FISHKINET
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче... Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит руки именно так? Интернет забурлил догадками. Для чего женщина-полицейская держит... "Сладкий" корабль "Сладкий" корабль Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и... Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя "Газели" Под Краснодаром охранники бизнесмена на Bentley избили водителя... Немного перепутал: шутка над детенышем обезьяны Немного перепутал: шутка над детенышем обезьяны Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Мигрант избил и похитил петербурженку за отказ от свиданий Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах Курьезное падение спортсменки во время тренировки Курьезное падение спортсменки во время тренировки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Безобидный розыгрыш сотрудника магазина Ночная подборка приколюшек Ночная подборка приколюшек Ретро фотографии Ретро фотографии Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили Тур Моргенштерна по России сорван - родители победили «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты «Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Спасенная ящерица недолго наслаждалась свободой Позитивные новости о России 04.10.2021 Позитивные новости о России 04.10.2021 Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко Плюс одна фобия: реакция соцсетей на падение Facebook и Ко
Отдел СКР ограбили на 15 млн рублей и прихватили папку с делом

Отдел СКР ограбили на 15 млн рублей и прихватили папку с делом (2 фото)

Автор:
05 октября 2021 15:11
Метки: СКР Ограбление   прикол   факты   
705
2
Сутки без сна проводит управление следственного комитета по Татарстану. Как стало известно «БИЗНЕС Online», грабители проникли в здание, где расположен элитный отдел СКР по РТ, который расследует особо важные уголовные дела. Ограбление было точечным: воры в масках зашли в здание ночью, заклеили камеры наблюдения и украли 15 млн рублей, а еще — материалы одного уголовного дела, фабула которого пока не раскрывается.
Представители СКР не могут припомнить такой дерзости. Возбуждено уголовное дело, вместе с СКР грабителей ищут ФСБ и МВД. Кто или что стоит за «взломом века»?
×

В масках под покровом ночи

Худший в своей карьере понедельник пережили сотрудники элитного 4-го отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета РФ по РТ. Как стало известно «БИЗНЕС Online», 4 октября рано утром замначальника отдела Искандер Субаев вернулся на работу после очередного отпуска. 36-летний сотрудник СКР в прошлом являлся следователем по особо важным делам.
Как только опытный следователь открыл дверь своего кабинета, он сразу понял — на его рабочем месте кто-то побывал. Вскрыт был сейф.
Что унесли грабители? Добычей стали два ценных трофея.

Первый — 15 млн рублей наличкой. По одной из версий, эти деньги летом были изъяты у одного известного в Татарстане бизнесмена, в чьем доме и кабинете сотрудники 4-го отдела СКР проводили обыски. Дело, в рамках которого проходили обыски, расследует именно Субаев.

Второй трофей грабителей, возможно, еще более ценный. Это материал некоего уголовного дела, которое в ближайшее время должно было переехать в Москву, в центральный аппарат СКР. Что это за дело, наши источники пока не раскрывают, но говорят, что оно также связано с известным в Татарстане бизнесменом.

По предварительной версии, помещение было вскрыто в ночь с воскресенья на понедельник. Камеры зафиксировали, как к зданию подошли несколько мужчин в масках. Они залепили камеру наблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Стоит отметить, что здание, где располагается один из наиболее элитных отделов силовых структур республики, по идее, должно надежно охраняться. Оно находится на улице Карла Маркса, в самом центре Казани, а ранее в нем был Арбитражный суд РТ, еще до того, как переехал в новое здание — на улице Ново-Песочной. Но почему-то той ночью охрана и снаружи, и внутри отсутствовала.
Грабители, словно прекрасно зная маршрут, направились в кабинет замначальника Субаева. Воры спокойно открыли дверь и легко вскрыли сейф высокопоставленного следователя, а затем скрылись.

