"Не думал, что буду плакать над фильмом про Бонда": чего ждать от юбилейной серии бондианы





Фильм так часто переносили, что трейлеры к нему в кино показывали почти два года. Кажется, что "Не время умирать" был всегда. И вот на следующей неделе российские зрители наконец-то увидят юбилейную 25-ю серию бондианы. Выход "Не время умирать" сопровождается хорошими новостями для всех любителей приключений агента 007. Сам Дэниэл Крейг заявил, что Бонд должен остаться мужчиной. В интервью Radio Times актёр сказал:





Должны быть более подходящие роли для женщин и цветных актеров. Зачем актрисам играть Бонда, когда должны быть такие же хорошие роли, как и эта, но только для женщины?





"Не время умирать" - последняя серия для 53-летнего Дэниэла Крейга. Он сыграл Бонда в пяти фильмах, это третий результат среди всех Бондов (Роджер Мур снялся в семи картинах, Шон Коннери тоже снялся в семи, но одна из них неофициальная). Многолетний продюсер бондианы Барбара Брокколи заявила, что поиски нового агента 007 пока даже не начались, она хочет дать Крейгу насладиться уходом.





