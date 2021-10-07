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Пенсионеры попытались прогнать парня со своей лавочки

Пенсионеры попытались прогнать парня со своей лавочки (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушки   видео   дедушка   конфликт   подъезд   
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Разговаривающий по телефону парень стал объектом ненависти для нескольких бабушек и дедушки. Пенсионерам не понравилось, что молодой человек сидит на их лавочке во дворе.
Всё течёт, всё меняется и лишь бабушки у подъездов вечны.

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Метки: бабушки   видео   дедушка   конфликт   подъезд   
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5  комментариев
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979
Василий Кортнев Полчаса назад
парень адекватный, не часто таких встретишь в интернете.
но считаю что он был не прав. надо было не троллить пенсионеров, а просто сказать, что сейчас договоришь и пойдёшь дальше. но хайп дороже, поэтому начал снимать и спорить.
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39k
dima423 12 минут назад
я в таких случаях просто говорю, покажите документы что эта лавочка (или например парковочное место) ваша... нет документов нет смысла даже обсуждать...идите накуй)
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Лесли 🥰 24 минуты назад
Пиз*дец! Бабки совсем ку-ку?! Еще и расистки)))))
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