"Не думал, что буду плакать над фильмом про Бонда": чего ждать от юбилейной серии бондианы

Каким получился последний для Дэниэла Крейга "Бонд"? Прогнулся ли он под повестку, изменил ли проверенной годами формуле?
Фильм так часто переносили, что трейлеры к нему в кино показывали почти два года. Кажется, что "Не время умирать" был всегда. И вот на следующей неделе российские зрители наконец-то увидят юбилейную 25-ю серию бондианы. Выход "Не время умирать" сопровождается хорошими новостями для всех любителей приключений агента 007. Сам Дэниэл Крейг заявил, что Бонд должен остаться мужчиной. В интервью Radio Times актёр сказал:
Должны быть более подходящие роли для женщин и цветных актеров. Зачем актрисам играть Бонда, когда должны быть такие же хорошие роли, как и эта, но только для женщины?
"Не время умирать" - последняя серия для 53-летнего Дэниэла Крейга. Он сыграл Бонда в пяти фильмах, это третий результат среди всех Бондов (Роджер Мур снялся в семи картинах, Шон Коннери тоже снялся в семи, но одна из них неофициальная). Многолетний продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что поиски нового агента 007 пока даже не начались, она хочет дать Крейгу насладиться уходом.
Бондовский юбилей решили отметить с размахом. На 25-ю серии потратили рекордные 250 млн долларов, именно поэтому фильм много раз переносился - "Не время умирать" просто не имеет права на провал. Любопытно, что бюджет серии примерно в 250 раз больше бюджета "Доктора Ноу", с которого бондиана и началась. "Не время умирать" - первый фильм франшизы снятый на камеры IMAX (правда, не целиком) и самый длинный (2 часа 43 минуты). Короче говоря, последний "Бонд" с Крейгом обещает быть самым масштабным в истории киносериала. Мировая премьера картины прошла 28 сентября в Лондоне. Давайте узнаем, понравился ли фильм первым зрителям.
Variety называет "Не время умирать" лучшим крейговским Бондом со времён "Казино "Рояль". Автор рецензии считает, что "Казино "Рояль" можно смело поставить в один ряд с бондианой Коннери, а "Квант милосердия", "Скайфолл", "Спектр" - сплошное разочарование.
Никогда не думал, что буду плакать над фильмом про Джеймса Бонда. "Не время умирать" заканчивает сагу о крейговском Бонде в самом экстравагантном стиле.
The Guardian поставил фильму пять звёзд:
Большой финал показал, что шаблон, по которому делается бондиана, всё ещё способен преподносить сюрпризы поклонникам франшизы... "Не время умирать" потрясающий, самобытный, забавный и уверенный в себе, но в первую очередь он масштабный...
Критик отмечает, что в картине невероятно много экшена, от которого не устаёшь, что мир бондианы позаимствовал лучшее у миров Marvel и DC.
В Independant не уверены, что заимствования у Marvel пошли Бонду на пользу. Или даже не заимствование, а следование моде, заданной Marvel, на связанные в рамках киновселенной фильмы. Отличие крейговской бондианы от других в том, что фильмы связаны сквозным сюжетом. Так вот, критик пишет, что "Не время умирать" быстро превращается в "череду старых персонажей и сюжетов". Все эти старые герои и сюжеты соединены не очень органично, они там только для того, чтобы проводить Крейга на покой, отдать ему последние почести. Критик сравнил "Не время умирать" с разболтанным винтиком в конструкции бондианы, но всё же назвал 25-ю серию "хорошим фильмом".
Франшиза всё никак не отойдёт от того, какой прекрасной девушкой Бонда была Ева Грин в "Казино "Рояль", и Леа Сейду вынуждена мириться с этим фактом.
Кстати, одним из сценаристов фильма значится Фиби Уоллер-Бридж. Она должна была осовременить отношения Бонда с женщинами, сделать бондиану профеминистской, как мечтали некоторые западные критики. Но сейчас пишут, что никаким кардинальным изменением франшиза не подверглась, девушек в фильме хоть и много, но все они не более чем "аксессуары", которые также болтаются в сюжете, как и персонажи из других фильмов. Что касается нового агента с двумя нолями в исполнении чернокожей актрисы Лашанны Лин, то в Independant отмечают, что персонаж получился харизматичным, что сам бог велел сделать Лашанну новым Бондом, но сюжет выстроен так, что она, вероятней всего, больше не появится в бондиане.
