Александр Пушкин умер и стал Александром Дюма: Доказательства данной версии

В романе "Учитель фехтования" Дюма очень красочно и во всех подробностях описал русские дороги, наше гостеприимство, обычаи и традиции. Не поленилась, перечитала книгу заново и нашла для вас вот такой кусочек: «После первого блюда в залу вошел метрдотель, неся на серебряном блюде двух неизвестных мне живых рыб… то были две стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот пятидесяти лье, и могут жить только в волжской воде, пришлось везти их в течение пяти дней и пяти ночей в крытом и отапливаемом возке, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замерзла» Спрашивается, откуда французу, никогда не бывавшему в России, знать то, что стерлядь водится только в Волге? А откуда он мог так подробно знать про декабристов и события 1825 года, ведь в первой половине 19 века такую информацию просто невозможно было достать. Кроме того, эта тема была запретной и информации по ней не было даже в архивах. Но даже если допустить, что Дюма рассказали про эти события во время его визита в Россию, то тоже не сходится: роман написан в 1840 году, а Дюма приехал в нашу гостеприимную страну в 1858 году. Тогда откуда француз мог знать так много о русских? Ответ напрашивается сам собой: это был "русский француз" Многие филологи сейчас скажут, что Дюма получил рукопись, которая потом легла в основу романа от известного фехтовальщика Огюстена Гризье, который полтора года жил в Петербурге, где и преподавал русским умение управляться со шпагой. Кстати, в этом романе тоже есть персонаж которого зовут Дантес (кого-то мне это имя напоминает. не правда ли?) Но ведь это может оказаться просто легендой, выдумкой, "уткой", запущенной "для отвода глаз".