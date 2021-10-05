Отдел СКР ограбили на 15 млн рублей и прихватили папку с делом

Худший в своей карьере понедельник пережили сотрудники элитного 4-го отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета РФ по РТ. Как стало известно «БИЗНЕС Online», 4 октября рано утром замначальника отдела Искандер Субаев вернулся на работу после очередного отпуска. 36-летний сотрудник СКР в прошлом являлся следователем по особо важным делам.

Как только опытный следователь открыл дверь своего кабинета, он сразу понял — на его рабочем месте кто-то побывал. Вскрыт был сейф.

Что унесли грабители? Добычей стали два ценных трофея.



Первый — 15 млн рублей наличкой. По одной из версий, эти деньги летом были изъяты у одного известного в Татарстане бизнесмена, в чьем доме и кабинете сотрудники 4-го отдела СКР проводили обыски. Дело, в рамках которого проходили обыски, расследует именно Субаев.



Второй трофей грабителей, возможно, еще более ценный. Это материал некоего уголовного дела, которое в ближайшее время должно было переехать в Москву, в центральный аппарат СКР. Что это за дело, наши источники пока не раскрывают, но говорят, что оно также связано с известным в Татарстане бизнесменом.



По предварительной версии, помещение было вскрыто в ночь с воскресенья на понедельник. Камеры зафиксировали, как к зданию подошли несколько мужчин в масках. Они залепили камеру наблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Стоит отметить, что здание, где располагается один из наиболее элитных отделов силовых структур республики, по идее, должно надежно охраняться. Оно находится на улице Карла Маркса, в самом центре Казани, а ранее в нем был Арбитражный суд РТ, еще до того, как переехал в новое здание — на улице Ново-Песочной. Но почему-то той ночью охрана и снаружи, и внутри отсутствовала.

Грабители, словно прекрасно зная маршрут, направились в кабинет замначальника Субаева. Воры спокойно открыли дверь и легко вскрыли сейф высокопоставленного следователя, а затем скрылись.