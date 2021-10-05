«Просто беру и е***ник разбиваю»: физрук замахнулся на школьника и пригрозил разбить лицо

Вот он, учитель года!
В воркутинской школе №39 во время занятий по физкультуре преподаватель с грубой руганью замахнулся на ученика 9-го класса, якобы намереваясь его ударить. Возможно, физрук счел это забавной шуткой или всегда ведет себя подобным образом со школьниками, но родителям такая «педагогика» не понравилась.
По словам записавшего скандальное видео учащегося, такая реакция физрука последовала после вопроса одноклассника о том, можно ли заниматься в туфлях. Подросток увидел, что второй учитель в ненадлежащей обуви играет в баскетбол и подумал, что это не запрещено.
«Просто беру тебе и просто е**льник разбиваю», - последовал ответ физрука
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Автор видео говорит, что руководство школы через одноклассников попросило его удалить ролик. Но подросток этого не сделал. Теперь в СОШ №39 проводится «внутренняя проверка». Последует ли проверка от правоохранительных органов - неизвестно.
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1. Сколько можно стоять детям (на месте стоять, как на плацу) в возрасте 7-8 лет?
2. Сколько можно приседать за 1 раз детям 7-8 лет?
Нужны ответы от людей с профильным или медицинским образованием.
Но меня терзают смутные сомнения, что дело в вопросе о туфлях. Тут точно была провокация и не просто так ролик обрезан.
Физрука и трудовика мы уважали. Ибо те дружили. И мы понимали, что прилетит мигом за шалость. Физрук задрочит на физре, а трудовик не пустит к токарному станку и заставит заниматься писаниной в тетради. А для моего возраста, это было страшнейшее наказание!
не верю! почему фидео обрезано только этим моментом? как у ученика оказался телефон в спорт зале?
кажется мне - малолетний гадёныш заслужил такого обращения
Так видно же что щенок даже не шевельнулся от замаха!
Видать дома вообще не воспитывают и на улице от сверстников тоже не получал(да и вообще ещё не получал) ,чувствует свою безнаказанность
Сначала спровоцировали ,а сняли что им надо или вырезали что не надо
Полного видео нет,поэтому в данный момент я за учителя!
Он взял одного хулиганистого и сказал зайти в лаборантскую. Оттуда мы услышали всем классом глухой БУМЦ. Этот одноклассник вышел из лаборантской на полусогнутых и держался за голову. Тут же в дверях лаборантской образовался химик. И сказал - дети хорошие, кто ещё хочет узнать, почему на уроках химии нельзя баловаться?
Все ж у одноклассника начали выпытывать - что там? А тот только тёр голову и говорил - зайдите в лаборантскую и узнаете.
Короче, по факту химик его огрел по макушке справочником по химии(толстая книжка), со словами, что так ему химия быстрее дойдёт в голову, чем на обычном уроке.
Так самое главное, на химика из детей даже никто и не думал жаловаться! Но и опыты он показывал крутецкие!
Приятнейший человек! Даже представить не могу что бы он на кого то срывался. Мог орать что бы бежали быстрее, мог выгнать если не было формы, мог отругать если поймали с сигаретой. Но вот так - махать руками и угрожать? Уважали его безгранично.
Про товарища выше будут вспоминать на пьянках- " вот у нас дикий был, смотри даже видюшка есть".
Если этот человек просто должен выполнять роль учителя - то он проф не пригоден.
Если этот человек должен учить жизни - чему он научит? Как срываться злость на малолеток?) Считаю профилактический подзатыльник выданный вовремя и по адресу на вес золото, но тут таким даже не пахнет.
разговаривал с ними на доступном и понятном им языке.
Вполне себе известно. С чего бы это, если он его не ударил. По линии образования может там будут что-то обсуждать,принимать и т.д. А ментам то что здесь делать ??