Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы»

Несколько лет назад по сети начала гулять любопытная фотография, а точнее, скриншот. Изображены там всеми любимые Трус, Балбес и Бывалый… в тюрьме. И это не выглядит, как постановочное фото Вицина, Никулина и Моргунова. Судя по причёскам, костюмам, заднему фону — это кадр из фильма. Но фильм такой никто не видел.
Наиболее распространённая версия — это кадры из продолжения «Кавказской пленницы», которое так и не было снято. Основывается она на словах Владимира Этуша. В документальном фильме «Кавказская пленница. Рождение легенды» (в приведённом ниже видеоролике я поставил закладку на этом моменте) он рассказал, что была идея снять продолжение о приключениях Саахова в тюрьме. В неволе бывший заведующий райкомхозом занимается художественной самодеятельностью и даже играет женские роли.
Но у меня есть большие сомнения, что такой проект действительно запускался. Возможно, какие-то идеи и были, на уровне разговоров, и Этуш в вышеописанной программе их просто вспомнил. Но вряд ли Леонид Гайдай взялся бы за это. А причины сомнений такие.
Во-первых, он даже за первую «Кавказскую пленницу» браться не хотел, считал, что тема Шурика и троицы исчерпана.
Во-вторых, именно на «Пленнице» произошёл знаменитый конфликт Гайдая и Моргунова, после которого актёр был отстранён от съёмок, а в некоторых сценах, где не видно лица, Бывалого сыграл дублёр. Не думаю, что после этого Гайдай вернулся бы к троице.
Хотя есть одна статья на Дзене с совершенно дикой информацией. Вроде Гайдай собрался снимать этот фильм, но без Моргунова. Тот обиделся и пошёл строчить доносы во все инстанции, что Гайдай снимает антисоветский фильм, и съёмки запретили.
Версия совершенно бредовая, похоже, автор всё придумал сам. Никто бы из-за доносов одного Моргунова не стал бы останавливать целый процесс, который не мог быть не согласован со многими инстанциями. К тому же Бывалый как раз есть на том тюремном фото!
В-третьих, о всех планах Гайдая после «Пленницы» давно известно, и во всех нормальных источниках описано. Первоначальные планы были связаны с литературой. Леонид Иович сначала хотел экранизировать «Бег» Булгакова, но не срослось. Потом — свои любимые «12 стульев», с которыми сказали повременить. Тогда он отложил идеи с экранизациями и начал создавать «Бриллиантовую руку».
В-четвёртых, «Кавказская пленница» — вполне законченное произведение, и продолжать эту линию не было смысла. Тем более — в тюрьме. Ведь устами Балбеса в финале нам намекнули, что Саахов не может сесть! Кстати, мне попадался юридический разбор этого фильма — люди склоняются к мысли, что дело бы замяли, и Саахов действительно не сел бы. А вот Шурик с Эдиком могли бы и «загреметь на нары» за самосуд… А если бы заснувшая троица разбилась бы?
Так откуда же взялся кадр, где Трус, Балбес и Бывалый — в тюрьме?
А ответ находится в историях, связанных с другим фильмом — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».
23 апреля 1965 года состоялся художественный совет по поводу этой картины. Её съёмки подходили к концу, на худсовете просмотрели готовые материалы и обсудили их. Говорили там много, я приведу только две цитаты, которые прямо отвечают на вопрос нашей статьи.
Борис Кремнев, редактор:
Тюрьма в третьей новелле не получилась.
Иван Пырьев, на тот момент руководитель объединения, в котором снимался фильм:
Концовка в тюрьме — плохо. Может, закончить планом, как их бабуся тянет на веревке?
Ну что, вопросы ещё есть? По-моему, всё становится на свои места. Не было никакой второй «Кавказской пленницы» с тюрьмой. А вот в финале «Операции «Ы», оказывается, была сцена в тюрьме, которую решили вырезать. И завершить фильм кадрами с бабушкой за рулём машины, а за ней — Трус, Балбес и Бывалый, привязанные верёвкой.
Не знаю, что было в той вырезанной сцене, но фильм «Операция Ы» в привычном виде — идеален! После отсечения лишнего получился шедевр! Как и следующая за ним «Кавказская пленница», не нуждающаяся в продолжениях!
Источник:
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Юганск
15 июня 2021 23:43
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они...
Насколько помнится сначала утверждается Худсоветом сценарий будущего фильма, утверждается бюджет и только потом идут пробы и прочие расходы, которые стоят бюджетных денег.
Есть другая версия фото - были кино-журналы "Фитиль" и еще несколько подобных - вполне возможно, что это кард или пробы из подобного выпуска кино-журнала. Троица снималась во многих выпусках таких киножурналов - там были другие режиссеры и трения Моргунова с Гайдаем особого значения не имели.
О да... один "Хичкок в Темзе, набирающийся вдохновения", чего стоит... из раза в раз постят, хотя давно известно, что это была кукла