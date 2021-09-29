Александр Пушкин умер и стал Александром Дюма: Доказательства данной версии

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Что сделать, если всё вокруг тебя достало и хочется повернуть жизнь на 180 градусов, начать с чистого листа? Правильно: объявить себя мёртвым и уехать в другую страну.Именно так поступают многие известные люди.
Именно так по версиям многих людей поступил гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я не берусь утверждать, что это правда на все 100%, но ведь мир чудесен и удивителен, и всё может быть. Пусть это будет одна из версий, тем более что в ней он прожил долгую счастливую жизнь. Устраивайтесь поудобнее, поехали.
Именно так по версиям многих людей поступил гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я не берусь утверждать, что это правда на все 100%, но ведь мир чудесен и удивителен, и всё может быть. Пусть это будет одна из версий, тем более что в ней он прожил долгую счастливую жизнь. Устраивайтесь поудобнее, поехали.
Тела Пушкина в гробу не оказалось
В 1953 году было решено провести капитальные работы по укреплению памятника на могиле поэта. Наёмные рабочие сняли надземные части памятника, под которыми обнаружились две большие плиты, под которыми квадратная камера высотой 75 сантиметров. Внутри этой камеры нашли два человеческих черепа и кости, а проведённая экспертиза показала, что кости принадлежат людям 60-65 лет. Но ведь Пушкина (якобы) застрелили в 37, кости не могли принадлежать ему. Кроме того, ни в одном из двух тел не было найдено пули, но ведь все друзья Александра Сергеевича утверждали, что пулю из его тела не извлекали. Более того: проститься с ним желало много народа, но их дезинформировали, сказав, что похороны будут проходить в Исаакиевском соборе, а на самом деле гроб ночью тайно перевезли в Конюшенную церковь, откуда переправили в Псков. А ещё на похоронах не было ни его жены, ни лучших друзей. Странно, не правда ли? Есть версия, что поэт мог инсценировать свою гибель, дабы уйти от тяжелейших долгов и начать новую жизнь в другой стране. Но это маловероятно, поскольку дворяне тогда стрелялись даже за косой взгляд. Вопросы чести были для них превыше всего. Поэтому гораздо большей популярностью пользуется другая версия. Александра Сергеевича внедрили во французское общество под чужим именем. Он должен был стать "глазами и ушами" русского императора в высшем французском обществе (при жизни Пушкин считался сотрудником МИД и имел придворный чин камер-юнкера). Позднее, когда Пушкин-Дюма уже стал знаменитым писателем, он получил доступ и к закрытым архивам для своей работы, что было невозможно для русского писателя.
Взамен император покрыл огромные долги поэта, обеспечил достойное содержание супруги Пушкина и его детям, а также за казённый счёт издал часть его сочинений. Выдать себя за француза Пушкину было проще простого. Он в совершенстве знал язык (ещё в лицее носил прозвище Француз) и мог писать и говорить на нём неотличимо от местного жителя.
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Обоих писателей зовут Александрами, и разница в возрасте у них всего 3 года. Заметьте, что французский Александр внешне оказался поразительно похож на российского Сашу. Оба смуглые, кучерявые, темноволосые, со схожими чертами лица.
Александр Дюма прославился в 1837
Как раз в это время произошла злополучная дуэль. Кто знает, вдруг у великого поэта уже были написаны заготовки "Трёх мушкетеров", и ему оставалось только издать их под другим именем. До 1837 года Дюма издал всего несколько книг, которые не пользовались популярностью, но вот с 1840 года он выдавал, с вашего позволения, "хит за хитом".
Пушкин всегда мечтал уехать из России
Он даже рассказывал друзьям, что если царь даст ему добро на выезд, то он уедет из Петербурга навсегда. =Сразу после роковой дуэли. лёжа в кровати, он написал письмо царю: "«Жду царского слова, чтобы умереть спокойно». Николай I простил его. Более того: он пообещал выплатить все долги поэта, и заботиться о его семье. =Весьма вероятно, что получив от царя прощальную весточку, Пушкин со спокойной совестью уехал во Францию (тем более, что французским языком он владел в совершенстве).
Сходство почерка
Спросите у любого графолога, и он скажет, что почерк Дюма-старшего и Пушкина невероятно похожи: те же линии, завитушки, округлости и угловатости.
Вот ещё один образец:
Безусловно, можно писать разными почерками, но в большинстве случаев можно найти общее и сказать, писал ли этот текст один человек или это были разные люди?
