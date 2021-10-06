Недолго швед «пас» свой велосипед: при помощи Apple Airtag

В конце сентября 13-летний сын Юхана Кнутссона Оливер поехал на автобусную остановку в Дальби, что на юге Швеции, где, как обычно, припарковал и запер свой велосипед. Когда он вернулся, велосипед уже украли. Он был куплен за 9 000 шведских крон (72 000 рублей). Это и для Швеции далеко не дешёвая покупка, поэтому Юхан, на всякий случай, после покупки прикрепил под седло велосипеда передатчик Apple Airtag.

Передатчик сообщает своё месторасположение, когда он приближается к любому Iphone, и с помощью планшета Юхан смог увидеть, что украденный велосипед уже находится в гавани Истада. Он позвонил местным полицейским, но те не успели перехватить пропажу в этом портовом шведском городе.

Вечером того же дня велосипед снова появился на экране, но уже на другом берегу Балтики в Свиноуйсьце в Польше. Куда как раз и приходит паром из Истада. Затем велосипед проследовал через несколько польских городов и обосновался в Дембова-Клода на востоке Польши.