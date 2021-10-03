50 лет назад. Октябрь 1971 года

27.

13 октября 1971 года. Популярная британская журналистка и телеведущая Эстер Ранцен в офисе BBC. Фото Bill Rowntree. За благотворительную деятельность, направленную на защиту детей награждена Орденом Британской империи (степень Командор).



После смерти Джимми Сэвила выступила в защиту его жертв, однако ее саму обвинили в том, что она получала сведения о некоторых деяниях Сэвила, но ничего не предпринимала.

Эстер Ранцен сказала примерно так: «Если бы у кого-то были конкретные доказательства, я думаю и надеюсь, что была бы вызвана полиция. Но все, что у них было, это сплетни, а сплетни - это не доказательства».