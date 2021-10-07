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Шойгу наказал руководство отрядившее военных на участие в венчании "потомка Романовых"

Шойгу наказал руководство отрядившее военных на участие в венчании "потомка Романовых" (1 фото)

Автор:
07 октября 2021 05:29
Сообщество : Военное
Метки: ЗВО   МО РФ   Россия   караул   начаоьство   ответственность   почётный   шойгу   
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Шойгу привлёк к ответственности должностных лиц, отправивших почётный караул на венчание Георгия Романова с Ребеккой Беттарини.

Как сообщается в РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу подверг дисциплинарному взысканию ответственных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих роты почётного караула на церемонию венчания потомка династий Романовых-Гогенцоллернов в минувшую пятницу.


"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.


"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почётного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.


Напомним, что ранее публиковался материал о церковном обряде бракосочетания Георгия Романова и Ребекки Беттарини.

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Метки: ЗВО   МО РФ   Россия   караул   начаоьство   ответственность   почётный   шойгу   
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13  комментариев
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25k
Батончик с маком 57 минут назад
Интересно кто тамадой был
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65k
Cкладно звонишь. 16 минут назад
"царь хороший, а бояре плохие".. Сами решили организовать рассылку военных.. Верю каждому слову..
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2k
Sergius SPb 16 минут назад
Подзаработать решили погоны.
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36k
Alex 19 минут назад
Уволить ублюдков
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48
Михайло Потапыч 19 минут назад
Я вот думаю, махнуть этого потомка на Путина: лучше или хуже будет?
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Да тупо заплатили этим, так называемым, должностным лицам, а они и рады служить.
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13k
Сергей 37 минут назад
Жаль, что этих Гогенцолеров не отвели в подвал фотографироваться после церемонии.
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10k
paranoid 39 минут назад
Так что за наказание дисциплинарное? Хмурый взгляд, недовольное сопение, молоко а столовой с пенкой?
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6k
Николай 49 минут назад
по моему кого то в звании должны были опустить, за такое...
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1k
Евгений Час назад
Ибо нефиг. Он никто, с какой стати почётный караул?
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182
Кто-то Там Час назад
Пстц
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