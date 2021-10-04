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Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими

Пранк удался: в Тюмени тиктокеры разыграли ограбление "бабушки" и были избиты прохожими (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 18:48
Сообщество : Криминал
Метки: Тюмень   видео   курьез   неудача   пранкеры   тикток   
1773
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Теперь шутниками занимается полиция.

Несколько молодых бездельников тюменцев придумали сценарий для "забавного" ролика и нарвались на неожиданную (для них) реакцию прохожих. Тема для видео была щекотливой - ограбление престарелой женщины. Тиктокерам хватило ума не нападать на настоящую пенсионерку, поэтому они нарядили в бабушку своего товарища.


В ролике видно, как электросамокат с двумя якобы грабителями останавливается рядом со "старушкой", один из них спешивается, подбегает к жертве и вырывает сумку. Со стороны потасовка выглядит реалистично. Поэтому один из прохожих пускается в погоню за преступниками и на ходу отвешивает им несколько ударов по лицу.


В стороне не остался и водитель легкового автомобиля, который развернувшись со встречной полосы и нарушив правила, решил заблокировать злоумышленников. История умалчивает, сколько тумаков они получили, пока объясняли, что всего лишь снимали видео для "ТикТока".

Сейчас поступок шутников оценивают в полиции. После проверки правоохранительные органы вынесут процессуальное решение. Подросткам грозит статья за хулиганство.

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Метки: Тюмень   видео   курьез   неудача   пранкеры   тикток   
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651
Миша Час назад
Хорошо, но мало. И бабушке тоже.
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17k
Vital Idol 11 секунд назад
а, вот говноунылых розыгрышах(соц.экспериментах, как они это называют) от оленеводского канала м24, которые вы тут переиодически наблюдаете в топе с накрученными лайками, пязды ещё никому не дали, потому что говнопостанова....
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14k
Михаил Гривин 5 минут назад
Гражданское оружие прекрасно решает проблему таких "пранков": зная, что можно словить маслину от неравнодушных граждан, ни один пранкер не рискнёт разыгрывать "ограбление".
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7k
кот базилий 6 минут назад
Юные дебилы, биомусор.
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29k
Юр21 6 минут назад
Неравнодушным гражданам респект!
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51
Роман 15 минут назад
неравнодушным гражданам
неравнодушным гражданамПосмотреть
неравнодушным гражданам
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3k
Феликс Дзержинский 20 минут назад
Не смотрю ролики убогих пранхеров-)(уянкеров, чтобы не увеличивать им просмотры, чего и вам советую.
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12k
U55R Полчаса назад
Уфуенно! Бить надо было так, чтобы побольше травм и увечий уродам нанести.
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234
Andrey Полчаса назад
прохожие молодцы ! но после слов о тиктоке нужно было еще навешать !
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5k
Ya Полчаса назад
Подонков-шутников из соцсетей нужно рожей об асфальт и пару км протащить, может пропадет желание шутить.
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10k
Авакум 36 минут назад
Мне кажется, что пару лет на зоне будет само то. Всем троим включая "бабку".
Эти уёПки же реально подрывают гражданское сознание. В следующий раз грабитель может остаться безнаказанным, а жертва погибнуть не дождавшись помощи.
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10k
Кыся 36 минут назад
Надеюсь, "бабушку" тоже не забыли...
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14k
Александр Н. 49 минут назад
Предлагаю о3,14здюливание таких имбецилов считать допустимой самообороной. На законодательном уровне.
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4k
tamin 49 минут назад
ой позитивное видео. Молодцы кто вписался. Надеюсь, пару ребер и носов там сломанные. Полежат месячишко в больничке и больше не будут снимать глупые видео
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1k
elf3399 53 минуты назад
Нормальный прикол и мужики, кто вписался нормальные. Вреда никому не нанесли, себе, если только. Зато будет что вспомнить.
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23
Мы Ул 56 минут назад
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1k
azuver Час назад
Очередные дебилы с разжижённым мозгом.Очень надеюсь,что озвездюлии их,как надо.Не равнодушным прохожим и водителю,уважение.
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