Не покупай электрокар - побереги природу!

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Сегодня люди с ответственным отношением к окружающей среде массово пересаживаются на электрокары. И зря, утверждают ученые из Японии! Проведенное ими исследование показало: с точки зрения экологии гораздо продуктивнее как можно дольше использовать свое старое бензиновое авто, нежели торопиться с приобретением новенькой "Теслы".
Несколько штатов США и ряд стран по всему миру намерены запретить продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем уже в 2030 году, но новое исследование показало, что держаться за своего «пожирателя бензина» лучше, чем переходить на «зеленые» технологии.
Исследователи из Университета Кюсю в Японии обнаружили, что более длительное использование автомобилей с хорошей топливной экономичностью может сильнее сократить выбросы углекислого газа, чем ускоренный переход на альтернативные виды топлива. Это было обнаружено после того, как команда провела тематическое исследование недавно зарегистрированных и подержанных автомобилей в Японии в период с 1990 по 2016 год,. По итогам они смогли смоделировать влияние принципов замены авто на углеродный след страны.Результаты исследования показали, что если автомобиль хранится на 10% дольше, а средний срок владения автомобилем составляет семь лет, общий углеродный след автомобилей уменьшится на 30,7 миллиона тонн.
Исследователи из Университета Кюсю в Японии обнаружили, что более длительное использование автомобилей с хорошей топливной экономичностью может сильнее сократить выбросы углекислого газа, чем ускоренный переход на альтернативные виды топлива. Это было обнаружено после того, как команда провела тематическое исследование недавно зарегистрированных и подержанных автомобилей в Японии в период с 1990 по 2016 год,. По итогам они смогли смоделировать влияние принципов замены авто на углеродный след страны.Результаты исследования показали, что если автомобиль хранится на 10% дольше, а средний срок владения автомобилем составляет семь лет, общий углеродный след автомобилей уменьшится на 30,7 миллиона тонн.
Как сообщил ученые, сегодня средний срок пребывания нового автомобиля у первого владельца составляет всего семь лет. При этом из общего объема выбросов парниковых газов в Японии примерно 9% связано с едущими по улице автомобилями, около 40% - с дожиганием бензина при вождении новых автомобилей, и 24% - с производством авто. С другой стороны, Агентство по охране окружающей среды США сообщило в 2019 году, что выбросы парниковых газов от транспорта составляют около 29% от общих выбросов парниковых газов в Соединенных Штатах, что делает его крупнейшим источником выбросов в стране.
«Наша гипотеза состоит в том, что более длительная эксплуатация современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во время перехода на экологически чистые автомобили является жизнеспособной стратегией для защиты окружающей среды. Это означает, что мы можем сократить выбросы CO2, просто продлевая срок хранения и вождения автомобилей, - заключил Кагава. - А если автомобиль, который мы оставляем, будет относительно новым и экономичным, эффект будет больше. Так что не торопитесь думать о покупке новой машины, - возможно, нынешняя сможет проехать с вами еще несколько тысяч километров».
«Наша гипотеза состоит в том, что более длительная эксплуатация современных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во время перехода на экологически чистые автомобили является жизнеспособной стратегией для защиты окружающей среды. Это означает, что мы можем сократить выбросы CO2, просто продлевая срок хранения и вождения автомобилей, - заключил Кагава. - А если автомобиль, который мы оставляем, будет относительно новым и экономичным, эффект будет больше. Так что не торопитесь думать о покупке новой машины, - возможно, нынешняя сможет проехать с вами еще несколько тысяч километров».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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