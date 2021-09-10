Автор безумных изобретений несет радость в мир

Большинство проектов Карвера выполняются по заказу клиентов, но в выборе заказчиков он очень требователен. «Я никогда не занимаюсь проектами, которые мне не нравятся, - говорит он. - Если есть проект, который, как мне кажется, вызовет улыбку на чьем-то лице, я просто сделаю это, и часто бывает так, что после изготовления очередной штуки на нее появляется клиент. Сейчас в наших краях много говорят об акулах, поэтому я подумал, что было бы круто построить гигантский акулий плавник, который на самом деле является велосипедом. Это проект, над которым я сейчас работаю, потому что он мне нравится. Скорее всего, я найду под него клиента, но если и нет - на страшно. Зато у меня будет гигантский акулий плавник, на котором можно будет кататься».

Среди предыдущих поделок Карвера - моторизованная ведьмовская метла и гигантский ездовой кубик Lego, изготовленные из старых электросамокатов. Он все еще работает над Бэтмобилем, созданным из газонного трактора, и скоро доделает миниатюрную электрическую версию «мини» Остина Мартина и мистера Бина. А еще он завершает работу над открытым баром, который представляет собой маяк высотой 15 метров под названием Tuna Lite. «Его дизайн был вдохновлен местным маяком, который сгорел в 1950-х годах, и мы хотели вернуть немного наследия нашему сообществу», - говорит Карвер.