Появилось видео задержания предполагаемого убийцы студенток

Полиция объявила награду за данные об убийце в размере одного миллиона рублей. Личность подозреваемого установили сегодня утром. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, который ранее уже был судим за убийство.

Определить личность убийцы смогли по ДНК, которую преступник оставил на месте преступления.

Злодей пытался скрыться от полиции, угнав машину. В полицию города Орск Оренбургской области поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110.

Погоня была непродолжительной. После того, как полиция прострелила колеса автомобиля, преступник выбежал из машины и пустился бежать в поле. Там его и поймали.