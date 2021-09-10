Автор безумных изобретений несет радость в мир

609
8
2
Алан Карвер из Галифакса, Новая Шотландия, - творец, чьи многочисленные изобретения не имеют никакой практической ценности. Он создал миниатюрный электрический автобус VW, гигантский бар в форме бутылки вина, который переливается красным и белым, и фигуру трицератопса в натуральную величину. По его словам, все это он делает для того, чтобы порадовать людей.
Канадский инженер, называющий себя «сумасшедшим изобретателем», бросил офисную работу, чтобы осуществить свою мечту «принести в мир немного больше радости» с помощью забавных хитроумных приспособлений. Бывший менеджер по рекламе Алан Карвер по-прежнему проводит рекламные акции для местного бизнеса, но теперь они включают в себя его безумные творения - такие, как 4-метровый металлический динозавр с дистанционным управлением длиной 4 метра, электрическая "метла ведьмы", сделанная из старого самоката, и настоящая живая видеоигра Angry Birds.
«Я хочу, чтобы люди говорили« Вау! » и улыбались», - говорит Карвер, - Хочу, чтобы они стали лучше относиться к себе, к другим и к человечеству в целом».
Одно из самых интересных изобретений Карвера, - это управляемый звездный истребитель, на котором летали Дарт Вейдер и имперские войска из фильмов «Звездные войны». Дистанционно управляемая машина составляет примерно одну треть размера настоящего истребителя и может развивать скорость до 10 км/ч.
«Я хочу, чтобы люди говорили« Вау! » и улыбались», - говорит Карвер, - Хочу, чтобы они стали лучше относиться к себе, к другим и к человечеству в целом».
Одно из самых интересных изобретений Карвера, - это управляемый звездный истребитель, на котором летали Дарт Вейдер и имперские войска из фильмов «Звездные войны». Дистанционно управляемая машина составляет примерно одну треть размера настоящего истребителя и может развивать скорость до 10 км/ч.
Карвер много лет трудился в креативных отделах различных рекламных агентств, но в конце концов почувствовал, что его отрасль развивается не так быстро, как технологии и рынок. «Традиционная реклама основана на прерывании, - говорит Карвер. - Это означает, что реклама прерывает контент, который вы хотите потребить, показывает вам сообщение, а затем позволяет вам вернуться к тому, что вы хотите увидеть , услышать или испытать».
"Благодаря потоковым сервисам и блокировщикам рекламы потребители теперь могут контролировать сообщения, которым они получают, - говорит Карвер. - Я решил использовать одни и те же сообщения и создавать то, что люди хотели бы видеть и слышать".
Например, Карвер, нанятый для продвижения винного магазина Noble Grape, отказался от традиционной рекламной кампании в пользу электрического велосипеда, превращенного в гигантский мобильный бар в форме винной бутылки, который переливается красным и белым по бокалам. «Люди хотят это видеть. Они хотят снимать это на видео, - говорит он. - И самое главное, они хотят публиковать сообщения об этом и делиться ими со своими друзьями».
Карвер по-прежнему занимается рекламой, но предпочитает привлекать внимание к реальным проблемам и помогает людям распространять информацию. «Вокруг нас столько негатива, - говорит он. - Поэтому меня радует возможность распространять позитивные флюиды».
Чтобы привлечь внимание к возможностям парковки в торговом районе Спринг-Гарден-роуд в Галифаксе, Карвер построил миниатюрный электрический автобус и прокатился на нем. «Каждый раз, когда я повляюсь на мини-автобусе, люди рады его видеть - они задают вопросы, просят сделать с ним селфи, - рассказывает изобретатель. - Он вызывает у всех улыбку. Люди покупают наши новости. И это работает».
Чтобы помочь людям понять важность противопожарной безопасности, Карвер использовал систему трехмерной проекции, чтобы виртуально сжечь дом дотла и восстановить его менее чем за четыре минуты. Эта инсталляция для страховой компании Johnson Insurance включала пожарных и настоящую пожарную машину с огнями и сиренами.
Чтобы привлечь внимание к возможностям парковки в торговом районе Спринг-Гарден-роуд в Галифаксе, Карвер построил миниатюрный электрический автобус и прокатился на нем. «Каждый раз, когда я повляюсь на мини-автобусе, люди рады его видеть - они задают вопросы, просят сделать с ним селфи, - рассказывает изобретатель. - Он вызывает у всех улыбку. Люди покупают наши новости. И это работает».
Чтобы помочь людям понять важность противопожарной безопасности, Карвер использовал систему трехмерной проекции, чтобы виртуально сжечь дом дотла и восстановить его менее чем за четыре минуты. Эта инсталляция для страховой компании Johnson Insurance включала пожарных и настоящую пожарную машину с огнями и сиренами.
