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Гнездо из одеял: посетители зоопарка несут пледы замерзающим обезьянам

Гнездо из одеял: посетители зоопарка несут пледы замерзающим обезьянам (3 фото)

Автор:
28 сентября 2021 22:42
Метки: зоопарк   обезьяны   одеяла   
451
3
Калининградский зоопарк попросил посетителей позаботиться о семействе орангутанов. На улице плюс 14 градусов, обезьянам холодно. В природе приматы устраивают себе уютные "гнезда" из веток и листьев, а в вольерах кутаются в принесенные людьми подарки. Пледы и одеяла не только согревают, но и поднимают настроение обезьянам и наблюдающим за ними людям.

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Метки: зоопарк   обезьяны   одеяла   
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8  комментариев
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2k
A 9 часов назад
Калининградцы любят свой зоопарк и животных в нём ещё со времён бегемота Ганса- одного из немногих животных выживших после штурма города. А вообще жители города приходят на помощь животным регулярно. Не так давно зоопарк просил помочь с прокормом ( пару лет назад,когда была оч холодная зима) и весь город так же откликнулся. Молодцы!
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1k
khvatich 8 часов назад
Татьяна, можно ссылку в каком году это происходило? Если сейчас, тогда реальные фото, приложите. Спасибо.
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10k
Кыся 9 часов назад
Минутку, Калининград - это таки Прибалтика. Здесь холодно. Всегда холодно. Как выжили обезьяны в прошлую зиму?
Подогрев вольера - не, не слышали? Или что случилось с отоплением? Говорите уж до конца.
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−3
ManA108 9 часов назад
Спасибо!Добрая статья.
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