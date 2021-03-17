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Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров отказалась вставать на колено перед матчем Лиги чемпионов (7 фото)

Автор:
17 марта 2021 13:34
Сообщество : Спорт
Метки: blm   Сергей Карасёв   лига чемпионов   преклонение колена   судейство   футбол   
822
7

Наказывать их никто не будет. Хотя некоторым этого бы очень хотелось...

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Метки: blm   Сергей Карасёв   лига чемпионов   преклонение колена   судейство   футбол   
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13  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам Полчаса назад
И правильно сделали
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1k
Виктор Полесов 17 секунд назад
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83
Hunde Beißer2 8 минут назад
Хотят встают не хотят не встают...
Пост то о чем?
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3k
Димыч 14 минут назад
А какого чёрта РОССИЯНЕ должны вставать на колено?? В России рабов афроамериканцев не было. И торговать афроамериканцами первыми начали сами АФРОАМЕРИКАНЦЫ.
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26
Сергей Димыч 11 минут назад
Мне кажется что афроамериканцы это современные негры из Америки. Рабов же привозили из Африки. Надо ещё американцам напомнить, что они с местным населением сделали. И своего континента, и например Гавай.
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10k
Антон Семёныч 19 минут назад
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9k
Алексей 20 минут назад
Темнокожие бездельники в общей массе своей.
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4k
RomaXz 20 минут назад
Так это добровольное действие. Арбитры решили его не исполнять. Пост ни о чем, если честно
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9k
ГородДомов 20 минут назад
МОЛОДЦЫ !

Правильно сделали . это Не наш " праздник"
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
а это идея !! они нам запрещают использовать наш флаг и гимн а мы в ответ не исполнять ихние закидоны типо блм и прочие.
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12k
gavrosh 23 минуты назад
Кто придумал, тот пусть и ползает на корачках!
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3k
Денис Колосов 24 минуты назад
Не, ну я понимаю, американцы и англичане, они виноваты перед африканцами, а мы сфигли на колени вставать должны? Мы если в рабстве своих людей держали, а не чужих)
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Денис Колосов 21 минуту назад
вот именно
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