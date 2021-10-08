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В Ачинске поймали любителя заглядывать женщинам под юбки

В Ачинске поймали любителя заглядывать женщинам под юбки (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Ачинск   видео   задержание   юбка   
598
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Любитель заглядывать под юбки и делать фотографии попал на видео случайно, его сняла камера регистратора на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, как он тянется к женщине с телефоном под юбку.
Кадрами заинтересовались полицейские и нарушителя быстро вычислили. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка.

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Метки: 360подмосковье   Ачинск   видео   задержание   юбка   
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14  комментариев
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26
eutace Час назад
из-за таких долб@@бов женщины нормальных мужиков боятся
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🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 13 минут назад
Сука, уже и подрочить нормально не дадут :)))
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2k
Timka 16 минут назад
Ну правда, осторожнее надо быть!! Так тупо спалиться!!??
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10k
Джон Уик 17 минут назад
А что он там фотографировал?
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4k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
На СТО мотористом работает.100500 смотрел нет ли потёков из под прокладки
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1k
Sandmännchen (DDR) 47 минут назад
Некомплект пост! Фотки в студию!
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51k
alertol 53 минуты назад
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6k
workmen77 Час назад
А что же ему интересно предъявят? На сексуальное домогательство не тянет.
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29k
Snork Snorkoff Час назад
Бля.. что он там ожидал увидеть?
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26
eutace Snork Snorkoff Час назад
поперек?
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Эстет )))
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Mr.Adamson

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