Дэвид Эрлих из IndieWire назвал "Не время умирать" самым эмоциональным" фильмом про агента 007. Он отмечает, что на очередной серии лежал большой груз ответственности: надо достойно проводить Крейга; показать, что переход от отдельностоящих приключений к общему сюжету был оправдан; сделать так, чтобы зритель забыл про провальный по всем статьям "Спектр"; не упасть в грязь лицом перед фильмами Marvel. Крейга проводили достойно, а по остальным пунктам не всё гладко. Эрлих отмечает, что на самом деле в фильме не так много экшена, а "Не время умирать" - это мелодрама, прикинувшаяся приключенческим боевиком. Как и большинство критиков, он отмечает замечательную игру Лашанны Лин ("достойный оппонент Бонду и потенциальная замена ему") и сетует на то, что из Рами Малека получился до боли стандартный бондовский злодей, которого зритель забудет сразу же после финальных титров.
THREAD— Jen Campbell (is mostly elsewhere) (@jenvcampbell) September 28, 2021
Every time a new James Bond film is made, the producers are asked to reconsider their representation of disfigurement. Every time, they say they don't care. The new film, out this week, is no exception. This time, two villains with facial disfigurements. Lucky us. pic.twitter.com/94KhvZLdJw
Тут по поводу нового злодея уже возмутились в Твиттере. Дескать, очередной злодей с физическим уродством на лице. В Твиттере даже хэштег запустили #IAmNotYourVillain и требуют прекратить делать злодеев в бондиане с уродливым лицом. Кстати, из пяти крейговский фильмов в киносериале только в "Кванте милосердия" у злодея всё с физиономией в порядке.
В статье Дэвида Эрлиха написано, что злодей говорит Бонду в картине такие слова: "Я хочу, чтобы мир эволюционировал, ты же хочешь, чтобы ничего не менялось". Думается, что фанаты Бондианы тоже не хотят, чтобы во франшизе что-то менялось. Хочется, чтобы этот сериал не был современным, чтобы Бонд был самоуверенным и развязным мужиком, сексистом, пил бы свой мартини с водкой, одевался бы с иголочки, водил крутые тачки, напичканные множеством гаджетов, и вёл бы себя как идиот в лаборатории у Q. Бонда раньше называли "притягательным щёголем", вот пусть он остаётся притягательным щёголем из 1960-х. Конечно, 007 с годами и с каждым новым актёром менялся, но он всегда был верен жанру и формуле, заложенной в первых картинах. Пусть мир меняется, чёрт бы с ним, пусть только формула бондианы не меняется. Мы же видели, что будет, если попытаться её кардинально изменить. Бонд не может относиться серьёзно к карикатурным злодеям, идиотичным планам по захвату мира (вспомните Коннери и Мура с их вечной ухмылкой). Как только Бонд вместо водки с мартини начинает пить пиво и представляется просто "Джеймс Бонд", то серия сразу же проваливается ("Квант милосердия" тому самый яркий пример). Прощаясь с Крейгом в роли 007, пожелаем киносериалу не меняться, оставаться глупым, но обаятельным и 100% мужским, а также не терять юмора.
У Бонда Дэниэла Крейга были свои взлёты и падения. Принято считать, что у Крейга удача случается через один фильм. "Казино "Рояль" - хороший фильм, "Квант милосердия" - провал, "Скайфолл" - хороший фильм, "Спектр" - провал. По этой логике нас с вами ждёт хороший фильм. Бонд Крейга поэкспериментировал с франшизой, но в целом остался ей верен. В завершение приведу характеристику Бонда Крейга от IndiWire:
Как только Крейг получил лицензию на убийство, он показал, что он, в отличие от своих предшественников, самый пуленепробиваемый Бонд, но при этом и самый уязвимый. Его Бонд чувствителен, как обнажённый нерв, но в то же время он шутит, когда герой Мадса Миккельсена колотит его по яйцам. Его раны кровоточат так же, как и у нас, но корка на них в два раза прочнее. Коннери всегда будут ценить за то, что он родил Бонда, а Крейга - за то, что он наконец позволил ему вырасти.
P.S. Самая страшная сцена за всю крейговскую бондиану
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