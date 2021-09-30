Автор:
30 сентября 2021 22:53
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры. Почти портреты!
5.
«Стюардессы». СССР. 1970 год
9.
Американская семья 1950-х
10.
Та ещё парочка. Сигурни и Мел, 1983 год
11.
Мирей Матье, 1976 год
13.
Как теперь говорят: суперменКА! Барбра Стрейзанд
15.
Светлана Светличная с мужем Владимиром Ивашовым и их младшим сыном - Олегом, 1970-е
20.
Джон Леннон и Дэвид Боуи на премии Грэмми. Нью Йорк. США. 1975 год
22.
Жерар Депардье и Сильвия Кристель
24.
Американская фотомодель Лейн Уэлдон, 1972 год
26.
Мария Каллас и Аристотель Онассис
27.
Юная Брук Шилдс. Сама нежность и очарование
30.
Патриция Каас, ноябрь 1990. г. Фото Бенджамина Огера
33.
Елена Цыплакова в юности
35.
Жан Поль Бельмондо с родителями
36.
Эльвира (Кассандра Питерсон) / фото Аарон Рапопорт, 1983 год
37.
Сестры Маша и Настя Вертинские
38.
Паулина Поризкова-Окасек (9 апреля 1965 года) - чехословацкая модель и актриса
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