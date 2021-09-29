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Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя

Продавец с помощью бутылки вина утихомирил буйного покупателя (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 09:07
Метки: видео   вино   инцидент   конфликт   неожиданно   
1615
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Очевидец запечатлел в магазине чем-то недовольного темнокожего покупателя. В какой-то момент буйный мужчина начал бить защитный экран, однако работнику магазина быстро удалось найти подход к агрессору.
Бутылка красного вина для особого посетителя.

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Метки: видео   вино   инцидент   конфликт   неожиданно   
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23  комментария
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976
Андрей Ы. 2 часа назад
Надо было ему баскетбольный мяч дать. И бананом угостить. А здесь налицо жестокое обращение с животным.
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31k
Григорий 2 минуты назад
Он потом харю оближет и считай винца халявного попил)
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15k
ЦСКА 20 минут назад
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15k
Злобный Члегр 20 минут назад
Да чего-то не особо он утихомирился.
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7k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Крепкий жбан у этого ниггера
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1k
Legat Полчаса назад
Крепкое вино, с первого раза не разбилось и хорошо в голову дало!
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3k
Виктор Полчаса назад
Алкоголь ударил в голову ...
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850
vasilykopkov Полчаса назад
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17k
Александр 50 минут назад
Продаван избавил себя от судебных исков, так как не бил его белым вином.
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1k
Дрочер Полоумный Час назад
"чем-то недовольного темнокожего покупателя"

Ему сказали что вино только белое и красное, а из чёрного здесь только он
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346
sibic2 Час назад
Него был из наших ВДВ, маскировка.
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231
Дмитрий Самохин Час назад
Клиен не всегда прав
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3k
Citizenn Час назад
Интересно, вино негру понравилось?
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3k
Нескучный сад Час назад
Я сначала подумал, что это мозги брызнули. Потом удивился: как это человек без мозгов продолжает жить? Потом пригляделся и понял, что это же негр, всё нормально.
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35k
Alex 2 часа назад
Креппкая у ниггера голова )
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Бутылку жалко
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39k
dima423 2 часа назад
комплимент от шефа)))
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