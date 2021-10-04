Папарацци засняли Чендлера из друзей, который выглядел просто ужасно

Ярые поклонники Мэттью Перри уже достаточно натерпелись от своего кумира: Мэттью боролся с депрессией, с алкоголизмом и даже с наркоманией. Теперь фанаты боятся, что Перри снова сорвётся.
Мэттью Перри в 90-х годах был настоящий красавчиком: после выхода первых серий сериала "Друзья" в него влюбились почти все американские девчонки. Харизматичный, весёлый и обаятельный Мэттью во время съёмок сериала боролся с депрессией, алкоголизмом и наркоманией.
Сейчас Перри редко появляется на публике. Папарацци удалось заснять знаменитого актёра во время прогулки в Лос-Анджелесе. У поклонников при виде этих фотографий защемило сердце.
На них постаревший Мэттью не похож на знаменитого красавчика: обрюзгшее лицо, растянутая одежда и неухоженные волосы.
Перри шёл из кафе, держа в руках стаканчик с напитком, пишет Page Six. 52-летний артист выглядел очень печальным. Возможно, виной всему неудачи на любовном фронте. В июне Мэттью расстался со своей невестой - Молли Гурвиц. В ноябре 2020-го года пара объявила о помолвке.
Кстати, это не первый раз, когда Мэттью Перри появляется в неопрятном виде. В 2020 году его засняли папарацци, когда он стоял на улицах Лос-Анджелеса.
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Мэтью уже лет 15 как официально запойный алкаш, да и при съемках Друзей, он частенько приходил навеселе.
Плюс возраст уже, как никак