Чем знаменит VIP-отдел СКР РТ

4-й отдел по расследованию особо важных дел (преступления в сфере экономики) смело можно назвать элитным среди всех отделов СУ СКР по РТ. Уникальность его также заключается в том, что большинство его сотрудников имеют второе высшее образование — экономическое. Руководит отделом 44-летний полковник юстиции Станислав Столяров, а его заместителем служит, как уже было сказано, Субаев.

Куда ведет след грабителей ?

Произошедшее в ОВД-4 — «полный нонсенс». Это самое приличное описание реакции силового сообщества на ограбление, говорят наши собеседники.

В истории с кражей из отдела следкома пока крайне мало фактов, зато рабочие версии у источников издания имеются. Наших собеседников из силовых структур смущает невероятная осведомленность грабителей. «Такое ощущение, что воры прекрасно знали, что и где хранится. И главной их целью было дело, а деньги взяли, так как красиво лежали», — утверждает источник.

По наиболее очевидной версии — «ищи того, кому выгодно», за дерзкой кражей могут стоять люди одного из фигурантов дела, расследованием которого занимаются сотрудники 4-го отдела СУ СКР по РТ.

Замалчивать ЧП в Татарстане не стали. По данным «БИЗНЕС Online», возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), руководство СКР по РТ поставило расследование на особый контроль. О произошедшем сразу же было доложено в Москву. К поиску воров и украденного привлечены коллеги из ФСБ и МВД по Татарстану.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СКР Ограбление   прикол   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей Автор поста 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
59
Михаил Андреев 6 минут назад
Последний раз менты так обосрались, когда лет 20 назад дежурный отделения МВД не пустил министра МВД...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Полчаса назад
Боря решил облегчить страдания служащих VIP-отдела СКР РТ и сделал им подарок.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Alex 2 часа назад
Грабь награбленное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Сапожник без сапог?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Михаил Андреев Барон Мюнхгаузен. 4 минуты назад
Проблема МВД всегда была в том, что там работали люди системы. А людей способных думать и что-то решать система как известно просто не переносит на дух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
7guest 3 часа назад
Урок русского языка. Учительница говорит:
- Дети, напишите предложение "В углу скребёт мышь".
Вовочка сразу с вопросом:
- А в слове СКР - все буквы большие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
968
Сергей Сергеев 3 часа назад
Это кто то из своих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
114
Шурман 3 часа назад
10 лет назад в Латвии в здании полиции и мэрии вынесли банкомат :) хрен бы с ним вынесли но он у входа в полицейский участок стоял :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 3 часа назад
Тихо с3,14здил и ушёл,называется "нашёл"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Старик бастрыкин взял уже дело на личный контроль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 3 часа назад
Я фигею, насколько автор материала вообще не разбирается в вопросе. В этом эпизоде нет ни намёка на грабёж. Элементарных различий между кражей, грабежом и разбоем не знает, рукалицо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mowgley 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
александр 3 часа назад
вор у вора украл.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Батончик с маком 3 часа назад
А могли и накакать на стол
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
684
Alex 4 часа назад
Откуда там 15 миллионов наличными?)
Там не бухгалтерия всего СК, да и зп сейчас переводят на карты.
Так что правильный заголовок такой: "Из элитной крысятни утащили 15 миллилнов взяток"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать Каверзных вопросов пост Каверзных вопросов пост Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах
Андрей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24564



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
4
89
Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода
1
192
Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода
Набирающие популярность
Россия или США: кому принадлежит Луна
0
26
Россия или США: кому принадлежит Луна
Функции зеленого покрова деревьев
2
11
Функции зеленого покрова деревьев
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Я б у таких учился вечно: учителя, которые знают толк в подаче предмета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#история#люди#СССР#Россия#прикольные#еда#позитив
#факты#прикол#автомобили#аварии#новости#авто аварии#кино#подборка#приколы#смешные
#фото#Разное#дтп#картинки#автомир#сша#фотографии#полиция#ynews#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться