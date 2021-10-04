В России отмечается сбой в работе WhatsApp и Instagram

Пользователи стали массово жаловаться на неполадки в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram.
Как сообщают в РИА Новости, в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали масштабные сбои, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Сообщения о проблемах начали появляться после 18:34 мск. Их фиксируют в США и Великобритании, а также Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и других странах.
Пользователи Facebook жалуются на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp тоже наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.
В компании заявили, что неполадки устраняют в экстренном режиме.
"Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы всё как можно скорее пришло в норму и приносим свои извинения за любые неудобства", — сообщил Facebook.
UPD: только что стало известно - данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке, сообщают в РИА Новости со ссылкой на интернет-издание Privacy Affairs.
По ещё неподтвержденным официально данным, речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей этой соцсети.
Источник:
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В отпуск уйду - тогда и запускайте.
Спасибо.