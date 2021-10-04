Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими

Несколько молодых бездельников тюменцев придумали сценарий для "забавного" ролика и нарвались на неожиданную (для них) реакцию прохожих. Тема для видео была щекотливой - ограбление престарелой женщины. Тиктокерам хватило ума не нападать на настоящую пенсионерку, поэтому они нарядили в бабушку своего товарища.





В ролике видно, как электросамокат с двумя якобы грабителями останавливается рядом со "старушкой", один из них спешивается, подбегает к жертве и вырывает сумку. Со стороны потасовка выглядит реалистично. Поэтому один из прохожих пускается в погоню за преступниками и на ходу отвешивает им несколько ударов по лицу.





В стороне не остался и водитель легкового автомобиля, который развернувшись со встречной полосы и нарушив правила, решил заблокировать злоумышленников. История умалчивает, сколько тумаков они получили, пока объясняли, что всего лишь снимали видео для "ТикТока".