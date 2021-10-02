Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье

По словам местных жителей, это уже не первый инцидент и уже устали жаловаться на обитателей общежития, где проживают гости из ближнего зарубежья.
В ночь на субботу на подмосковной станции Поваровка четверо пьяных мигрантов жестоко избили, раздели и угрожали изнасиловать мужчину. По словам очевидцев, пострадавшего пытали из-за предположительной кражи.
«Приехала электричка на Москву, его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает», - рассказала автор видео.
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Избитого мужчину доставили в больницу, других участников потасовки забрали полицейские. Проводится проверка.
Если не знать подоплеки истории, то заснятое видео похоже на драку пьяных дегенератов, каких, к сожалению, в России и без всяких мигрантов хватает. Но местные жители уверены, что участники избиения проживают в общежитии для гастарбайтеров, расположенном в поселке Поваровка, 12. Буквально два дня назад, 29 сентября, по жалобе местных жителей полицейские проводили там проверку и выявили 151 иностранца из стран ближнего зарубежья. Жители поселка Поваровка постоянно жалуются на приставания обитателей общежития к детям и девушкам.
UPD: по информации МВД, драка произошла между гражданами России и Белоруссии. Последние проживают в общежитии для мигрантов.
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Ночью на подмосковной станции Поваровка четверо пьяных отморозков граждане Белоруссии, прямо на железнодорожной платформе раздели, избили (в том числе ногами лежащего) и угрожали изнасиловать парня.
Местные жители грешат на обитателей общежития мигрантов, находящегося в поселке по адресу Поваровка, 12. Проверка МВД, проводимая по жалобам жителей Поваровки, выявила 29 сентября в общежитии 151 иностранца из стран ближнего зарубежья (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Беларусь) и 47 граждан России из разных регионов. Местные жители жалуются и на приставания мигрантов к несовершеннолетним живущим в поселке, что также зафиксировано в официальном ответе МВД.
Если чё-сарказм, а не призыв к действию. Сжигать людей-фашизм и "баная инквизиция.
Ночью на подмосковной станции Поваровка четверо пьяных отморозков граждане Белоруссии, прямо на железнодорожной платформе раздели, избили (в том числе ногами лежащего) и угрожали изнасиловать парня.
Местные жители грешат на обитателей общежития мигрантов, находящегося в поселке по адресу Поваровка, 12. Проверка МВД, проводимая по жалобам жителей Поваровки, выявила 29 сентября в общежитии 151 иностранца из стран ближнего зарубежья (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Беларусь) и 47 граждан России из разных регионов. Местные жители жалуются и на приставания мигрантов к несовершеннолетним живущим в поселке, что также зафиксировано в официальном ответе МВД.