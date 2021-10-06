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20 монстров и кракозябр из страшного сна сантехника, поклоняющегося богу Хаоса

20 монстров и кракозябр из страшного сна сантехника, поклоняющегося богу Хаоса (24 фото)

Автор:
06 октября 2021 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   как так можно   намастерили   рукожопы   сантехника. монстры   что это   
504
24
Непонятно какому богу Хаоса поклоняются эти сантехники, но от творений их рук кровь стынет в жилах. Монстры из фантастическо-мистического фильма ужасов о жизни труб и прочих водопроводно-канализационных систем.
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Метки: Юмор   как так можно   намастерили   рукожопы   сантехника. монстры   что это   
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