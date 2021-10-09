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Редкий немецкий станок прибыл в СССР в день начала Великой Отечественной Войны

Редкий немецкий станок прибыл в СССР в день начала Великой Отечественной Войны (20 фото)

Автор:
09 октября 2021 13:28
Метки: СССР   интересные факты   история   
207
20

И он до сих пор работает.

Удивительные вещи порою можно встретить на старых заводах. Владелец одного из цехов бывшего судостроительного завода им. Кирова показал нам ряд уникальных станков довоенного образца, прибывших по советско-германскому торговому соглашению 1939 г.

Удивительные вещи порою можно встретить на старых заводах. Владелец одного из цехов бывшего судостроительного завода им. Кирова показал ряд уникальных станков довоенного образца, прибывших по советско-германскому торговому соглашению 1939 г. Притом, один из станков был отгружен 6 мая 1941 г., а прибыл ровно в день нападения Германии на СССР, как раз 22 июня, о чём свидетельствуют техническая документация тех лет. Давайте пройдём в цех предприятия. О нём мы расскажем позже подробнее, а в этот раз остановимся на интересных довоенных артефактах.


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Речь идет о радиально-сверлильном станке НК-61, выпущенном фирмой "Hermann-Kolb". Именно он и был отгружен 6 мая 1941 г. в Германии.


Компания основана в 1898 г. Германом Ханом и Адольфом Кольбом как предприятие по поставке инструментов, промышленного оборудования и станков. В 1913 г. фирма приобрела небольшое производство токарных автоматов, а в 1924 г. открыла первый филиал в Мюнхене, что можно считать началом общенационального расширения фирмы.


В 1939 г. компания уже выходит на мировой уровень и открывает первые представительства за рубежом. В это же время "Hermann-Koln" активно поставляет в СССР станки автоматы и полуавтоматы, револьверные и токарные станки, а также другое машиностроительное оборудование.


Следующий станок, который нам показали, это двухстоечный токарно-карусельный станок тех же лет. Как и радиально-сверлильный, он до сих пор в строю и полностью исправен, несмотря на солидный возраст.


Предприятие-изготовитель станка имеет более чем 150-летнюю историю. Так в 1866 г. Эрнст Шисс основал компанию "Schiess" в Дюссельдорфе. Компания изначально не производила собственных машин, лишь вела ремонтные работы и изготовляла отдельные узлы машин. В 1870 г. "Schiess" начала производить станки собственного производства, а с 1872 г. поставлять оборудование за границу.


В 1880 г. в Дюссельдорфе прошла большая выставка торговли и искусства, на которой предприниматель Эрнст Шисс был награждён Государственной серебряной медалью, ставшую высшей наградой, которую когда-либо получал производитель станков, а завод со штатом 190 сотрудников стал одним из трёх крупнейших станкостроительных предприятий в Германии.

Компания также неплохо зарабатывала во время Первой мировой войны и являлась важным поставщиком для немецких верфей.


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Метки: СССР   интересные факты   история   
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5  комментариев
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57k
Андрей 49 минут назад
Ну да, всегда нам ставили в вину, что мы снабжали Гитлера зерном и прочими хорошими вещами перед Войной - а то, что мы в ответ получали уникальное оборудование, которое, в том числе, помогло нам победить, умалчивают. Опять же, никто не говорит о том, что мы поставляли сырьё: зерно, лес-кругляк, нефть и прочее - с минимальным уровнем передела, практически без затрат человеко-часов на переработку, а получали высокотехнологичную продукцию, в которую были вложены труд и время немецких рабочих. Которые, в другом случае, весь этот труд и время вложили бы в продукцию для немецкого ВПК.
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810
poбт Полчаса назад
пройдет еще 200 лет, а в рунете по прежнему будут надрачивать на немецкие вундервафли времен ВОВ
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3k
Виталий Касандров 43 минуты назад
На заводе Ленина в 1988 году обратил внимание на фрезерный станок фирмы Крупп 1905 года в цехе 1904 года. Еще пара токарных было производства 1942-43 года эти скорее попали по репарации ,так как стояли в цехе 1948 года постройки .
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1k
Гур 44 минуты назад
А чему там ломаться? Только не надо говорить, что на нём электродвигатели 39-го стоят..Видел на одном предприятии подобный станок, только амерский Цинцинати, вполне себе работает.Ничего удивительного. Вот на Черноморском флоте спасательный корабль есть, какой-то комсомолец, 1917 года- это да!!!
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1k
Андрей Ы. 54 минуты назад
Вот вам и пакт Молотова Риббентропа. По торговым договорам, заключённым с Германией, мы получили массу уникального высокотехнологичного оборудования двойного назначения и передовые технологии. Частично в кредит, выделенный нам немцами, частично за сырьё и продовольствие. Сырьё и продовольствие было немцами потрачено, а промоборудование ковало нашу Победу. Да и после войны работало.
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