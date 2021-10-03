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50 лет назад. Октябрь 1971 года

50 лет назад. Октябрь 1971 года (88 фото + 4 видео)

Автор:
03 октября 2021 07:56
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: жизнь   люди   фото   
520
88
4
Калейдоскоп ретро фотографий

Авторский пост

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Метки: жизнь   люди   фото   
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7  комментариев
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2k
Frank Borman 3 часа назад
10. Рэльф знает толк в мотоциклах. Оппозитный БМВ, самый лучший.
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Вася 2 часа назад
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27k
Альтист Данилов 2 часа назад
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citrus1 3 часа назад
Что это за свалка
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Комментарий удален. Причина: трэш
15k
18k
KOSTELLO 4 часа назад
Кристофер Ли одинаково харизматичен, что в роли Дракулы, что в роли Сарумана

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16k
Fat boy slim is * in a heaven 4 часа назад
Кто все эти люди?
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Кaleidoscope
так себе
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