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Советская эпоха глазами прибалтийских фотографов

Советская эпоха глазами прибалтийских фотографов (29 фото)

Автор:
03 октября 2021 21:14
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
416
29
Просто интересные фотографии.
Пожалуйста не ругайтесь, это просто фотографии нашего прошлого!
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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Lana Krasnovska Час назад
Как я понимаю - это всё Литва? Хотелось бы и советское фото нашей Латвии. Самые лучшие, справедливые и человеческие времена были...
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