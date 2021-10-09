"ВкусВилл" переобуваются в прыжке: новый скандал

Либо делать полностью дог-френдли, без своеобразного собачьего расизма (бридизм - дискриминация, или предвзятое отношение к животному в связи с его породой/размером), либо просто не допускать никаких собак в свои магазины. Пожалуй, так проще всего и никто не будет поднимать волны гнева. А то получилось как с роликом про ЛГБТ - мы толерантные, но через пару дней уже не совсем.



А давайте в комментарии фотки своих питомцев, устроим марафон веселых хвостов) И давайте не будем агрессировать как в сторону "за" питомцев в магазине, так и "против". Дело тут не в хозяевах, а в руководстве "ВкусВилла".