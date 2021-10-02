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Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье

Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2021 19:26
Сообщество : Криминал
Метки: Поваровка   Подмосковье   видео   избиение   мигранты   общежитие   полиция   
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По словам местных жителей, это уже не первый инцидент и уже устали жаловаться на обитателей общежития, где проживают гости из ближнего зарубежья.

В ночь на субботу на подмосковной станции Поваровка четверо пьяных мигрантов жестоко избили, раздели и угрожали изнасиловать мужчину. По словам очевидцев, пострадавшего пытали из-за предположительной кражи.


«Приехала электричка на Москву, его, я так понимаю, просто оттуда выперли и раздели. Я услышала крики, подошла, и такая картина. Молодой человек уже еле живой, по голове ногами получает», - рассказала автор видео.

Избитого мужчину доставили в больницу, других участников потасовки забрали полицейские. Проводится проверка.


Если не знать подоплеки истории, то заснятое видео похоже на драку пьяных дегенератов, каких, к сожалению, в России и без всяких мигрантов хватает. Но местные жители уверены, что участники избиения проживают в общежитии для гастарбайтеров, расположенном в поселке Поваровка, 12. Буквально два дня назад, 29 сентября, по жалобе местных жителей полицейские проводили там проверку и выявили 151 иностранца из стран ближнего зарубежья. Жители поселка Поваровка постоянно жалуются на приставания обитателей общежития к детям и девушкам.


UPD: по информации МВД, драка произошла между гражданами России и Белоруссии. Последние проживают в общежитии для мигрантов.

Источник:

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Метки: Поваровка   Подмосковье   видео   избиение   мигранты   общежитие   полиция   
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14  комментариев
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25k
Вован 2 часа назад
Подпереть двери.. и подарить коктейль......., Молотова
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2k
cfhfwby 2 часа назад
А я вижу форму контролеров... А вы?
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−16
Владимир Е 2 часа назад
зачем сжечь... мне надо огород копать...
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13
Антон Головкин 2 часа назад
Не слышу акцента
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36k
Alex 2 часа назад
Сжечь нахрен черножопых вместе с общагой.
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385
Anal Aggressor Alex 2 часа назад
Написали, что белорусы.
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