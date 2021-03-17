Наказывать их никто не будет. Хотя некоторым этого бы очень хотелось...
Бригада российских арбитров во главе с Сергее Карасёвым не стала преклонять колено в поддержку BLM перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли "Манчестер Сити" и "Боруссия".
Матч состоялся поздно вечером 16 марта в Будапеште. Перед началом игры состоялся известный ритуал против расизма, однако Карасёв и его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Алексей Кульбаков (из Белоруссии) остались стоять, решив не присоединяться к акции.
После инцидента в соцсетях на судей посыпались осуждающие комментарии вроде таких: "Ну конечно, российский судья не встаёт на одно колено..."
Однако в УЕФА заявили, что российского судью и его ассистентов наказывать не за что, поскольку "игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено".
И пока одни оскорбляются из-за неуважения к черным жизням, настоящие любите футбола оценивают рефери по его судейству. Которое было на высоте.
«Мы можем просто упомянуть российского арбитра? Он отлично отсудил игру».
«Он знает, что делает, в отличие от английских недоумков. Неплохо для судьи ЛЧ».
He knows what he’s doing unlike English half wits— 👑🏟 (@MCFC_KippaxKing) March 16, 2021
Not bad for a CL ref
Сергей Карасёв отлично провел работу на матче: предъявил три желтых карточки, а спорных моментов, в которые пришлось бы вмешиваться системе видеопомощи (VAR) не было. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Манчестер Сити".
После успешного матча 1/8 ЛЧ наверняка Карасёва пригласят на одну из игр 1/4 финала турнира. И это будет огромным достижением как для самого арбитра, так и для всех российских судей.
Источник:
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Пост то о чем?
Правильно сделали . это Не наш " праздник"