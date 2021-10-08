В Ачинске поймали любителя заглядывать женщинам под юбки

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Любитель заглядывать под юбки и делать фотографии попал на видео случайно, его сняла камера регистратора на автомобиле. На опубликованных в сети кадрах видно, как он тянется к женщине с телефоном под юбку.
Кадрами заинтересовались полицейские и нарушителя быстро вычислили. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка.
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Метки: 360подмосковье Ачинск видео задержание юбка
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