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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Даже пересмотреть захотелось.
А тебя? Подборку гифок выкладывал, значит, волнуют и именно ты теребонькаешь на них.
"Гифки дня. С 8 Марта дорогие женщины! (12 гиф" Ну коли ты ассоциируешь себя с женщинами и тебе понравился мой пост - поздравляю. Ты настолько убога что даже не понимаешь что сама себя опускаешь.