Гнездо из одеял: посетители зоопарка несут пледы замерзающим обезьянам

В Калининградском зоопарке люди приходят на помощь замерзающим орангутанам. Человекообразным обезьянам при температуре воздуха плюс 14 уже прохладно в вольерах – хочется укрыться потеплее. Посетители несут им пледы, подушки и покрывала.



Каждое утро в вольерах орангутанов киперы раскладывают одеяла, шарфы, палантины. В период осенних дождливых дней уютные и теплые вещи становятся просто незаменимыми для обезьян. Орангутанов одеяла не только согревают: яркие красивые пледы повышают настроение и животным, и наблюдающим за ним людям.



Через соцсети Калининградский зоопарк обратился к неравнодушным посетителям с просьбой поделиться покрывалами с человекообразными обезьянами. Приматы в природе часто устраивают на деревьях лежанки из листьев и ветвей. Необходимо, чтобы и в вольере они могли создать себе уютные гнезда.