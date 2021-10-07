Пенсионеры попытались прогнать парня со своей лавочки

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Разговаривающий по телефону парень стал объектом ненависти для нескольких бабушек и дедушки. Пенсионерам не понравилось, что молодой человек сидит на их лавочке во дворе.
Всё течёт, всё меняется и лишь бабушки у подъездов вечны.
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но считаю что он был не прав. надо было не троллить пенсионеров, а просто сказать, что сейчас договоришь и пойдёшь дальше. но хайп дороже, поэтому начал снимать и спорить.