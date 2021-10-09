Редкий немецкий станок прибыл в СССР в день начала Великой Отечественной Войны

Компания основана в 1898 г. Германом Ханом и Адольфом Кольбом как предприятие по поставке инструментов, промышленного оборудования и станков. В 1913 г. фирма приобрела небольшое производство токарных автоматов, а в 1924 г. открыла первый филиал в Мюнхене, что можно считать началом общенационального расширения фирмы.

В 1939 г. компания уже выходит на мировой уровень и открывает первые представительства за рубежом. В это же время "Hermann-Koln" активно поставляет в СССР станки автоматы и полуавтоматы, револьверные и токарные станки, а также другое машиностроительное оборудование.