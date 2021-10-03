FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7555 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Турции археологи нашли скульптуры возрастом 11 тысяч лет

В Турции археологи нашли скульптуры возрастом 11 тысяч лет (17 фото)

Автор:
03 октября 2021 12:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynew   Турция   археологические находки   археологические раскопки   древние артефакты   интересно   неолит   раскопки   
762
17
В руинах древнего поселения Карахантепе, раскопки которого ведутся в Турции с 2019 года, обнаружены уникальные бюсты на постаментах. Поселение существовало около 11 тысяч лет назад, в эпоху неолита, когда у людей не было других орудий труда, кроме каменных и костяных.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynew   Турция   археологические находки   археологические раскопки   древние артефакты   интересно   неолит   раскопки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2
khamot Час назад
Как находка может быть 11 тысяч лет, когда возраст Земли около 6 тысяч лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
−185
Александр Полчаса назад
А почему без Чубов скульптуры? Явно же древние укры строили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 38 минут назад
Сейчас у адептов ядерной войны "произошедшей" в 16 веке, начнут взрываться пуканы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок 5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве 5 удивительных находок, которые сделали, когда копали метро в Москве Что внутри огромной гильзы? Что внутри огромной гильзы? В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds Китайские археологи откопали свинку из Angry Birds
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

571327



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
2
275
Задержанный таджикский пранкер попросил депортации
Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир
1
21
Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир
Набирающие популярность в сообществах
Красота природы в творчестве Романа Божкова
3
2
Красота природы в творчестве Романа Божкова
34 книги для дизайнеров
0
1
34 книги для дизайнеров
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#картинки#Разное#сарказм#книга#кино#актер#комментарии
#интересно#факты#подборка#чтение#Россия#прикольные#страна#природа#автомобили#кулинария
#история#люди#фотографии#что почитать#новости#интересное#еда#красота#животные#мигранты

На что жалуетесь?

Вернуться