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Появилось видео задержания предполагаемого убийцы студенток

Появилось видео задержания предполагаемого убийцы студенток (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 22:07
Сообщество : Криминал
Метки: задержание   оренбург   подозреваемый   правоохранители   преступник   смерть студентки   убийство   
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В спецоперации по поимке преступника участвовало более десятка полицейских. Мужчину скрутили и увезли на полицейской машине. Кадры задержания попали на видео.

О жестокой расправе над тремя девушками стало известно 30 сентября. Тела девушек были изувечены, налицо признаки насильственной смерти.

Студентки медколледжа вместе снимали квартиру. Погибшим было 17, 18 и 19 лет.


Полиция объявила награду за данные об убийце в размере одного миллиона рублей. Личность подозреваемого установили сегодня утром. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, который ранее уже был судим за убийство.

 

Определить личность убийцы смогли по ДНК, которую преступник оставил на месте преступления.

Злодей пытался скрыться от полиции, угнав машину. В полицию города Орск Оренбургской области поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110.

Погоня была непродолжительной. После того, как полиция прострелила колеса автомобиля, преступник выбежал из машины и пустился бежать в поле. Там его и поймали.


Отец одной из жертв убийцы требует смертной казни для убийцы дочери!


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Метки: задержание   оренбург   подозреваемый   правоохранители   преступник   смерть студентки   убийство   
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13  комментариев
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32k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Ну вот опять:
"преступник выбежал из машины и пустился бежать в поле, там его и поймали"

Нахрена его нужно было ловить? Чтобы жрал на наши налоги и писал мемуары?
"Стой, стрелять буду!" - выстрел в воздух - огонь на поражение.
У пиндосов копы в таких случаях не задумываются.
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762
Sieras Dosk. Полчаса назад
Как можно в 30 лет быть на свободе отсидев за убийство? Такие законы написанны только для сокращения населения. Выпускайте в 40 пускай дальше убивает?
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1k
Алек Сандр Полчаса назад
Гризли? Или ногами запинали? Или задушили? Неет, живым оставили....А жаль!
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4k
tamin 42 минуты назад
Ну менты, ну молодцы. Выследили. Отца поддерживаю. Не должны такие жить. И это не месть. Просто а вдруг он вернётся в нормальный мир, и еще что-то сделает. Закопать-оно надёжнее. Точно в своей поганой жизни больше никому вреда не причинит
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600
Олег Час назад
ни в коем разе не пытаюсь реабилитировать мразь, поднявшую руку на девчонок, но где-то был ответ на вопрос как 30(!)летний хрен оказался на хате у девок в полтора раза младше его?
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560
Darki 3 часа назад
Надеюсь он сгниёт в тюряге.
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54k
parallax 3 часа назад
Уже четыре трупа на счету утырка, но вышку всё равно не вернут.
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