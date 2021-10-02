Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье

Избитого мужчину доставили в больницу, других участников потасовки забрали полицейские. Проводится проверка.





Если не знать подоплеки истории, то заснятое видео похоже на драку пьяных дегенератов, каких, к сожалению, в России и без всяких мигрантов хватает. Но местные жители уверены, что участники избиения проживают в общежитии для гастарбайтеров, расположенном в поселке Поваровка, 12. Буквально два дня назад, 29 сентября, по жалобе местных жителей полицейские проводили там проверку и выявили 151 иностранца из стран ближнего зарубежья. Жители поселка Поваровка постоянно жалуются на приставания обитателей общежития к детям и девушкам.

UPD: по информации МВД, драка произошла между гражданами России и Белоруссии. Последние проживают в общежитии для мигрантов.