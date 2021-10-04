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В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram

В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram (1 фото)

Автор:
04 октября 2021 20:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Instagram   WhatsApp   Германия   Россия   великобритания   работа   сбои   сша   
2956
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Пользователи стали массово жаловаться на неполадки в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram.

Как сообщают в РИА Новости, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.


Сообщения о проблемах начали появляться после 18:34 мск. Их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.


Пользователи Facebook жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp тоже наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.


В компании заявили, что неполадки устраняют в экстренном режиме.


"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы всё как можно скорее пришло в норму и приносим свои извинения за любые неудобства", — сообщил Facebook.


UPD: только что стало известно - данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщают в РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Privacy Affairs.

По ещё неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей этой соцсети.

Источник:

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Метки: Instagram   WhatsApp   Германия   Россия   великобритания   работа   сбои   сша   
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1k
Виталий 2 часа назад
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9k
Атанас Раков 22 минуты назад
У нас тоже - лицекнига, ватцап и инстаграм дали сбой. Если честно - пошли они найух.
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14k
vikklu Полчаса назад
И как человечество не вымерли без интернета лет 40 назад?
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3k
skandere Полчаса назад
Я так понимаю завтра рубль вслед упадет? Ибо нет в мире событий, после которых он бы не падал...
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14k
Dobryi_KOT Полчаса назад
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87
The Sinner Dobryi_KOT 14 минут назад
Шпили-вилли у них на рыле.)) Ну уе... б.анские рыльники, людей альтернативно одарённых? Не?
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289
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
ватсап можно чинить, а инсту доломать до конца и все исходники сжечь.
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0
Александр Полчаса назад
я думаю это намеренный баг. Сейчас свои же акции скупят по дешёвке, чтобы годовые дивиденды заплатить минимуму держателей. Прикольно че
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87
The Sinner Александр 13 минут назад
Дима с Вовою оценят))
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6k
Летучий Мыш 44 минуты назад
Звёздный час Одноклассников
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138
Rom 44 минуты назад
Вообще насрать
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10k
Авакум 50 минут назад
Не заметил, бо нет их у меня.
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8k
? ? ? 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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517
С того Берега моря 58 минут назад
Как же спокойно без него
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9k
Некто Час назад
А можно до 11 числа не чинить?
В отпуск уйду - тогда и запускайте.
Спасибо.
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20k
Надежда Час назад
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17k
Владимир Владимирович Час назад
режим меркель тоже без вацапа
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
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12k
Алекс Час назад
На данный момент и в Германии
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28k
Антон Час назад
Это ещё два дня назад началось. Плохо работают не только эти сайты, но и сервера авторизации популярных игровых лаунчеров, сервисов VPN. Такое ощущение, что проблема на стороне DNS-центров.
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1k
lihaci Час назад
Вообще-то ватцап по всему миру встал, а не только в Европе и России, Канада, Африка...
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54k
parallax Час назад
Если на пару дней отключить все контактные приложения, в мире сразу подскочит рождаемость ))
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29k
MatveiVainrub Час назад
Какие то люди выпав из "реальности" вышли на улицу причём толпой ( какой то инстинкт толпы ?! ) и просят хлеба у прохожих которые в свою очередь вобще не понимают , как оказались в этом месте в это время . А в это время по РЕНТВ инопланетянин в костюме наркомана передал , что есть какой то сбой в системе . Про сбой он расскажет в следующем выпуске а пока надо верить . И люд пошёл .
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