Отдел СКР ограбили на 15 млн рублей и прихватили папку с делом

705
2
Сутки без сна проводит управление следственного комитета по Татарстану. Как стало известно «БИЗНЕС Online», грабители проникли в здание, где расположен элитный отдел СКР по РТ, который расследует особо важные уголовные дела. Ограбление было точечным: воры в масках зашли в здание ночью, заклеили камеры наблюдения и украли 15 млн рублей, а еще — материалы одного уголовного дела, фабула которого пока не раскрывается.
Представители СКР не могут припомнить такой дерзости. Возбуждено уголовное дело, вместе с СКР грабителей ищут ФСБ и МВД. Кто или что стоит за «взломом века»?
×
В масках под покровом ночи
Худший в своей карьере понедельник пережили сотрудники элитного 4-го отдела по расследованию особо важных дел следственного комитета РФ по РТ. Как стало известно «БИЗНЕС Online», 4 октября рано утром замначальника отдела Искандер Субаев вернулся на работу после очередного отпуска. 36-летний сотрудник СКР в прошлом являлся следователем по особо важным делам.
Как только опытный следователь открыл дверь своего кабинета, он сразу понял — на его рабочем месте кто-то побывал. Вскрыт был сейф.
Что унесли грабители? Добычей стали два ценных трофея.
Первый — 15 млн рублей наличкой. По одной из версий, эти деньги летом были изъяты у одного известного в Татарстане бизнесмена, в чьем доме и кабинете сотрудники 4-го отдела СКР проводили обыски. Дело, в рамках которого проходили обыски, расследует именно Субаев.
Второй трофей грабителей, возможно, еще более ценный. Это материал некоего уголовного дела, которое в ближайшее время должно было переехать в Москву, в центральный аппарат СКР. Что это за дело, наши источники пока не раскрывают, но говорят, что оно также связано с известным в Татарстане бизнесменом.
По предварительной версии, помещение было вскрыто в ночь с воскресенья на понедельник. Камеры зафиксировали, как к зданию подошли несколько мужчин в масках. Они залепили камеру наблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Стоит отметить, что здание, где располагается один из наиболее элитных отделов силовых структур республики, по идее, должно надежно охраняться. Оно находится на улице Карла Маркса, в самом центре Казани, а ранее в нем был Арбитражный суд РТ, еще до того, как переехал в новое здание — на улице Ново-Песочной. Но почему-то той ночью охрана и снаружи, и внутри отсутствовала.
Грабители, словно прекрасно зная маршрут, направились в кабинет замначальника Субаева. Воры спокойно открыли дверь и легко вскрыли сейф высокопоставленного следователя, а затем скрылись.
Как только опытный следователь открыл дверь своего кабинета, он сразу понял — на его рабочем месте кто-то побывал. Вскрыт был сейф.
Что унесли грабители? Добычей стали два ценных трофея.
Первый — 15 млн рублей наличкой. По одной из версий, эти деньги летом были изъяты у одного известного в Татарстане бизнесмена, в чьем доме и кабинете сотрудники 4-го отдела СКР проводили обыски. Дело, в рамках которого проходили обыски, расследует именно Субаев.
Второй трофей грабителей, возможно, еще более ценный. Это материал некоего уголовного дела, которое в ближайшее время должно было переехать в Москву, в центральный аппарат СКР. Что это за дело, наши источники пока не раскрывают, но говорят, что оно также связано с известным в Татарстане бизнесменом.
По предварительной версии, помещение было вскрыто в ночь с воскресенья на понедельник. Камеры зафиксировали, как к зданию подошли несколько мужчин в масках. Они залепили камеру наблюдения клейкой лентой и взломали дверь. Стоит отметить, что здание, где располагается один из наиболее элитных отделов силовых структур республики, по идее, должно надежно охраняться. Оно находится на улице Карла Маркса, в самом центре Казани, а ранее в нем был Арбитражный суд РТ, еще до того, как переехал в новое здание — на улице Ново-Песочной. Но почему-то той ночью охрана и снаружи, и внутри отсутствовала.
Грабители, словно прекрасно зная маршрут, направились в кабинет замначальника Субаева. Воры спокойно открыли дверь и легко вскрыли сейф высокопоставленного следователя, а затем скрылись.
Чем знаменит VIP-отдел СКР РТ
4-й отдел по расследованию особо важных дел (преступления в сфере экономики) смело можно назвать элитным среди всех отделов СУ СКР по РТ. Уникальность его также заключается в том, что большинство его сотрудников имеют второе высшее образование — экономическое. Руководит отделом 44-летний полковник юстиции Станислав Столяров, а его заместителем служит, как уже было сказано, Субаев.
Куда ведет след грабителей ?
Произошедшее в ОВД-4 — «полный нонсенс». Это самое приличное описание реакции силового сообщества на ограбление, говорят наши собеседники.
В истории с кражей из отдела следкома пока крайне мало фактов, зато рабочие версии у источников издания имеются. Наших собеседников из силовых структур смущает невероятная осведомленность грабителей. «Такое ощущение, что воры прекрасно знали, что и где хранится. И главной их целью было дело, а деньги взяли, так как красиво лежали», — утверждает источник.
По наиболее очевидной версии — «ищи того, кому выгодно», за дерзкой кражей могут стоять люди одного из фигурантов дела, расследованием которого занимаются сотрудники 4-го отдела СУ СКР по РТ.
Замалчивать ЧП в Татарстане не стали. По данным «БИЗНЕС Online», возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), руководство СКР по РТ поставило расследование на особый контроль. О произошедшем сразу же было доложено в Москву. К поиску воров и украденного привлечены коллеги из ФСБ и МВД по Татарстану.
В истории с кражей из отдела следкома пока крайне мало фактов, зато рабочие версии у источников издания имеются. Наших собеседников из силовых структур смущает невероятная осведомленность грабителей. «Такое ощущение, что воры прекрасно знали, что и где хранится. И главной их целью было дело, а деньги взяли, так как красиво лежали», — утверждает источник.
По наиболее очевидной версии — «ищи того, кому выгодно», за дерзкой кражей могут стоять люди одного из фигурантов дела, расследованием которого занимаются сотрудники 4-го отдела СУ СКР по РТ.
Замалчивать ЧП в Татарстане не стали. По данным «БИЗНЕС Online», возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), руководство СКР по РТ поставило расследование на особый контроль. О произошедшем сразу же было доложено в Москву. К поиску воров и украденного привлечены коллеги из ФСБ и МВД по Татарстану.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах
- Каверзных вопросов пост
- Остановись, мгновение: Что произошло в Китае за 1 минуту
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Беременность и оральный секс... Какая взаимосвязь?
Метки: СКР Ограбление прикол факты
55
Понравилось55
Новости партнёров
- Дети, напишите предложение "В углу скребёт мышь".
Вовочка сразу с вопросом:
- А в слове СКР - все буквы большие?
Там не бухгалтерия всего СК, да и зп сейчас переводят на карты.
Так что правильный заголовок такой: "Из элитной крысятни утащили 15 миллилнов взяток"
а) следак убрал деньги в сейф и ушел в отпуск - безалаберность на посту
б) а денег и не было вовсе, так придумали, чтоб ловче искать было
в) деньги были, но их никто не крал, потому что они давно осели в "кого нужно" карманах, а недостачу сейчас повесят на крадунов.