Карвер был вдохновлен на создание звездного истребителя в декабре 2017 года, когда «Звездные войны: Эпизод VIII - Последние джедаи» готовились к выходу на экраны. Он построил космический корабль самостоятельно из материалов, оставшихся от других проектов, и вторсырья, начиная со старой инвалидной коляски, направлявшейся на свалку. «Я использовал ее моторы и колеса, - говорит Карвер. - Стальной каркас корабля был вырезан, согнут и отформован вручную».
Наружная оболочка центральной капсулы истребителя сделана из пены, которая осталась у Карвера после создания гигантского динозавра, а люк - это пластиковая крышка мусорного бака, «потому что она была правильного размера и имела правильный изгиб», - признается изобретатель.
Большинство проектов Карвера выполняются по заказу клиентов, но в выборе заказчиков он очень требователен. «Я никогда не занимаюсь проектами, которые мне не нравятся, - говорит он. - Если есть проект, который, как мне кажется, вызовет улыбку на чьем-то лице, я просто сделаю это, и часто бывает так, что после изготовления очередной штуки на нее появляется клиент. Сейчас в наших краях много говорят об акулах, поэтому я подумал, что было бы круто построить гигантский акулий плавник, который на самом деле является велосипедом. Это проект, над которым я сейчас работаю, потому что он мне нравится. Скорее всего, я найду под него клиента, но если и нет - на страшно. Зато у меня будет гигантский акулий плавник, на котором можно будет кататься».
Среди предыдущих поделок Карвера - моторизованная ведьмовская метла и гигантский ездовой кубик Lego, изготовленные из старых электросамокатов. Он все еще работает над Бэтмобилем, созданным из газонного трактора, и скоро доделает миниатюрную электрическую версию «мини» Остина Мартина и мистера Бина. А еще он завершает работу над открытым баром, который представляет собой маяк высотой 15 метров под названием Tuna Lite. «Его дизайн был вдохновлен местным маяком, который сгорел в 1950-х годах, и мы хотели вернуть немного наследия нашему сообществу», - говорит Карвер.
Среди предыдущих поделок Карвера - моторизованная ведьмовская метла и гигантский ездовой кубик Lego, изготовленные из старых электросамокатов. Он все еще работает над Бэтмобилем, созданным из газонного трактора, и скоро доделает миниатюрную электрическую версию «мини» Остина Мартина и мистера Бина. А еще он завершает работу над открытым баром, который представляет собой маяк высотой 15 метров под названием Tuna Lite. «Его дизайн был вдохновлен местным маяком, который сгорел в 1950-х годах, и мы хотели вернуть немного наследия нашему сообществу», - говорит Карвер.
Карвер признает, что не все изобретения выходят так, как планировалось: его конструкцию 5-метрового велосипеда, получившего название «самый высокий велосипед Новой Шотландии», пришлось переоборудовать, уменьшив высоту. «Он был слишком высоким, чтобы быть безопасным, - говорит Карвер.
Он не боится неудач и считает их самым важным шагом к успеху. «Вы узнаете гораздо больше, потерпев неудачу., - настаивает он. - Соедините это с настойчивостью, и вы всегда добьетесь успеха».
Его первая версия "пузырчатого" велосипеда, который выдувает гигантские мыльные пузыри при повороте колес, провалилась. «На бумаге это выглядело хорошо, но на самом деле это был ужасный провал», - признается он. Однако следующая версия оказалась вполне рабочей, и ее уже приобрел Галифаксский музей открытий.
Карвер щедро раздает советы начинающим, но, как у отца, у него тоже есть один полезный совет: «Если вы строите моторизованный велосипед, покажите своему сыну, как остановиться, прежде чем показывать ему, как нажимать на педаль газа. Это сэкономит вам несколько повязок и объяснений с женой».
Он не боится неудач и считает их самым важным шагом к успеху. «Вы узнаете гораздо больше, потерпев неудачу., - настаивает он. - Соедините это с настойчивостью, и вы всегда добьетесь успеха».
Его первая версия "пузырчатого" велосипеда, который выдувает гигантские мыльные пузыри при повороте колес, провалилась. «На бумаге это выглядело хорошо, но на самом деле это был ужасный провал», - признается он. Однако следующая версия оказалась вполне рабочей, и ее уже приобрел Галифаксский музей открытий.
Карвер щедро раздает советы начинающим, но, как у отца, у него тоже есть один полезный совет: «Если вы строите моторизованный велосипед, покажите своему сыну, как остановиться, прежде чем показывать ему, как нажимать на педаль газа. Это сэкономит вам несколько повязок и объяснений с женой».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Перовое свидание женщины с бизнесменом в Питере закончилось БДСМ-трагедией
- Какой была самая большая армия древнего мира
- "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни
- Что стало с детьми-вундеркиндами СССР
- Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы
13
Понравилось13
Новости партнёров