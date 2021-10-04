Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими

Теперь шутниками занимается полиция.
Несколько молодых
бездельников тюменцев придумали сценарий для "забавного" ролика и нарвались на неожиданную (для них) реакцию прохожих. Тема для видео была щекотливой - ограбление престарелой женщины. Тиктокерам хватило ума не нападать на настоящую пенсионерку, поэтому они нарядили в бабушку своего товарища.
В ролике видно, как электросамокат с двумя якобы грабителями останавливается рядом со "старушкой", один из них спешивается, подбегает к жертве и вырывает сумку. Со стороны потасовка выглядит реалистично. Поэтому один из прохожих пускается в погоню за преступниками и на ходу отвешивает им несколько ударов по лицу.
В стороне не остался и водитель легкового автомобиля, который развернувшись со встречной полосы и нарушив правила, решил заблокировать злоумышленников. История умалчивает, сколько тумаков они получили, пока объясняли, что всего лишь снимали видео для "ТикТока".
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Сейчас поступок шутников оценивают в полиции. После проверки правоохранительные органы вынесут процессуальное решение. Подросткам грозит статья за хулиганство.
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Эти уёПки же реально подрывают гражданское сознание. В следующий раз грабитель может остаться безнаказанным, а жертва погибнуть не дождавшись помощи.
Отчего же?! Самооборона от тупизны, хамства и ублюдочности!