15 беспардонных питомцев, которые оказались очень себе на уме

Мы всегда стараемся хорошо ухаживать за своими любимцами. Но характер у животных очень разный, и иногда они могут вести себя, как отъявленные хитрецы и хулиганы. А мы их так любим, что стараемся не сильно ругаться за разные шалости. В этом посте вы увидите забавные и одновременно дерзкие мордахи...
Не ешь эту гадость!
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судя по хлебалу, тебе давно пора урезать пайку.