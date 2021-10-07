Шойгу наказал руководство отрядившее военных на участие в венчании "потомка Романовых"

Как сообщается в РИА Новости со ссылкой на источник в военном ведомстве, министр обороны РФ Сергей Шойгу подверг дисциплинарному взысканию ответственных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих роты почётного караула на церемонию венчания потомка династий Романовых-Гогенцоллернов в минувшую пятницу.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почётного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.

Напомним, что ранее публиковался материал о церковном обряде бракосочетания Георгия Романова и Ребекки Беттарини.