Описание России и русских традиций
В романе "Учитель фехтования" Дюма очень красочно и во всех подробностях описал русские дороги, наше гостеприимство, обычаи и традиции. Не поленилась, перечитала книгу заново и нашла для вас вот такой кусочек: «После первого блюда в залу вошел метрдотель, неся на серебряном блюде двух неизвестных мне живых рыб… то были две стерляди. Так как стерляди водятся только в Волге, расстояние от нее до Петербурга не меньше трехсот пятидесяти лье, и могут жить только в волжской воде, пришлось везти их в течение пяти дней и пяти ночей в крытом и отапливаемом возке, чтобы вода в той посудине, где они помещались, не замерзла» Спрашивается, откуда французу, никогда не бывавшему в России, знать то, что стерлядь водится только в Волге? А откуда он мог так подробно знать про декабристов и события 1825 года, ведь в первой половине 19 века такую информацию просто невозможно было достать. Кроме того, эта тема была запретной и информации по ней не было даже в архивах. Но даже если допустить, что Дюма рассказали про эти события во время его визита в Россию, то тоже не сходится: роман написан в 1840 году, а Дюма приехал в нашу гостеприимную страну в 1858 году. Тогда откуда француз мог знать так много о русских? Ответ напрашивается сам собой: это был "русский француз" Многие филологи сейчас скажут, что Дюма получил рукопись, которая потом легла в основу романа от известного фехтовальщика Огюстена Гризье, который полтора года жил в Петербурге, где и преподавал русским умение управляться со шпагой. Кстати, в этом романе тоже есть персонаж которого зовут Дантес (кого-то мне это имя напоминает. не правда ли?) Но ведь это может оказаться просто легендой, выдумкой, "уткой", запущенной "для отвода глаз".
Дюма приехал в Россию через три года после смерти Николая I
Царь отлично знал его в лицо, и мог узнать даже со спины и в темноте, настолько великий поэт "набил ему оскомину". С момента дуэли прошёл 21 год, и Пушкин спокойно посещал знатных петербуржцев, не боясь быть узнанным, ведь за это время он изрядно располнел и постарел. После Питера Пушкин отправился путешествовать по Кавказу, причём посетил именно те места, которые так любил Пушкин. Маршрут был такой: Санкт- Петербург, Астрахань, Кавказ, Карелия, остров Валаам, Углич, Москва, Царицын, Закавказье. Сразу после возвращения в Париж, Дюма стал издавать собственную газету «Кавказ. Газета путешествий и романов, издающаяся ежедневно», а чуть позже путевые зарисовки из «Кавказа» выходят в Париже отдельной книгой "Le voyage au Caucase".
Сходство характеров героев и поэта
Так, Д, Артаньян очень напоминает Пушкина: гасконец тоже происходил из небогатого дворянского рода, любил драки и дуэли, был очень живым и любопытным, любил выпить и сыграть в карты, вокруг него всегда было много женщин. Кроме того, у великого поэта тоже было трое лучших друзей по Лицею: Пущин, Дельвиг и Малиновский. Так что он вполне мог написать четырёх мушкетеров именно с себя и троих лицеистов. Миледи поразительно похожа на Наталью Гончарову, которая повторно вышла замуж как раз в год написания романа. Кроме того, Пушкин влюбился в юную вертихвостку тогда, когда ей исполнилось 16 лет. Вспомним и замечательный роман "Граф Монте-Кристо". Главный герой инсценирует свою смерть и возвращается в общество под другим именем. Кроме того, главного героя зовут Эдмон Дантес (вспомним, как звали второго участника роковой дуэли?). Все эти герои вполне могли быть написаны с самого Александра Сергеевича, ведь проще всего писать о том, что с тобой и в самом деле происходило.
