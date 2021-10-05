«Просто беру и е***ник разбиваю»: физрук замахнулся на школьника и пригрозил разбить лицо

В воркутинской школе №39 во время занятий по физкультуре преподаватель с грубой руганью замахнулся на ученика 9-го класса, якобы намереваясь его ударить. Возможно, физрук счел это забавной шуткой или всегда ведет себя подобным образом со школьниками, но родителям такая «педагогика» не понравилась.

По словам записавшего скандальное видео учащегося, такая реакция физрука последовала после вопроса одноклассника о том, можно ли заниматься в туфлях. Подросток увидел, что второй учитель в ненадлежащей обуви играет в баскетбол и подумал, что это не запрещено.