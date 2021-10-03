Появилось видео задержания предполагаемого убийцы студенток

В спецоперации по поимке преступника участвовало более десятка полицейских. Мужчину скрутили и увезли на полицейской машине. Кадры задержания попали на видео.
О жестокой расправе над тремя девушками стало известно 30 сентября. Тела девушек были изувечены, налицо признаки насильственной смерти.
Студентки медколледжа вместе снимали квартиру. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.
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Определить личность убийцы смогли по ДНК, которую преступник оставил на месте преступления.
Злодей пытался скрыться от полиции, угнав машину. В полицию города Орск Оренбургской области поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110.
Погоня была непродолжительной. После того, как полиция прострелила колеса автомобиля, преступник выбежал из машины и пустился бежать в поле. Там его и поймали.
Отец одной из жертв убийцы требует смертной казни для убийцы дочери!
Источник:
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"преступник выбежал из машины и пустился бежать в поле, там его и поймали"
Нахрена его нужно было ловить? Чтобы жрал на наши налоги и писал мемуары?
"Стой, стрелять буду!" - выстрел в воздух - огонь на поражение.
У пиндосов копы в таких случаях не задумываются.
одним больше или меньше...
миска баланды ничего не стоит.
независимо от этого случая.