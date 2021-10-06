20 монстров и кракозябр из страшного сна сантехника, поклоняющегося богу Хаоса

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Непонятно какому богу Хаоса поклоняются эти сантехники, но от творений их рук кровь стынет в жилах. Монстры из фантастическо-мистического фильма ужасов о жизни труб и прочих водопроводно-канализационных систем.
Честно сказать - слов нет. Даже человеку, далекому от сантехники, смотреть на это страшно. Что уж говорить про профессианалов
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