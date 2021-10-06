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Недолго швед «пас» свой велосипед: при помощи Apple Airtag

Недолго швед «пас» свой велосипед: при помощи Apple Airtag (2 фото)

Автор:
06 октября 2021 14:16
Метки: Правo   государство   европа   закон   
1778
2
И решил категорически не оставлять уворованный велик в Польше, а вернуть его обратно в Швецию

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Метки: Правo   государство   европа   закон   
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2k
Денис 9 часов назад
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29k
Седой 2 часа назад
У немцев есть поговорка: heute gestohlen morgen in polen. Сегодня украли, завтра в Польше...
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110
Шурман 4 часа назад
Сегодня на нашем рыбацком форуме прочитал , вчера у дома угнали трал вместе лодкой
если так подумать то за ночь эта лодка может оказаться в Польше или Франции .
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36k
Alex 8 часов назад
Пшеки те еще ворюги.
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5k
maclay 9 часов назад
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1k
Andrey 9 часов назад
И это есть хваленая конфиденциальность огрызков? когда любое устройство может воспользоваться твоим траффиком и устройством по своему разумению? горите в аду яблочники!
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