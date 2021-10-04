В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram

Как сообщают в РИА Новости, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.





Сообщения о проблемах начали появляться после 18:34 мск. Их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.





Пользователи Facebook жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp тоже наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.





В компании заявили, что неполадки устраняют в экстренном режиме.





"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы всё как можно скорее пришло в норму и приносим свои извинения за любые неудобства", — сообщил Facebook.





UPD: только что стало известно - данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщают в РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Privacy Affairs.

По ещё неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей этой соцсети.