Происхождение: сходство биографий
Отец Дюма-старшего, генерал и близкий друг Наполеона, которого звали Томас-Александр Дюма Дави де ля Пайетри, умер тогда, когда его сыну едва исполнилось четыре года. Долгое время про него ничего не было слышно, но вот в 1822 году в Париже появился юноша, который заявил, что он сын этого самого генерала. Говорил он это очень уверенно и все поверили, ведь про африканские корни генерала знали все, а в этом юноше явно была "чёрная" кровь. ==Ну и что необычно, скажете вы? Ну Дюма, а Пушкин-то тут причём? Рассказываю: с 1820 по 1823 годы Пушкин находился в южной ссылке, и не появлялся в петербургском обществе. Но ведь никто не мешал ему отправиться в этот момент в Париж, попутно сочиняя про себя легенду на случай, если захочется покинуть Россию. Почему бы не допустить, что поэт вёл двойную жизнь: в Париже был Дюма, в России - самим собой? Но вернёмся к отцу Александра Дюма-старшего. Этот самый генерал, отец Александра Дюма родился на Гаити, в Санта-Доминго. Если разобрать его имя Томас-Александр Дюма Дави де ля Пайетри с точки зрения лингвистики, то получим следующее: "Дави" - это сокращённый вариант от имени "Ганнибал"; Де ля Пайетри означает сын Петра; приставка "ла" гласит о месте, откуда родом человек. Складываем всё вместе, и получаем: Ганнибал Абрам Петрович - именно так звали сына африканского князя, прадеда Пушкина. Идём дальше: у обоих были чернокожие предки: у Пушкина прадед Абрам Петрович Ганнибал, Дюма утверждал, что у него чернокожая бабушка.
Аргументы против
Однако не стоит забывать и об аргументах, которые могут поколебать легенду о Пушкине-Дюма. Французский писатель действительно вырос в провинции и в Париж приехал уже взрослым человеком в начале 20-х годов, рассчитывая получить поддержку от знакомых отца. К началу 30-х он был относительно известен как успешный драматург, чьи пьесы пользовались определённой популярностью. Их ставили даже в русских театрах. Теоретически это несовпадение можно было бы объяснить тем, что Пушкин начал создавать этот образ задолго до 1837 года. Дюма не был затворником, общался со многими людьми, активно участвовал в общественной и политической жизни. Например, был участником Июльской революции 1830 года, чему имеется немало свидетельств. Пушкин никак не мог находиться в июле 1830 года на парижских баррикадах, поскольку активно готовился к свадьбе с Гончаровой, с которой была помолвка в мае того же года. В этот период писатель находился в Москве. Кроме того, огромное количество людей видели Пушкина после ранения. Одних только врачей, ухаживавших за смертельно раненным поэтом, насчитывалось восемь человек. Постоянно приезжали друзья и знакомые. Трудно представить, что все они могли быть вовлечены в заговор и ни разу не проговориться об этом за долгие годы. Не стоит забывать и о разнице в росте между двумя литераторами, которую уж точно не подделать. Все современники отмечали огромный рост Дюма, Пушкин же имел средний рост. Александр Сергеевич был худощав, Александр Дюма имел крепкое телосложение. Наконец, ещё в 1824 году у Дюма родился внебрачный сын (позднее он тоже станет знаменитым писателем), которого он в марте 1831 года узаконил, забрав у матери через суд. Пушкин в марте 1831 года не мог судиться во Франции за ребёнка, поскольку венчался в московской церкви с Натальей Гончаровой, а затем супруги провели медовый месяц в доме на Арбате.
Авторский пост
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Метки: Дюма пушкин расследование
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Не только в Волге.
Из мест, которые ближе к Питеру, даже сейчас есть в Оке, в Днепре (Смоленская область), в Десне (Брянская), в Ладожском и Онежском озерах.
200 лет назад ее было больше.
Так что так себе доказательство...
Я прочитал сие творенье...
Для "Фишек" зашибись пост, а то одна политика
-а она водится только в Волге?
Представляю себе спустя век подобный пост про него)))
Ну а вдруг с дэцлом- правда?)))
ПыСы мне лично по...ер, я не фанат, однако темы перекликаются....
-через сто лет? Про какого-то там Децла,которого и сейчас-то не все знают?
Лысину он(а) специально специально сбривало и приклеивало бородку чтоб выглядеть мужественнее.
Руки закладывало за жилетку чтоб спрятать сиськи.
Ну и понятно почему у этого детей не было, беременность сразу бы выдала.
Лишь однажды Ленин во всем признался когда написал "заветы Ильича". На самом деле он(а) подписался "Елизавета Ильинична", но соратники чтоб скрыть правду исказили до "заветы Ильича".
Жаль что я далеко не все "доказательства" запомнил.
Несомненно, это он же. Потому что, как мы можем видеть, у обоих два глаза, два уха, и по одному носу и рту.
Признаюсь, как на духу - вчера взял книжку "могикане парижа" - там портрет Дюма... Первая мысль - толстый Пушкин)))).