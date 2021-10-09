Птица-мышь: Выглядит как мышь, ведёт себя как мышь и доводит до нервной трясучки фермеров, как мышь

Есть летучие крысы — голуби. Есть летучие мыши — рукокрылые. А есть птицы-мыши — наши сегодняшние герои. Нет, это не обзывательство или метафора. Да, это их видовое название. А как ещё прикажете именовать пернатую, которая выглядит, как мышь, ведёт себя, как мышь, и доводит до нервной трясучки фермеров, как мышь?
Прописалось это чудо в перьях в Африке. Выглядит птичка также, как грызун-тёзка — невзрачно. Монотонный серо-бурый окрас, длинный хвост (аж в два раза больше, чем тушка), цепкие лапки — как есть мышь, только в перьях.
Эта птица настолько мышь, что даже летать не любит. Делает она это исключительно на небольшие, спринтерские, дистанции. Вместо этого пернатая передвигается короткими перебежками, укрывая свою пятую точку в кустах. В хитросплетения ветвей никакой хищник за ними не полезет: пока выудишь эту мелочь — всю морду исцарапаешь. Собственно, и птицы, и мыши, и птицы-мыши этим пользуются.
Большая часть дня посвящается еде. А ест птица-мышь всё и много: насекомых, ягоды, фрукты, нераскрывшиеся почки и молодую листву. Тот, кто придумал выражение «ест, как птичка», понятия не имел, что пернатые в состоянии умять от трети до половины своего веса в сутки.
И ладно бы птицы-мыши кошмарили африканскую флору и фауну по одному. Так ведь водятся пернатые исключительно большими дружными коллективами. Так что нашествие птиц-мышей — один из многочисленных кошмаров местных фермеров: что не съедят, то понадкусывают, оставив от урожая рожки да ножки.
Впрочем, кроме вреда, есть от них и польза: это самые точные синоптики. Местные знают: если вдруг пернатая братия побросала вкусняшки и куда-то попряталась, стоит последовать ее примеру — скоро ливанет дождь. Понятное дело, птицы-мыши помогают предсказать погодные твисты не по доброте душевной. Под дождем их перья на крыльях промокают, и птахи могут закоченеть насмерть. Учитывая разницу ночных и дневных температур в 30 градусов, перспектива реальная.
В списках редких или исчезающих видов наши прожорливые друзья не значатся — размножаются массовики-затейники весьма активно. Да, не такими темпами, как грызуны. На воспитание 2-4 птенцов уходит 1,5 месяца, а не 20 дней. Зато живут птицы-мыши куда дольше млекопитающих — до 10 лет.
Чему учит нас эта история? В этой жизни возможно все! Быть птицей и вести себя как мышь, при этом жрать и не толстеть. Главное, быть собой!
Источник:
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