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Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно

Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно (5 фото)

Автор:
04 октября 2021 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   друзья   интересное   кумиры дества   сериалы   фото   шоу бизнес   
2991
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Ярые поклонники Мэттью Перри уже достаточно натерпелись от своего кумира: Мэттью боролся с депрессией, с алкоголизмом и даже с наркоманией. Теперь фанаты боятся, что Перри снова сорвётся.

Мэттью Перри в 90-х годах был настоящий красавчиком: после выхода первых серий сериала "Друзья" в него влюбились почти все американские девчонки. Харизматичный, весёлый и обаятельный Мэттью во время съёмок сериала боролся с депрессией, алкоголизмом и наркоманией.

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Сейчас Перри редко появляется на публике. Папарацци удалось заснять знаменитого актёра во время прогулки в Лос-Анджелесе. У поклонников при виде этих фотографий защемило сердце.

На них постаревший Мэттью не похож на знаменитого красавчика: обрюзгшее лицо, растянутая одежда и неухоженные волосы.

Перри шёл из кафе, держа в руках стаканчик с напитком, пишет Page Six. 52-летний артист выглядел очень печальным. Возможно, виной всему неудачи на любовном фронте. В июне Мэттью расстался со своей невестой - Молли Гурвиц. В ноябре 2020-го года пара объявила о помолвке.

Кстати, это не первый раз, когда Мэттью Перри появляется в неопрятном виде. В 2020 году его засняли папарацци, когда он стоял на улицах Лос-Анджелеса.

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Метки: ynews   друзья   интересное   кумиры дества   сериалы   фото   шоу бизнес   
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174
Flexx U 2 часа назад
Отколебитесь вы от мужика пусть живёт как хочет.
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14k
vikklu 4 минуты назад
В 52 года надо не с невестой расставаться, а внуков воспитывать начинать.
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3k
Максим 59 минут назад
Не понять мне тяги подглядывать. Плохо выглядит? Что теперь поделать, не снимается больше в Друзьях, баба ушла. Дальше что? Нужно собраться серой массой и посмеяться над человеком? Опустился? Так большинство осуждающих и не поднималось никогда.
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410
Anal Aggressor Максим Полчаса назад
Да никто над ним не смеётся. Фанаты переживают.
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2k
Алекс Час назад
да и хрен с ним
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18k
KOSTELLO Час назад
Блин, они все так удивляются...
Мэтью уже лет 15 как официально запойный алкаш, да и при съемках Друзей, он частенько приходил навеселе.
Плюс возраст уже, как никак
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4k
aleksei Час назад
Ну а что он в смокинге все время ходить должен? Вышел в магазин человек, в чем проблема то?
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12k
Михалыч 2 часа назад
У меня некоторые знакомые в 70 приличнее выглядят. Синька - зло!
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39k
dima423 2 часа назад
ну да для 52 лет чето херово выглядит)
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