Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя

1615
1
1
Очевидец запечатлел в магазине чем-то недовольного темнокожего покупателя. В какой-то момент буйный мужчина начал бить защитный экран, однако работнику магазина быстро удалось найти подход к агрессору.
Бутылка красного вина для особого посетителя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
- Официант ударил туриста ножом за нелестный отзыв о стейке
- Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции
- Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии
- Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
Метки: видео вино инцидент конфликт неожиданно
46
Понравилось46
Новости партнёров
Ему сказали что вино только белое и красное, а из чёрного здесь только он
Значит - торкнуло знатно.