Недолго швед «пас» свой велосипед: при помощи Apple Airtag

1778
2
И решил категорически не оставлять уворованный велик в Польше, а вернуть его обратно в Швецию
В конце сентября 13-летний сын Юхана Кнутссона Оливер поехал на автобусную остановку в Дальби, что на юге Швеции, где, как обычно, припарковал и запер свой велосипед. Когда он вернулся, велосипед уже украли. Он был куплен за 9 000 шведских крон (72 000 рублей). Это и для Швеции далеко не дешёвая покупка, поэтому Юхан, на всякий случай, после покупки прикрепил под седло велосипеда передатчик Apple Airtag.
Передатчик сообщает своё месторасположение, когда он приближается к любому Iphone, и с помощью планшета Юхан смог увидеть, что украденный велосипед уже находится в гавани Истада. Он позвонил местным полицейским, но те не успели перехватить пропажу в этом портовом шведском городе.
Вечером того же дня велосипед снова появился на экране, но уже на другом берегу Балтики в Свиноуйсьце в Польше. Куда как раз и приходит паром из Истада. Затем велосипед проследовал через несколько польских городов и обосновался в Дембова-Клода на востоке Польши.
Передатчик сообщает своё месторасположение, когда он приближается к любому Iphone, и с помощью планшета Юхан смог увидеть, что украденный велосипед уже находится в гавани Истада. Он позвонил местным полицейским, но те не успели перехватить пропажу в этом портовом шведском городе.
Вечером того же дня велосипед снова появился на экране, но уже на другом берегу Балтики в Свиноуйсьце в Польше. Куда как раз и приходит паром из Истада. Затем велосипед проследовал через несколько польских городов и обосновался в Дембова-Клода на востоке Польши.
Юхан попросил коллегу из офиса в Польше связаться с местной полицией, а те обнаружили и изъяли украденный велосипед. Сейчас велосипед находится под охраной польской полиции, и Юхан ожидает судебного решения о возвращении велосипеда.
Возвращение ворованных велосипедов к своим владельцам в Швеции - это крайне редкое явление. В прошлом году страховые компании Швеции выплатили четверть миллиарда крон за кражи велосипедов.
Юхан Кнутссон уже получил деньги от своей страховой компании, а это означает, что найденный велосипед теперь принадлежит не ему, а страховой компании. Я хочу привезти велосипед в Швецию, независимо от того, являюсь ли его владельцем я или страховая компания. Это дело принципа, - отметил Юхан Кнутссон.
Возвращение ворованных велосипедов к своим владельцам в Швеции - это крайне редкое явление. В прошлом году страховые компании Швеции выплатили четверть миллиарда крон за кражи велосипедов.
Юхан Кнутссон уже получил деньги от своей страховой компании, а это означает, что найденный велосипед теперь принадлежит не ему, а страховой компании. Я хочу привезти велосипед в Швецию, независимо от того, являюсь ли его владельцем я или страховая компания. Это дело принципа, - отметил Юхан Кнутссон.
Источник:
Ссылки по теме:
- Причины создания и подписания Манифеста от 17 октября 1905 года
- 5 любопытных фактов о всяком разном
- Детский омбудсмен поддержала законопроект о пожизненном для педофилов
- Российским дачникам запретили разводить кур
- 40 фотографий, которые можно было сделать только в Европе
Метки: Правo государство европа закон
61
Понравилось61
Новости партнёров
но если хочешь свою метку искать, придется и другим помогать. Примерно как Tor работает