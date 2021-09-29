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Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов

Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов (1 фото)

Автор:
29 сентября 2021 11:18
Сообщество : Спорт
Метки: FIFA   blm   Карасёв   Россия   акция   арбитр   отказ   футбол   
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Судья из России Сергей Карасёв не принял участия в ритуале преклонения колена перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов между командами «Порту» и «Ливерпулем».

Как следует из сообщения корреспондента «Ленты.ру», в отличие от игроков обеих команд, российский арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Поединок прошёл в минувший вторник, в Португалии и завершился со счётом 5:1 в пользу английского клуба.

Справедливости ради следует отдать должное упорству и последовательности нашего соотечественника: как уже сообщалось ранее, первый раз арбитр не стал преклонять колено в марте этого года перед матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».

И с тех пор несмотря на критику и жалобы в ФИФА, Карасёв ни разу не принял участие в ритуалах поддержки движения североамериканских негров.

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Метки: FIFA   blm   Карасёв   Россия   акция   арбитр   отказ   футбол   
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52  комментария
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2k
Александр Касаткин 2 часа назад
нравится его работа, и что он достигает успехов на мировом уровне. Желаю ему карьеры Калины.
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832
Алексей Гулевич 7 минут назад
блэт, да это ваще уже секта какая-то, не место сектантам в футболе!!! запарили эти черножопые негроиды ...
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4k
elllfa 10 минут назад
>>> Помимо Карасева не встали на колено и два его помощника: Игорь Демешко и Максим Гаврилин, выступающие в качестве боковых рефери. Российские арбитры стали единственными на поле, кто в этот момент остался стоять на ногах – футболисты же обеих команд опустились на одно колено. В УЕФА пояснили, что участие в подобных акциях – дело добровольное. Вставать на колено разрешается, но делать это вовсе необязательно. Наказывать бригаду Карасева за это не будут. Обычно отказ от участия в акции в поддержку BLM заканчивается скандалом и сопровождается тысячей комментариев от разгневанных пользователей в социальных сетях, однако Карасев отработал безупречно и был назван болельщиками звездой матча наравне с игроками. >>>
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13k
Alex Ato 14 минут назад
ну ему ж потом в россию возвращаться и работать, пацаны не поймут
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5k
Станислав 19 минут назад
На эти выражения лиц возмущенных чернокожих можно смотреть вечно )))) А за что ему преклонять-то? В России рабства не было.
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559
MerryGoRound 23 минуты назад
Ну, не знаю какие и от кого там жалобы были в ФИФА, но это позорище дело сугубо индивидуальное и добровольное считается, а не обязаловка. Заодно еще этот ппц и само ФИФА уже раскритиковала. Кто то хочет позориться-вперед!и с песней. А если кто то имеет самоуважение и не хочет участвовать в этом цирке лицемерия и лжи - то его не имеют никакого права никто заставить. То что арбитр или какой то игрок не преклоняет колено перед этими террористическими обезьянами (эту организацию и тамошних террористов и воров я людьми не могу назвать! И дело не в расе!) - никто не может заставить их это сделать насильно, да и многие игроки и судьи уже отказываются это давно делать, кроме этого судьи. Так что никакой он не "герой" прям и за не делание этого всего ему ничего не грозит по любому.
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484
Серега Полчаса назад
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19k
Ego sum qui sum 36 минут назад
вставание на колено в качестве поддержки дурость при любых переменных
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2k
VPJ 51 минуту назад
Это, конечно, слишком прямо...на грани каламбура...и покажется тупым....но может Сергей Карасёв в следующий раз, о требовании преклонения колена, в....бё....т по коленям черномазым, а потом скажет:"Я не совсем понял черножопский речь))))Я понял, что требуют проломления колена))))
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251
Пётр Зайко 52 минуты назад
арбитр здорового Человека
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553
игорь 54 минуты назад
да как он посмел сжечь его на костре и как это так он не захотел преклонять колено и целовать ноги ниггерам, ой сорри афроамериканцам, ведь это он лично виноват во всех бедах черных, это он лично махал плеткой и бил этих негров это он лично продавал их плантаторам, а теперь он не хочет извинится за то что лично он сделал, да расстрелять его после того как снять с виселицы, а потом утопить.
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911
Алексей Час назад
Ну хоть кем-то из нашего футбола можно гордиться!!!
Ну хоть кем-то из нашего футбола можно гордиться!!!Посмотреть
Ну хоть кем-то из нашего футбола можно гордиться!!!
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40
Геворг Амбарцумян Час назад
а зачем становится на колени или на колено перед тем кто продавал наркотики
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386
Nikoha Salym Час назад
Бывает и так! 18 сентября в Москве на стадионе «Сапсан Арена».
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800
Алексей Попов Час назад
Молодчага, а пендосы не хотят преклонять колени перед нами за победу во второй мировой?
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148
Шурман Алексей Попов 44 минуты назад
Пиндосы не знаю а вот бельгийское сопротивление и партизаны приклоняют , старики ели ходят все в орденах но приклоняют 9 мая , у меня у дома самое старое кладбище Брюсселя так вот 9 мая вначале везут этих стариков на армейских автобусах а уже потом наши дипломаты ну и представители разных стран мира . Так что не все потеряно , а и еще один факт я хоть и живу здесь 21 год у меня есть акцент как на фламандском так и на французском когда спрашивают ты поляк ? отвечаю нет я Русский они оооо Путин ооо Россия .
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1k
RaiJu Час назад
И чо? Ну не преклонил и чо? У нас много кто не преклоняет колени в спорте, и чо? Ему орден Андрея Первозванного за это? Для меня вообще [мат].
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
А какой смысл Русским приклонять колено , у нас негров отродясь не было ...
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96
ЛИЦЕМЕ́Р Hallo FreeSpace 48 минут назад
Да-да...Особенно Пушкина не было
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96
ЛИЦЕМЕ́Р Евгений 38 минут назад
Вот и я про это.Один да был и то ни он ни его потомки не бедствовали.
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9k
Lev Asriev Час назад
Молодец мужик! Твердая гражданская позиция. Ну и троляка знатный. Кстати, на Женю Синякова похож)
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1k
Вадим Час назад
Русские не угнетали ни коренной народ Америки ни рабов из Африки, Русским нет нужды преклонять колено в любом случае.. пусть это делают потомки колонизаторов и работорговцев!!!!
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22k
Андрей Час назад
Мужик!
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41k
Соломей Час назад
Мужик.
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