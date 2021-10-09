Редкий немецкий станок прибыл в СССР в день начала Великой Отечественной Войны

И он до сих пор работает.
Удивительные вещи порою можно встретить на старых заводах. Владелец одного из цехов бывшего судостроительного завода им. Кирова показал нам ряд уникальных станков довоенного образца, прибывших по советско-германскому торговому соглашению 1939 г.
Удивительные вещи порою можно встретить на старых заводах. Владелец одного из цехов бывшего судостроительного завода им. Кирова показал ряд уникальных станков довоенного образца, прибывших по советско-германскому торговому соглашению 1939 г. Притом, один из станков был отгружен 6 мая 1941 г., а прибыл ровно в день нападения Германии на СССР, как раз 22 июня, о чём свидетельствуют техническая документация тех лет. Давайте пройдём в цех предприятия. О нём мы расскажем позже подробнее, а в этот раз остановимся на интересных довоенных артефактах.
Речь идет о радиально-сверлильном станке НК-61, выпущенном фирмой "Hermann-Kolb". Именно он и был отгружен 6 мая 1941 г. в Германии.
Компания основана в 1898 г. Германом Ханом и Адольфом Кольбом как предприятие по поставке инструментов, промышленного оборудования и станков. В 1913 г. фирма приобрела небольшое производство токарных автоматов, а в 1924 г. открыла первый филиал в Мюнхене, что можно считать началом общенационального расширения фирмы.
В 1939 г. компания уже выходит на мировой уровень и открывает первые представительства за рубежом. В это же время "Hermann-Koln" активно поставляет в СССР станки автоматы и полуавтоматы, револьверные и токарные станки, а также другое машиностроительное оборудование.
Следующий станок, который нам показали, это двухстоечный токарно-карусельный станок тех же лет. Как и радиально-сверлильный, он до сих пор в строю и полностью исправен, несмотря на солидный возраст.
Предприятие-изготовитель станка имеет более чем 150-летнюю историю. Так в 1866 г. Эрнст Шисс основал компанию "Schiess" в Дюссельдорфе. Компания изначально не производила собственных машин, лишь вела ремонтные работы и изготовляла отдельные узлы машин. В 1870 г. "Schiess" начала производить станки собственного производства, а с 1872 г. поставлять оборудование за границу.
В 1880 г. в Дюссельдорфе прошла большая выставка торговли и искусства, на которой предприниматель Эрнст Шисс был награждён Государственной серебряной медалью, ставшую высшей наградой, которую когда-либо получал производитель станков, а завод со штатом 190 сотрудников стал одним из трёх крупнейших станкостроительных предприятий в Германии.
Компания также неплохо зарабатывала во время Первой мировой войны и являлась важным поставщиком для немецких верфей.
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