Как следует из сообщения корреспондента «Ленты.ру», в отличие от игроков обеих команд, российский арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Поединок прошёл в минувший вторник, в Португалии и завершился со счётом 5:1 в пользу английского клуба.

Справедливости ради следует отдать должное упорству и последовательности нашего соотечественника: как уже сообщалось ранее, первый раз арбитр не стал преклонять колено в марте этого года перед матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».

И с тех пор несмотря на критику и жалобы в ФИФА, Карасёв ни разу не принял участие в ритуалах поддержки движения североамериканских негров.