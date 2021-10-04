Почему у Швейцарии и Науру нет столицы?

Одна из них — у Швейцарии почти никогда не было столицы, кроме как во времена войны с Наполеоном. Поэтому они не знали, как лучше выбрать, и при этом никого не обидеть. Вторая – после гражданской войны, отношения между кантонами были напряжены. Выбрав один из населенных пунктов, принадлежавших тому или иному кантону, двое других могли решить, что их притесняют.

Швейцария, не желающая разжигать споры, и думающая лишь о благополучие страны, решила оставить кантоны автономными и равноправными. Так было проще сосуществовать в одной стране людям, чья культура и традиции сильно отличались. В итоге у каждого кантона были своя администрация, язык и нормативная база.

Изначально было 3 претендента на звание столицы Швейцарии, но правительство так и не смогло выбрать одного из них. Было принято решение официально остаться без столицы. При этом все же некоторые жители страны называют столицей Берн. Особенно его жители. Все из-за того, что в 2002 году он стал городом федерального значения, в котором располагается федеральное собрание.





Науру

Это самое маленькое островное государство располагается в тихом океане, его площадь всего 21 квадратный километр, а население 15000 человек. Остров за свою историю входил в состав разных стран. Он принадлежал Германии, Англии и даже Японии. Независимость Науру получил в конце 1960-х годов.