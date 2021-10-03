В Турции археологи нашли скульптуры возрастом 11 тысяч лет

В руинах древнего поселения Карахантепе, раскопки которого ведутся в Турции с 2019 года, обнаружены уникальные бюсты на постаментах. Поселение существовало около 11 тысяч лет назад, в эпоху неолита, когда у людей не было других орудий труда, кроме каменных и костяных.

0 Стоянка Карахан-Тепе находится в юго-восточной провинции Турции Шанлыурфа и считается одним из самых важных поселений периода неолита.

0 Источник: Найденные "3D-артефакты" раскрывают художественные способности людей, которые жили здесь 11 000 лет назад.

×

0 Источник: Найденные бюсты, которые ученые уже окрестили "трехмерными артефактами", в основном изображают людей.

0 Источник: В этом состоит их основное отличие от примерно таких же артефактов, найденных на соседней неолитической стоянке Гобекли-Тепе в Турции, - там представлены, по большей части, скульптуры животных (в основном хищных).



Городище Гобекли-Тепе внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мегалитические сооружения этой стоянки датируются 10-м тысячелетием до нашей эры и считаются старейшим храмом в мире.

0 Источник: В Карахан-Тепе же археологи нашли множество антропоморфных статуй. Одной из лучших ученые назвали бюст, изображающий человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.

0 Источник: На данный момент на месте раскопок найдено более 250 мегалитов T-образной формы.



Помимо скульптур на стоянке Карахан-Тепе обнаружено здание округлой формы диаметром 23 метра. Необычный бункер частично высечен в скале и достигает глубины 5,5 метра. Это говорит о том, что в его строительстве принимало участие множество людей.

0 Источник: В Археологическом музее Шанлыурфы открылась выставка, на которой представлены некоторые из найденных артефактов.

0 Источник: Карахан-Тепе находится в регионе площадью 200 км под названием Таш Тепелер, что означает "Каменные холмы".

0 Источник: Раскопки в Карахан-Тепе, вид сверху.

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: