может быть аллергия или их шерсть просто будет на товаре, который другие люди потом хотят купить. Да, это неприятно и не гигеенично. У меня в семье самой 2 собаки. Но заводить их в магазины - это табу! Для каждого действия есть свое время - выгуливать собаку отдельно, ходить в магазины отдельно. Что так сложно уяснить?!
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802
poбт 23 минуты назад
тупым шавухам как и их тупым хозяевам в продуктовом магазине делать не*х*уй
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352
Albe Полчаса назад
Никогда не понимал этого идиотского поведения - оставить собаку на улице, просто накинув поводок на трубу или поручень. Вы дикие чтоль? Але, это член семьи, его могут украсть, его могут пнуть или он убежит. Вы что творите? Вышли погулять, гуляйте, потом домой и в магазин уже без собаки. Что за ересь такая?
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257
Дмитрий Самохин Полчаса назад
с енотом можно? или обезьяной? или небольшой козой? ахаха...... дебилы.......
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868
Алексей Попов 36 минут назад
На хрена я это читал? Нас рать и на .уюсвилл тоже :-)
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14k
Toxictofa 39 минут назад
В "загнивающих" странах уже давно эту проблему решили.
А у нас все сиськи мнут.
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2k
Ermolai 41 минуту назад
А с котиком можно заходить? Он у меня воспитанный, ничего трогать не будет, только посмотрит.
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3k
Запускайте Берлагу! 48 минут назад
Наши, а как будто американские новости читаю последнее время. (с амер. акцентом): "Вы посягаете на мою свободу и моё священное право, дарованное конституцией и отцами основателями водить моё животное в ваш магазин.
Это потому, что я собачник?
Я позвоню своему адвокату и выставлю счёт за моральный ущерб. Свой и собачий".
Тьфу, аж тошно стало.
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1k
Sanek 57 минут назад
И что это за дибильное выражение "дог-френдли"? Неужели нельзя по русски сказать
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25
Дмитрий Иванов Sanek 19 минут назад
Русские слово "дебил" пишут через "Е". А "по- русски" через "-". Но тебе это, понятное дело, неизвестно.
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1k
Sanek 58 минут назад
Некоторые люди любят высасывать проблемы из пальца. Я бы вот тоже не хотел брать с полки товар, который обслюнявила собака или грязными лапами потрогала. К тому же некоторые собаки еще под ногами путаются между полок. Магазины сделаны для людей, а не для собак
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2k
VikaR Час назад
Животным, любым, не только собакам, в магазине не место.
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717
Rabie Liz Час назад
У человека руки порой грязнее чем лапы у собаки, где там покупатель ковырялся прежде чем зайти за яблочками или колбасой в супермаркет, все не ходят с идеально чистыми руками после улицы.
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4k
VL Час назад
"дог-френдли"... идиоты раз по 500 вкорячат это гАвно. Нельзя просто написать - вход с животными воспрещён. Нет, мля, дог-фпееееендли, мы ж круть несусветная.
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591
Бич Бичовский Час назад
Ничего вы не понимаете. Очень умное руководство там, наоборот. Сделали акцию, что можно с собаками, хайпанули, кто то статейки написал. Вернули как было хайпанули еще раз на том же самом.
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−15
apqurhf Час назад
с неграми и бабами, значит, можно, а с собаками нельзя?! а если серьёзно, то животных не любят только чмыри [мат].
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1k
Никита Сергеевич Час назад
Вы меня, конечно, простите, но нахрена в магазин идти с собаками?
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108
valmarsnvrsk 2 часа назад
Действительно глупость какая-то. Что, 36 см уже нельзя? Понятно если бы ограничивали какие породы нельзя приводить без намордника.
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