FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8511 постов • 743 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Не покупай электрокар - побереги природу!

Не покупай электрокар - побереги природу! (3 фото)

Автор:
05 октября 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   бензин   забота о природе   исследование   ученые   экология   электродвигатель   
495
3
Сегодня люди с ответственным отношением к окружающей среде массово пересаживаются на электрокары. И зря, утверждают ученые из Японии! Проведенное ими исследование показало: с точки зрения экологии гораздо продуктивнее как можно дольше использовать свое старое бензиновое авто, нежели торопиться с приобретением новенькой "Теслы".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: автомобили   бензин   забота о природе   исследование   ученые   экология   электродвигатель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Кенвуд 44 минуты назад
Ничего не понял. Сумбур потока несформированных мыслей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Александр 41 секунду назад
Никакой логики. Ни черта не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 48 секунд назад
я даже больше скажу. по расходу топлива 20-ти летний автомобиль от нового не отличается в принципе, а отсутствие компьютеров в старых авто делают их надёжнее и дешевле в эксплуатации. Да и запчасти на них стоят в разы дешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
Kroshka 45 минут назад
как то не совпадает с желаниями производителей продавать больше новых машин и занижением срока солужбы техники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
-(0)_(0)- 54 минуты назад
Ой, прям спасибо за совет, я тут как раз собирался с утреца за новой БМВ х5-й съездить, а то старая 20-го года совсем надоела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами "Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе "Почти все погибли": учёные исследовали дно в Авачинском заливе Россиянин проучил воров, сливающих бензин Россиянин проучил воров, сливающих бензин Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Токсичные отходы добрались до Марианской впадины Шах и мат, веганы! Шах и мат, веганы! Ученые призывают запретить блёстки Ученые призывают запретить блёстки
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

388015



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
6
60
Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
1
73
В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора
Набирающие популярность в сообществах
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
162
Делать или не делать: вопросы к вакцине
Скрины из соцсетей
0
7
Скрины из соцсетей
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
7 неопровержимых фактов, которые заставят вас оторвать пятую точку от дивана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#интересно#СССР#картинки#сша#автомобили#автомир#прикол#еда#смешные
#фото#история#Разное#кино#подборка#дтп#прикольные#полиция#авто аварии#на различный вкус
#Юмор#новости#животные#люди#Россия#фотографии#ynews#аварии#актеры#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться