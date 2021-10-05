FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3314 постов • 1085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
«Просто беру и е***ник разбиваю»: физрук замахнулся на школьника и пригрозил разбить лицо

«Просто беру и е***ник разбиваю»: физрук замахнулся на школьника и пригрозил разбить лицо (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 18:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Воркута   видео   скандал   физрук   школа   
20682
1
1

Вот он, учитель года!

В воркутинской школе №39 во время занятий по физкультуре преподаватель с грубой руганью замахнулся на ученика 9-го класса, якобы намереваясь его ударить. Возможно, физрук счел это забавной шуткой или всегда ведет себя подобным образом со школьниками, но родителям такая «педагогика» не понравилась.


По словам записавшего скандальное видео учащегося, такая реакция физрука последовала после вопроса одноклассника о том, можно ли заниматься в туфлях. Подросток увидел, что второй учитель в ненадлежащей обуви играет в баскетбол и подумал, что это не запрещено.

Автор видео говорит, что руководство школы через одноклассников попросило его удалить ролик. Но подросток этого не сделал. Теперь в СОШ №39 проводится «внутренняя проверка». Последует ли проверка от правоохранительных органов - неизвестно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Воркута   видео   скандал   физрук   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
94
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
94  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Максим Алтадуков 2 дня назад
Почему видео не начнается вопросом от ученика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
0
Антон Степченко 22 часа назад
Почему видео вырезано? Да как себя сейчас ведут ученики - их надо на каторгу сдавать... они хамят, не признают и не любят своих учителей. Почему нет видео, где этот ученик нагло задел учителя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
AVATAR 24 часа назад
Мать этого утырка. Делайте выводы
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей День назад
Нынешние школотроны настолько ох.уели и распустились, что некоторым мало и еб.альник набить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий День назад
Есть тут физруки с профильным образованием? У меня вопросы:
1. Сколько можно стоять детям (на месте стоять, как на плацу) в возрасте 7-8 лет?
2. Сколько можно приседать за 1 раз детям 7-8 лет?
Нужны ответы от людей с профильным или медицинским образованием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
789
Xenos День назад
Ну теперь, скорее всего, этот мелкий упырь реально сможет огрести [мат]аль...нику, т.к. учителя уволят.
Но меня терзают смутные сомнения, что дело в вопросе о туфлях. Тут точно была провокация и не просто так ролик обрезан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
Оксид Бетона День назад
Понится, классе в 7-8 наш физрук дал одному товарищу из нашего класса кулаком по челюсти. Не сильно, но и основание не особо тяжкое было. Но ни у кого не возникло мысли кому-то рассказать об этом родителям, включая самого товарища.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Nаnе First NameLаst Оксид Бетона День назад
У нас в школе до такого не доходило. Максимум подзатыльник или поджопник. Физо напрягали. 8 кругов или отжимания/приседания в неимоверных количествех. Или заставит маты таскасть, а потом по канатам лазить - он бывший военный и фантазии, как школьников задрочить, у него хватало.


Физрука и трудовика мы уважали. Ибо те дружили. И мы понимали, что прилетит мигом за шалость. Физрук задрочит на физре, а трудовик не пустит к токарному станку и заставит заниматься писаниной в тетради. А для моего возраста, это было страшнейшее наказание!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
desperado День назад
ученик ему вопрос а физрук в табло! это вы пытаетесь втереть окружающим?
не верю! почему фидео обрезано только этим моментом? как у ученика оказался телефон в спорт зале?

кажется мне - малолетний гадёныш заслужил такого обращения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
984
Дамир Саражаков День назад
Кто-то еще ведется на обрезанные видео?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan День назад
Это же надо так учителя довести!

Так видно же что щенок даже не шевельнулся от замаха!

