Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы»

Версия совершенно бредовая, похоже, автор всё придумал сам. Никто бы из-за доносов одного Моргунова не стал бы останавливать целый процесс, который не мог быть не согласован со многими инстанциями. К тому же Бывалый как раз есть на том тюремном фото!

В-третьих, о всех планах Гайдая после «Пленницы» давно известно, и во всех нормальных источниках описано. Первоначальные планы были связаны с литературой. Леонид Иович сначала хотел экранизировать «Бег» Булгакова, но не срослось. Потом — свои любимые «12 стульев», с которыми сказали повременить. Тогда он отложил идеи с экранизациями и начал создавать «Бриллиантовую руку».

В-четвёртых, «Кавказская пленница» — вполне законченное произведение, и продолжать эту линию не было смысла. Тем более — в тюрьме. Ведь устами Балбеса в финале нам намекнули, что Саахов не может сесть! Кстати, мне попадался юридический разбор этого фильма — люди склоняются к мысли, что дело бы замяли, и Саахов действительно не сел бы. А вот Шурик с Эдиком могли бы и «загреметь на нары» за самосуд… А если бы заснувшая троица разбилась бы?

Так откуда же взялся кадр, где Трус, Балбес и Бывалый — в тюрьме?

А ответ находится в историях, связанных с другим фильмом — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

23 апреля 1965 года состоялся художественный совет по поводу этой картины. Её съёмки подходили к концу, на худсовете просмотрели готовые материалы и обсудили их. Говорили там много, я приведу только две цитаты, которые прямо отвечают на вопрос нашей статьи.

Борис Кремнев, редактор:

Тюрьма в третьей новелле не получилась.

Иван Пырьев, на тот момент руководитель объединения, в котором снимался фильм:

Концовка в тюрьме — плохо. Может, закончить планом, как их бабуся тянет на веревке?

Ну что, вопросы ещё есть? По-моему, всё становится на свои места. Не было никакой второй «Кавказской пленницы» с тюрьмой. А вот в финале «Операции «Ы», оказывается, была сцена в тюрьме, которую решили вырезать. И завершить фильм кадрами с бабушкой за рулём машины, а за ней — Трус, Балбес и Бывалый, привязанные верёвкой.