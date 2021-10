50 лет назад. Октябрь 1971 года

17.

7 октября 1971 года. Популярный британский диджей и телеведущий Джимми Сэвил. За благотворительную деятельность был удостоен рыцарского звания.



После смерти Сэвила в 2011 году, посыпались свидетельства о совершенных им преступлениях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних. Десятки эпизодов изнасилований, сотни - развратных действий и сексуальных домогательств.

Имя Сэвила вычеркнули из названий различных благотворительных фондов; со стены дома, где он жил, сняли памятную доску. С его могилы убрали надгробный камень с эпитафией, которая казалась теперь неуместной: It Was Good While It Lasted («Пока это было, это было хорошо» - название одной из песен в стиле «кантри»).