Видать дома вообще не воспитывают и на улице от сверстников тоже не получал(да и вообще ещё не получал) ,чувствует свою безнаказанность


Сначала спровоцировали ,а сняли что им надо или вырезали что не надо


Полного видео нет,поэтому в данный момент я за учителя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
soar День назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 2 дня назад
На стороне физрука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Roy Batty 2 дня назад
Откуда на физре телефончики у этих поцов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
Spoiler 2 дня назад
Как то не строится рассказ с туфлями и действиями... Наверняка была длительная словесная перепалка, ежедневные [мат] до препода, и хамские вопросики типа: "а хуль ты мне сделаешь? Да нихера не сделаешь"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 2 дня назад
У меня был учитель истории и у него была алюминиевая указка, эдак с полметра и с сантиметра полтора в диаметре. Так он, когда еЮ прикладывался к нашим ляжкам и прочим мягким местам, вмиг все дурости из головы улетучивались. Только на истории сосредотачивались. И никто не жаловался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Nаnе First NameLаst vikklu День назад
У нас был учитель химии. До сих пор живой, и дай бог ему здоровья.

Он взял одного хулиганистого и сказал зайти в лаборантскую. Оттуда мы услышали всем классом глухой БУМЦ. Этот одноклассник вышел из лаборантской на полусогнутых и держался за голову. Тут же в дверях лаборантской образовался химик. И сказал - дети хорошие, кто ещё хочет узнать, почему на уроках химии нельзя баловаться?


Все ж у одноклассника начали выпытывать - что там? А тот только тёр голову и говорил - зайдите в лаборантскую и узнаете.

Короче, по факту химик его огрел по макушке справочником по химии(толстая книжка), со словами, что так ему химия быстрее дойдёт в голову, чем на обычном уроке.


Так самое главное, на химика из детей даже никто и не думал жаловаться! Но и опыты он показывал крутецкие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Теленков 2 дня назад
Помню нашего сен-сея(Александр Александрович, то бишь)

Приятнейший человек! Даже представить не могу что бы он на кого то срывался. Мог орать что бы бежали быстрее, мог выгнать если не было формы, мог отругать если поймали с сигаретой. Но вот так - махать руками и угрожать?
Уважали его безгранично.

Про товарища выше будут вспоминать на пьянках- " вот у нас дикий был, смотри даже видюшка есть".

Если этот человек просто должен выполнять роль учителя - то он проф не пригоден.
Если этот человек должен учить жизни - чему он научит? Как срываться злость на малолеток?) Считаю профилактический подзатыльник выданный вовремя и по адресу на вес золото, но тут таким даже не пахнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Лаврушкин 2 дня назад
многие подростки оборзели до такого состояния, что по-другому уже просто не понимают.

разговаривал с ними на доступном и понятном им языке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Лаврушкин 2 дня назад
как обычно видео выдранное из контекста без предыстории - как они пол урока его провоцировали..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Бабай 2 дня назад
Как говорила моя физручка "щас как дам флажком по морде, юшкой умоешься".
И могла таки врезать. Дама была кубическая 1,5 метра во всех измерениях. Если мелких она хватала за ухо легко, то к уху старших на цыпочки вставала. Но если ухватит... Пойти жаловаться никому в голову не приходило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−56
Племянник Путина 2 дня назад
однозначно на стороне физрука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
alex 2 дня назад
"Последует ли проверка от правоохранительных органов - неизвестно"
Вполне себе известно. С чего бы это, если он его не ударил. По линии образования может там будут что-то обсуждать,принимать и т.д. А ментам то что здесь делать ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 39 комментариев (из 58)
Показать ещё
Американка разрешила мужу спать с ее сестрой и мамой, чтобы он был счастлив (3 фото) Американка разрешила мужу спать с ее сестрой и мамой, чтобы он был счастлив (3 фото) Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР» Свердловский мэр шантажом пытался заставить избирателей проголосовать за кандидата от «ЕР» "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата "Он плакал оттого, что ему просто было плохо": дагестанец объяснил видео с избиением солдата «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида В Петербурге задержали таксиста, ударившего женщину-инвалида
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
1
108
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
2
610
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Набирающие популярность в сообществах
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
0
18
40 уморительных фото котов, которые смотрят на нас свысока
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
28
Россия или США: кому принадлежит Луна
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#автомир#Россия#ynews#в мире#природа#забавно#авария дня
#фото#прикол#автомобили#Разное#аварии#картинки#кино#интересное#СССР#метро
#интересно#животные#дтп#история#новости#авто аварии#люди#Москва#фотографии#неожиданно

На что жалуетесь?

Вернуться