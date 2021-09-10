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Автор безумных изобретений несет радость в мир

Автор безумных изобретений несет радость в мир (8 фото + 2 видео)

Автор:
10 сентября 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Алан Карвер   забавно   изобретатель   изобретения   история   маленькие радости   мило   творчество   
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Алан Карвер из Галифакса, Новая Шотландия, - творец, чьи многочисленные изобретения не имеют никакой практической ценности. Он создал миниатюрный электрический автобус VW, гигантский бар в форме бутылки вина, который переливается красным и белым, и фигуру трицератопса в натуральную величину. По его словам, все это он делает для того, чтобы порадовать людей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Алан Карвер   забавно   изобретатель   изобретения   история   маленькие радости   мило   творчество   
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23k
SerGProS 2 часа назад
Вот еще одно из его изобретений
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3k
Mimik 59 минут назад
А изобрел то что? Тут описано как из готовых деталей сделал.
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