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Просто интересные фотографии.
Пожалуйста не ругайтесь, это просто фотографии нашего прошлого!
Пожалуйста не ругайтесь, это просто фотографии нашего прошлого!
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29.
Предыдущая часть здесь: Советская эпоха глазами прибалтийских фотографов
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Метки: СССР люди страна фотографии
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