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15 беспардонных питомцев, которые оказались очень себе на уме

15 беспардонных питомцев, которые оказались очень себе на уме  (16 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 22:55
Сообщество : Животные
Метки: Беспардонные   Себе на уме   Ухаживать   дерзкие   любимцы   питомцы   хитрецы   шалости   
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Мы всегда стараемся хорошо ухаживать за своими любимцами. Но характер у животных очень разный, и иногда они могут вести себя, как отъявленные хитрецы и хулиганы. А мы их так любим, что стараемся не сильно ругаться за разные шалости. В этом посте вы увидите забавные и одновременно дерзкие мордахи...

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Метки: Беспардонные   Себе на уме   Ухаживать   дерзкие   любимцы   питомцы   хитрецы   шалости   
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Сталкер Час назад
Когда игрушки были стеклянными – было значительно "веселее"...

Когда игрушки были стеклянными – было значительно "веселее"...
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17k
Аня Сталкер Час назад
Картинка со звуком демонического хохота котэ
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14k
Сталкер Час назад
"Он решил, что мне многовато", –
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"Он решил, что мне многовато", – судя по хлебалу, тебе давно пора урезать пайку.
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