Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно

Сейчас Перри редко появляется на публике. Папарацци удалось заснять знаменитого актёра во время прогулки в Лос-Анджелесе. У поклонников при виде этих фотографий защемило сердце.

На них постаревший Мэттью не похож на знаменитого красавчика: обрюзгшее лицо, растянутая одежда и неухоженные волосы.