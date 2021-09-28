Как сейчас выглядит компьютерный магазин из фильма "Бумер"

Кульминацией "Бумера" стала сцена ограбления компьютерного салона "Аэлита". По сюжету, действие происходит в тысяче километров от Москвы, а может и больше. Однако, эпизод снимали в московском районе Курьяново. Видите дом в окне?
Его точный адрес: улица 2-я Курьяновская, 23.
Компьютерный магазин расположен напротив, через дорогу.
Только забор уже снесли, дверь поменяли местами с окном, да и там совсем не компьютерный магазин, а обычный продуктовый.
Килла на фоне магазина.
2021 год.
На беду героев, поблизости оказался милицейский УАЗик. Он выезжал со стороны 2-й Курьяновской улицы.
К сожалению, по технической причине я не снял эту точку. Поэтому, выкладываю скрин с Яндекс.панорам.
Бумер стоял около дома 19 по 1-й Курьяновской улице.
Это здесь женщина с мальчиком бежала и в истерике умоляла бандитов не стрелять. По счастью, шальная пуля ее не задела.
Фото 2021 года
О, а вот и вторая милицейская машина подъехала.
Ехала она по 1-й Курьяновской улице со стороны Шоссейной. Деревья основательно проредили.
К сожалению, красивое здание за спиной Кота снесли между 2010 и 2011 годом. Бумер снимали в 2002, оно еще на месте.
2010 - еще на месте. Скрин с Яндекс.панорам. Дом очень узнаваемый!
Но на 2021 год снесено, и место за спиной Кота выглядело бы вот так.
Всё. Кота тоже убили (хотя в фильме Бумер 2 выясняется, что всё-таки нет).
Компьютерный магазин "Аэлита". 2021 год.
А Димон уехал вдаль на черном БМВ.
Источник:
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К радости нормальных людей поблизости оказались милиционеры которые и завалили мразоту.