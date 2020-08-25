Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается

Героиням данной подборки в детстве перебежала дорогу стая черных кошек, иначе как все это объяснить? Впечатлительным и беременным лучше этот пост не открывать.
1. В их руках даже мяч может стать смертельным оружием
2. И в номинации "Прыжок года" побеждает...
3. Вот бедняжке не повезло
4. Когда ты всю жизнь собираешь только лучшие ракурсы
5. Ничего необычного, просто девушка уговаривает свою машинку не прыгать с моста
6. РукаЛицо
7. До чего довела нас эта пандемия
8. Про пожрать
9. Про приготовить пожрать
10. Концовка спасла эту гифку
11. Любимая рубрика под названием "За секунду до..."
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