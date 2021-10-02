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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
02 октября 2021 22:20
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
409
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3  комментария
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871
Палыч 2 часа назад
История СССР. Литва, 1980-е . Раввин с калмычкой спрашивают у местных, как пройти в синагогу.

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42k
Крайт 2 часа назад
Самое интересное.
Почему либерастические гандоны и кастрюли с нищей усраины тут есть?
Почему либерастнутая шваль и кастрюли-скакуасы тут есть?
Почему нельзя либерастнутых резервативов-навальнят отсюда нафик убрать в солянку сраную, где эта шваль и побирается плюсиками.
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871
Палыч 2 часа назад
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