"ВкусВилл" переобуваются в прыжке: новый скандал

Пользователи сети были возмущены подобными изменениями.
В конце августа «Вкусвилл» разрешил приходить в магазины с животными. На входе появились наклейки «можно с собакой не выше 35 см», но затем их изменили.— Стартапы и бизнес (@vcru) October 8, 2021
В сети рассказали, что объяснение решили сделать «нагляднее», но правила не менялиhttps://t.co/XL91cWkVGq
Фото @broomlaw pic.twitter.com/EBravfDIH5
ЭТОГО мальчика не пустили во Вкусвилл, потому что догфрендли наклейки на двери это уже неправда, покупатели жаловались на собак и вообще у нас Роспотребнадзор pic.twitter.com/pDfodH4tYT— сошиал мидия (@disnasting) October 8, 2021
Вкусвилл продолжает переобуваться в воздухе. Политика магазина такая глупая, что стало противно туда заходить.— Constantine (@CKonovalov) October 8, 2021
Хотели быть ЛГБТ-френдли — не вышло, попробовали быть Дог-френдли — и снова откатились.
У них, наверное, есть отдел переобувания. https://t.co/AUhmM6kSB2
Мне жалко Вкусвилл. Ощущение, что они собрали вокруг себя всех обиженных и угнетенных pic.twitter.com/MPy8UtEsP6— Данил Нагорный (@danilnagornyi) October 8, 2021
А давайте в комментарии фотки своих питомцев, устроим марафон веселых хвостов) И давайте не будем агрессировать как в сторону "за" питомцев в магазине, так и "против". Дело тут не в хозяевах, а в руководстве "ВкусВилла".
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А у нас все сиськи мнут.
Это потому, что я собачник?
Я позвоню своему адвокату и выставлю счёт за моральный ущерб. Свой и собачий".
Тьфу, аж тошно стало.