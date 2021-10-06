"Жалость к себе": на фотографии пермского стрелка из реанимации рассмотрели негатив

Пермский убийца Тимур Бекмансуров, пришедший в ВУЗ с автоматом, пришёл в сознание 24 сентября. Его отключили от ИВЛ, и он смог поинтересоваться о своих родителях. В сети появились фотографии из больницы, где Бекмансуров сейчас находится. Физиономист разглядела в его лице жалость к себе и негатив.
Родители ни разу не обратились в больницу и не узнали о здоровье сына, после того как его задержали у пермского ВУЗа. Бекмансуров не мог сам дышать, его подключали в ИВЛ, он впадал в кому, ему ампутировали ногу. Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию Тимура из больницы. Он лежит на койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.
Физиономист Светлана Филатова прокомментировала первую фотографию стрелка с больничной койки. Специалист отметила, что он жалеет себя, однако внутри молодого человека сидит сильный негатив."
Он находится в такой ситуации, где ему, естественно, жалко себя. Видно, что печаль присутствует, но обратите внимание, что подбородок напряжён, губы сжаты, то есть саботирующая позиция. Ему либо не нравится, что его фотографируют, либо вообще в целом ситуация", — сказала она Лайфу.
В то же время напряжённые нижнее веко и нижняя часть лица говорят, что этот человек затаил злобу, заметила специалист.
"У него по всем этим признакам видно, что внутри прям негативище сидит, даже несмотря на всё бедственное положение, в котором он находится, и его перспективы. Но тут нет раскаяния! Человек просто зажал эмоции и не выдаёт, и внутри него негатив", — добавила Филатова.
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Где вы там человека увидали?
"...Тимур Бекмансуров, пришедший в ВУЗ с автоматом..."
Пиши сразу "приехал на танке"
Так и эта авторка собирает сливки на дерьме...
И хватит уже внимания к этой персоне. про него должна быть всего одна новость: осудили, расстреляли. а лучше, скормили крокодилам, пусть хоть пользу принесет напоследок