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Александр Пушкин умер и стал Александром Дюма: Доказательства данной версии

Александр Пушкин умер и стал Александром Дюма: Доказательства данной версии (13 фото)

Автор:
29 сентября 2021 19:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дюма   пушкин   расследование   
1371
13
Что сделать, если всё вокруг тебя достало и хочется повернуть жизнь на 180 градусов, начать с чистого листа? Правильно: объявить себя мёртвым и уехать в другую страну.Именно так поступают многие известные люди.
Именно так по версиям многих людей поступил гениальный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Я не берусь утверждать, что это правда на все 100%, но ведь мир чудесен и удивителен, и всё может быть. Пусть это будет одна из версий, тем более что в ней он прожил долгую счастливую жизнь. Устраивайтесь поудобнее, поехали.
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Метки: Дюма   пушкин   расследование   
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29  комментариев
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1k
Mowgley 7 часов назад
А потом еще раз умер и стал Александром Грибоедовым.
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3k
VEDICHE 4 часа назад
Хоспади, у моего мужа такой же отвратительный почерк, как у Дюма и Пушкина. И зовут его Александр Сергеевич (в далекой юности звала его Пушкиным).
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29k
ACU900 5 часов назад
Не верю что Дюма и Пушкин это один и тот же человек. Морды у них разные. Если допустить что Пушкин-Дюма пополнел, может даже щеки распухли, но форма носов у них разная. Сегодня эта проблема решилась бы с помощью пластической операции, но в 19-м веке медицина до этого еще не доросла. Кроме носа и посадка глаз у них разная и никакими антидиетами ее не изменишь. Можно еще допустить что Дюма раньше жил в России а потом сбежал во Францию (и по этому знал про стерлядь на Волге), но это еще не доказывает что этот человек и есть Пушкин. Это мог быть кто угодно. Да и насочинять можно что угодно. Например, как Дантес после дуэли сбежал во Францию , сменил себе фамилию и имя на Александр Дюма и выдавал украденные у Пушкина произведения как за свои.... Ой чет это я увлекся за своими фантазиями...
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2k
Гур 5 часов назад
Назаретка совсем плохой стал
иль на РЕН ТВ собрался?
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14k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
"Спрашивается, откуда французу, никогда не бывавшему в России, знать то, что стерлядь водится только в Волге?"
===============
Не только в Волге.
Из мест, которые ближе к Питеру, даже сейчас есть в Оке, в Днепре (Смоленская область), в Десне (Брянская), в Ладожском и Онежском озерах.
200 лет назад ее было больше.
Так что так себе доказательство...
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483
MoZaR 6 часов назад
Что я только что прочитал? И зачем?
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47k
noName 6 часов назад
Точно! Он же Маяковский, доказательств этому нет, но такими темпами найдутся
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46k
doker 6 часов назад
Я помню чудное мгновенье -
Я прочитал сие творенье...
Для "Фишек" зашибись пост, а то одна политика
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4k
Максим 6 часов назад
А ещё он лётчик - ас!
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4k
rutt 6 часов назад
Пушкин уехать из России! Автор, ты вообще вкурсе о ком ты статью пишешь?
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60k
Опиум для народа 6 часов назад
-"Спрашивается, откуда французу, никогда не бывавшему в России, знать то, что стерлядь водится только в Волге?"-
-а она водится только в Волге?
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15k
Теуш Алексей 6 часов назад
А ещё Ленин был грибом и одновременно электро-магнитной волной...
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29k
MatveiVainrub 6 часов назад
!!! [мат] А Н У Т Ь С Я !!!
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7k
Мистер Фикс 6 часов назад
Угу. Майкла Джексона тоже вот после смерти якобы неоднократно видели и фоткали...
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29k
Головасыр коричнештанник 7 часов назад
не РЕН-ТВ уже передачу готовят?
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16k
Александр Сучков 7 часов назад
Странно, что не вспомнили историю с Кириллом Толмацким (Дэцл). После его смерти была инфа, якобы он кому то сказал задолго до смерти- "когда меня всё зае...т,- я инсценирую смерть и улечу на острова, где буду спокойно жить..."
Представляю себе спустя век подобный пост про него)))
Ну а вдруг с дэцлом- правда?)))
ПыСы мне лично по...ер, я не фанат, однако темы перекликаются....
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24k
Батончик с маком 7 часов назад
В 90-х в одной жёлтой газете читал статью о том, что Ленин на самом деле был женщиной.
Лысину он(а) специально специально сбривало и приклеивало бородку чтоб выглядеть мужественнее.
Руки закладывало за жилетку чтоб спрятать сиськи.
Ну и понятно почему у этого детей не было, беременность сразу бы выдала.
Лишь однажды Ленин во всем признался когда написал "заветы Ильича". На самом деле он(а) подписался "Елизавета Ильинична", но соратники чтоб скрыть правду исказили до "заветы Ильича".
Жаль что я далеко не все "доказательства" запомнил.
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365
Ольга 7 часов назад
Замечательный сюр....
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3k
Нечаинка 7 часов назад
Ага, а при перезде сделал пластическую операцию, изменив форму губ, надбровных дуг, ушей, носа и границу роста волос.
Несомненно, это он же. Потому что, как мы можем видеть, у обоих два глаза, два уха, и по одному носу и рту.
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128
Z Z Нечаинка 7 часов назад
Зачем такие жертвы?)) они, как мулаты, друг на друга похожи..
Признаюсь, как на духу - вчера взял книжку "могикане парижа" - там портрет Дюма... Первая мысль - толстый Пушкин)))).
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158k
Скромный модератор 7 часов назад
Курсив/наклонный/жирный шрифт чаще всего используют для выделения какой-то части текста, а когда все сплошняком курсивом, как в этом посте, не очень читабельно.
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