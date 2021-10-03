50 лет назад. Октябрь 1971 года

4.
8.
Бюджет фильма $1 300 000. Сборы в США $29 133 000.
Награды фильма.
1972 - 2 премии Национального совета кинокритиков США:
- лучшая мужская роль второго плана (Бен Джонсон);
- лучшая женская роль второго плана (Клорис Личмен).
1972 — премия «Золотой глобус» за Лучшую мужскую роль второго плана (Бен Джонсон).
1972 — 2 премии «Оскар»:
- лучшая мужская роль второго плана (Бен Джонсон);
- лучшая женская роль второго плана (Клорис Личмен).
1972 - премия «Кинэма дзюмпо» за лучший иностранный фильм (Питер Богданович).
1973 — 3 премии «BAFTA»:
- лучшая мужская роль второго плана (Бен Джонсон);
- лучшая женская роль второго плана (Клорис Личмен);
- лучший сценарий (Ларри Макмертри, Питер Богданович) (совместно с Пэдди Чаефски («Больница»));
Номинации.
1972 - премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм (Питер Богданович).
1972 — «Золотой глобус»:
- лучший фильм (драма);
- лучший режиссёр (Питер Богданович);
- лучшая женская роль второго плана (Эллен Бёрстин, Клорис Личмен);
- самая многообещающая начинающая актриса (Сибилл Шеперд).
1972 — «Оскар»:
- лучший фильм (Стивен Дж. Фридман);
- лучший режиссёр (Питер Богданович);
- лучшая мужская роль второго плана (Джефф Бриджес);
- лучшая женская роль второго плана (Эллен Бёрстин);
- лучший адаптированный сценарий (Ларри Макмёртри, Питер Богданович);
- лучшая операторская работа (Роберт Л. Сёртис).
1973 — «BAFTA»:
- лучший фильм;
- лучший режиссёр (Питер Богданович);
- лучшая женская роль второго плана (Айлин Бреннан).
1972 —премия гильдии режиссёров Америки (Питер Богданович).
1972 —премия Гильдии сценаристов США за лучшую адаптированную драму (Ларри Макмёртри, Питер Богданович).
9.
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Уильям Фридкин: «Однажды во «Французском связном» мы снимали эпизод ... на пересечении Мэдисон-авеню и 69-й улицы, как раз перед отелем «Уэстбери». Случайно в камеру попала прохожая блондинка, я тут же велел ассистенту послать за ней и потом полгода без перерыва её трахал. Так поступал и Фрэнсис [Коппола], а для Богдановича [Питер Богданович, режиссер фильма «Последний киносеанс»] его член вообще был единственной и неповторимой музой».
Бюджет фильма $1 800 000. Сборы в США $51 700 000. Пять Оскаров.
17.
После смерти Сэвила в 2011 году, посыпались свидетельства о совершенных им преступлениях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Десятки эпизодов изнасилований, сотни - развратных действий и сексуальных домогательств.
Имя Сэвила вычеркнули из названий различных благотворительных фондов; со стены дома, где он жил, сняли памятную доску. С его могилы убрали надгробный камень с эпитафией, которая казалась теперь неуместной: It Was Good While It Lasted («Пока это было, это было хорошо» - название одной из песен в стиле «кантри»).
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Слева направо: Бен Верин (Иуда), Джефф Фенхольт (Иисус), Ивонн Эллиман (Мария Магдалина).
В ЮАР мюзикл запретили как «безбожный», а в Венгрии как «религиозную пропаганду».
23.
«Мир Уолта Диснея» открылся под Орландо, в штате Флорида, 1 октября 1971 года. Ожидалось, что в первый день парк посетят не менее 30 000 человек, однако было продано всего 10 000 билетов. Стоимость входных билетов в 1971 году составляла 3,50 доллара для взрослых, 2,50 доллара для подростков до 18 лет и один доллар для детей до 12 лет.
25.
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После смерти Джимми Сэвила выступила в защиту его жертв, однако ее саму обвинили в том, что она получала сведения о некоторых деяниях Сэвила, но ничего не предпринимала.
Эстер Ранцен сказала примерно так: «Если бы у кого-то были конкретные доказательства, я думаю и надеюсь, что была бы вызвана полиция. Но все, что у них было, это сплетни, а сплетни - это не доказательства».
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Бомба взорвалась 14 октября, когда в Иране праздновали 2500-летие Персидской империи.
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Маргрит Шиллер принимала участие в двух недавних стычках боевиков РАФ с полицией. Трое полицейских было ранено, один убит.
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23 октября британские солдаты открыли огонь по автомобилю, в котором Маура Михан, 31 год и ее сестра Дороти Магуайр, 19 лет, ехали в качестве пассажиров на заднем сиденье. Официальная версия причины открытия огня - солдаты увидели направленный на них из она машины ствол пистолета. Очевидцы (вероятно, местные жители, вряд ли симпатизирующие британской армии) утверждали, что никакого пистолета не было. На месте происшествия и в машине оружие не нашли.
«Они стреляли в нас и мы стреляли в ответ», - говорит бывший солдат британской армии, участник тех событий, Олин Радкин из Йоркшира. Он до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства и ходит к врачу на консультации и терапию.
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За два месяца до премьеры фильма, 8 августа 1972 года, Андреа Фельдман выпрыгнет из окна четырнадцатого этажа дома на Пятой авеню. Она назначила на этот день свидание с несколькими парнями, с которыми тогда встречалась, с таким расчетом, чтобы все они стояли на тротуаре перед домом, когда она вылетит в окно.
Игра Фельдман в «Жаре» получила положительные отзывы критиков.
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Страна моя. Год 1971
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Авторский пост
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