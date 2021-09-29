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Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы»

Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы» (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 17:27
Метки: интересно   кино   факты   
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Несколько лет назад по сети начала гулять любопытная фотография, а точнее, скриншот. Изображены там всеми любимые Трус, Балбес и Бывалый… в тюрьме. И это не выглядит, как постановочное фото Вицина, Никулина и Моргунова. Судя по причёскам, костюмам, заднему фону — это кадр из фильма. Но фильм такой никто не видел.

Наиболее распространённая версия — это кадры из продолжения «Кавказской пленницы», которое так и не было снято. Основывается она на словах Владимира Этуша. В документальном фильме «Кавказская пленница. Рождение легенды» (в приведённом ниже видеоролике я поставил закладку на этом моменте) он рассказал, что была идея снять продолжение о приключениях Саахова в тюрьме. В неволе бывший заведующий райкомхозом занимается художественной самодеятельностью и даже играет женские роли.

Но у меня есть большие сомнения, что такой проект действительно запускался. Возможно, какие-то идеи и были, на уровне разговоров, и Этуш в вышеописанной программе их просто вспомнил. Но вряд ли Леонид Гайдай взялся бы за это. А причины сомнений такие.


Во-первых, он даже за первую «Кавказскую пленницу» браться не хотел, считал, что тема Шурика и троицы исчерпана.

Во-вторых, именно на «Пленнице» произошёл знаменитый конфликт Гайдая и Моргунова, после которого актёр был отстранён от съёмок, а в некоторых сценах, где не видно лица, Бывалого сыграл дублёр. Не думаю, что после этого Гайдай вернулся бы к троице.


Хотя есть одна статья на Дзене с совершенно дикой информацией. Вроде Гайдай собрался снимать этот фильм, но без Моргунова. Тот обиделся и пошёл строчить доносы во все инстанции, что Гайдай снимает антисоветский фильм, и съёмки запретили.

Версия совершенно бредовая, похоже, автор всё придумал сам. Никто бы из-за доносов одного Моргунова не стал бы останавливать целый процесс, который не мог быть не согласован со многими инстанциями. К тому же Бывалый как раз есть на том тюремном фото!


В-третьих, о всех планах Гайдая после «Пленницы» давно известно, и во всех нормальных источниках описано. Первоначальные планы были связаны с литературой. Леонид Иович сначала хотел экранизировать «Бег» Булгакова, но не срослось. Потом — свои любимые «12 стульев», с которыми сказали повременить. Тогда он отложил идеи с экранизациями и начал создавать «Бриллиантовую руку».


В-четвёртых, «Кавказская пленница» — вполне законченное произведение, и продолжать эту линию не было смысла. Тем более — в тюрьме. Ведь устами Балбеса в финале нам намекнули, что Саахов не может сесть! Кстати, мне попадался юридический разбор этого фильма — люди склоняются к мысли, что дело бы замяли, и Саахов действительно не сел бы. А вот Шурик с Эдиком могли бы и «загреметь на нары» за самосуд… А если бы заснувшая троица разбилась бы?

Так откуда же взялся кадр, где Трус, Балбес и Бывалый — в тюрьме?


А ответ находится в историях, связанных с другим фильмом — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

23 апреля 1965 года состоялся художественный совет по поводу этой картины. Её съёмки подходили к концу, на худсовете просмотрели готовые материалы и обсудили их. Говорили там много, я приведу только две цитаты, которые прямо отвечают на вопрос нашей статьи.


Борис Кремнев, редактор:

Тюрьма в третьей новелле не получилась.


Иван Пырьев, на тот момент руководитель объединения, в котором снимался фильм:

Концовка в тюрьме — плохо. Может, закончить планом, как их бабуся тянет на веревке?


Ну что, вопросы ещё есть? По-моему, всё становится на свои места. Не было никакой второй «Кавказской пленницы» с тюрьмой. А вот в финале «Операции «Ы», оказывается, была сцена в тюрьме, которую решили вырезать. И завершить фильм кадрами с бабушкой за рулём машины, а за ней — Трус, Балбес и Бывалый, привязанные верёвкой.

Не знаю, что было в той вырезанной сцене, но фильм «Операция Ы» в привычном виде — идеален! После отсечения лишнего получился шедевр! Как и следующая за ним «Кавказская пленница», не нуждающаяся в продолжениях!

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Метки: интересно   кино   факты   
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29k
ACU900 2 часа назад
Пля, а автор прав. "Он не может сесть" это таки намек. Как же я сам раньше не догадался. А так по сюжету - раненому в одно место действительно затруднительно сесть. А вообще в этом фильме много замаскированных противосистемных намеков,но сделанных так чисто что цензуре не к чему было придраться... Вот например, момент когда Шурик попадает в психбольницу врач говорит медсестре "Диагноз товарища Саахова полностью подтверждается" То есть намек на то, что правильные диагнозы ставят не врачи а партийные работники - особая каста которых и посадить нельзя. Ну а врачи,простые работяги, эти диагнозы всего лишь подтверждают...
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19k
Юрий 2 минуты назад
А может хотели снять продолжение "Самогонщиков"? Там тоже концовка подходящая....
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28k
Антон 2 часа назад
Только зря актёров обрили
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1.8M
Иван Кемеров 3 часа назад
Ну просто к сведению:

Юганск
15 июня 2021 23:43

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