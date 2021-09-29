Российский футбольный арбитр проигнорировал преклонение колена перед игрой Лиги чемпионов

Судья из России Сергей Карасёв не принял участия в ритуале преклонения колена перед началом матча группового этапа Лиги чемпионов между командами «Порту» и «Ливерпулем».
Как следует из сообщения корреспондента «Ленты.ру», в отличие от игроков обеих команд, российский арбитр отказался принимать участие в акции в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).
Поединок прошёл в минувший вторник, в Португалии и завершился со счётом 5:1 в пользу английского клуба.
Справедливости ради следует отдать должное упорству и последовательности нашего соотечественника: как уже сообщалось ранее, первый раз арбитр не стал преклонять колено в марте этого года перед матчем Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией».
И с тех пор несмотря на критику и жалобы в ФИФА, Карасёв ни разу не принял участие в ритуалах поддержки движения североамериканских негров.
Источник:
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