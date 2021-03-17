Бригада российских арбитров во главе с Сергее Карасёвым не стала преклонять колено в поддержку BLM перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли "Манчестер Сити" и "Боруссия".





Матч состоялся поздно вечером 16 марта в Будапеште. Перед началом игры состоялся известный ритуал против расизма, однако Карасёв и его помощники Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Алексей Кульбаков (из Белоруссии) остались стоять, решив не присоединяться к акции.