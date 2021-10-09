Птица-мышь: Выглядит как мышь, ведёт себя как мышь и доводит до нервной трясучки фермеров, как мышь

Есть летучие крысы — голуби. Есть летучие мыши — рукокрылые. А есть птицы-мыши — наши сегодняшние герои. Нет, это не обзывательство или метафора. Да, это их видовое название. А как ещё прикажете именовать пернатую, которая выглядит, как мышь, ведёт себя, как мышь, и доводит до нервной трясучки фермеров, как мышь?