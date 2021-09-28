Гнездо из одеял: посетители зоопарка несут пледы замерзающим обезьянам

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Калининградский зоопарк попросил посетителей позаботиться о семействе орангутанов. На улице плюс 14 градусов, обезьянам холодно. В природе приматы устраивают себе уютные "гнезда" из веток и листьев, а в вольерах кутаются в принесенные людьми подарки. Пледы и одеяла не только согревают, но и поднимают настроение обезьянам и наблюдающим за ними людям.
В Калининградском зоопарке люди приходят на помощь замерзающим орангутанам. Человекообразным обезьянам при температуре воздуха плюс 14 уже прохладно в вольерах – хочется укрыться потеплее. Посетители несут им пледы, подушки и покрывала.
Каждое утро в вольерах орангутанов киперы раскладывают одеяла, шарфы, палантины. В период осенних дождливых дней уютные и теплые вещи становятся просто незаменимыми для обезьян. Орангутанов одеяла не только согревают: яркие красивые пледы повышают настроение и животным, и наблюдающим за ним людям.
Через соцсети Калининградский зоопарк обратился к неравнодушным посетителям с просьбой поделиться покрывалами с человекообразными обезьянами. Приматы в природе часто устраивают на деревьях лежанки из листьев и ветвей. Необходимо, чтобы и в вольере они могли создать себе уютные гнезда.
Каждое утро в вольерах орангутанов киперы раскладывают одеяла, шарфы, палантины. В период осенних дождливых дней уютные и теплые вещи становятся просто незаменимыми для обезьян. Орангутанов одеяла не только согревают: яркие красивые пледы повышают настроение и животным, и наблюдающим за ним людям.
Через соцсети Калининградский зоопарк обратился к неравнодушным посетителям с просьбой поделиться покрывалами с человекообразными обезьянами. Приматы в природе часто устраивают на деревьях лежанки из листьев и ветвей. Необходимо, чтобы и в вольере они могли создать себе уютные гнезда.
В зоопарке принимают пригодные к использованию шерстяные или флисовые пледы, детские байковые или солдатские одеяла. Каждый день на кассу зоопарка люди приносят так много даров для животных, что вывозить их в Тропический дом, где живет семейство орангутанов, приходится тачками.
"Большинство почти новые приносят. Люди любят наших животных", – рассказала кассир Любовь Саврук.
"Большинство почти новые приносят. Люди любят наших животных", – рассказала кассир Любовь Саврук.
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Но они, "как все нормальные люди", любят гулять на улице. И посетители любят смотреть на них в вольере.