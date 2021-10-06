"Жалость к себе": на фотографии пермского стрелка из реанимации рассмотрели негатив

Физиономист Светлана Филатова прокомментировала первую фотографию стрелка с больничной койки. Специалист отметила, что он жалеет себя, однако внутри молодого человека сидит сильный негатив."

Он находится в такой ситуации, где ему, естественно, жалко себя. Видно, что печаль присутствует, но обратите внимание, что подбородок напряжён, губы сжаты, то есть саботирующая позиция. Ему либо не нравится, что его фотографируют, либо вообще в целом ситуация", — сказала она Лайфу.

В то же время напряжённые нижнее веко и нижняя часть лица говорят, что этот человек затаил злобу, заметила специалист.