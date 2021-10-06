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"Жалость к себе": на фотографии пермского стрелка из реанимации рассмотрели негатив

"Жалость к себе": на фотографии пермского стрелка из реанимации рассмотрели негатив (2 фото)

Автор:
06 октября 2021 07:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тимур Бекмансуров   интересное   негатив   пермь   стрелок   фото   
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Пермский убийца Тимур Бекмансуров, пришедший в ВУЗ с автоматом, пришёл в сознание 24 сентября. Его отключили от ИВЛ, и он смог поинтересоваться о своих родителях. В сети появились фотографии из больницы, где Бекмансуров сейчас находится. Физиономист разглядела в его лице жалость к себе и негатив.

Родители ни разу не обратились в больницу и не узнали о здоровье сына, после того как его задержали у пермского ВУЗа. Бекмансуров не мог сам дышать, его подключали в ИВЛ, он впадал в кому, ему ампутировали ногу. Telegram-канал SHOT опубликовал фотографию Тимура из больницы. Он лежит на койке, в его тело вставлены медицинские трубки, подведены провода аппаратов.

Физиономист Светлана Филатова прокомментировала первую фотографию стрелка с больничной койки. Специалист отметила, что он жалеет себя, однако внутри молодого человека сидит сильный негатив."

Он находится в такой ситуации, где ему, естественно, жалко себя. Видно, что печаль присутствует, но обратите внимание, что подбородок напряжён, губы сжаты, то есть саботирующая позиция. Ему либо не нравится, что его фотографируют, либо вообще в целом ситуация", — сказала она Лайфу.

В то же время напряжённые нижнее веко и нижняя часть лица говорят, что этот человек затаил злобу, заметила специалист.

"У него по всем этим признакам видно, что внутри прям негативище сидит, даже несмотря на всё бедственное положение, в котором он находится, и его перспективы. Но тут нет раскаяния! Человек просто зажал эмоции и не выдаёт, и внутри него негатив", — добавила Филатова.



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Метки: Россия   Тимур Бекмансуров   интересное   негатив   пермь   стрелок   фото   
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48  комментариев
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−148
Александр 2 часа назад
У него внутри должен осиновый кол сидеть по хорошему
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18k
Mexanik79 3 минуты назад
В то же время напряжённые нижнее веко и нижняя часть лица говорят, что этот (человек) затаил злобу, заметила специалист.

Где вы там человека увидали?
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106
000054t 11 минут назад
Это родители воспитали такое чудовище
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17k
nobody® 18 минут назад
Физиономист ни слова не говорит о возможной физической боли. На лице этого нет? Или читать мысли легче, чем предположить очевидное?
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−51
крысенко Полчаса назад
он такой милый (с)
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946
Оксид Бетона Полчаса назад
А может он просто обосрался, и ему неприятно это ощущение?
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10k
Andrey Полчаса назад
Аффтар, чё так слабо жжём???
"...Тимур Бекмансуров, пришедший в ВУЗ с автоматом..."
Пиши сразу "приехал на танке"
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40k
Войнов Полчаса назад
Чего ему и не ампутировали вторую ногу и обе руки? Мы бы звали его Колобком. И негатива стало бы меньше.
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12k
Кархародон Полчаса назад
С автоматом? Ружьё помповое. Автомат не купишь в магазине.
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
Нафига это существо показывать? Лишний раз лайков на теме урода вздрочнуть? Пускай гниёт себе в забытье. Он как раз вот таких статей о себе и добивался.
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
подлчеить и повесить
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15k
ЦСКА 47 минут назад
Пожелаем этому выродку долгих лет жизни....С калоотводником, мочеприемником, трубками в ноздрях, без ноги, с рваным брюхом и на обдристанных простынках!
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1k
Алксандр Шевченко 48 минут назад
В канаву выкиньте, пусть сдохнет как собака, ему уже давно прогулы в аду ставят. Есть много достойный людей на них пусть идут деньги с налогов.
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7k
кот базилий 53 минуты назад
Гаденыш мерзкий, он еще о чем то думает?
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57k
pynh 58 минут назад
я бы тоже себя жалел если бы мне грозило столько сколько ему
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26k
Е-Лена Час назад
Данный пост напомнил древний анекдот о том, как жена боролась с пьянством мужа. Запихала в бутыль с самогоном дохлого кота, надеясь вызвать отвращение у алкаша. Но через некоторое время застукала его, отжимающего тельце над стаканом и приговаривающего: "Ну, котик, ну, ещё капельку!"
Так и эта авторка собирает сливки на дерьме...
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291
Вадим Курбатов Час назад
Не пойму, зачем лечить это говно? Сдох бы и ладно, миру стало бы легче.
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4k
fin4all Час назад
Конечно, остался инвалидом, светит нехилый срок, еще и фотографируют. с чего бы тут негативу быть? физиогномист...
И хватит уже внимания к этой персоне. про него должна быть всего одна новость: осудили, расстреляли. а лучше, скормили крокодилам, пусть хоть пользу принесет напоследок
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1k
Ustas Tirex Час назад
А эти никого не убили... :
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−68
ann Час назад
Ну еще бы- он мечтал стать рэмбой, а стал просто тупо безногим инвалидом .
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254
Дмитрий Самохин 2 часа назад
Интересно сколько стоит бюджету ежедневое его нахождение на государственных харчах? Что-то мне подсказывает, что на него тратят больше, чем компенсация семьям погибших. Вот такая ьтялб арифметика
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