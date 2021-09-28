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Как сейчас выглядит компьютерный магазин из фильма "Бумер"

Как сейчас выглядит компьютерный магазин из фильма "Бумер" (19 фото)

Автор:
28 сентября 2021 10:00
Сообщество : Кино
Метки: бумер   было стало   интересно   кино   компьютерный магазин   тогда исейчас   фильм   фото   
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19

Кульминацией "Бумера" стала сцена ограбления компьютерного салона "Аэлита". По сюжету, действие происходит в тысяче километров от Москвы, а может и больше. Однако, эпизод снимали в московском районе Курьяново. Видите дом в окне?

Его точный адрес: улица 2-я Курьяновская, 23.

×

Компьютерный магазин расположен напротив, через дорогу.

Только забор уже снесли, дверь поменяли местами с окном, да и там совсем не компьютерный магазин, а обычный продуктовый.

Килла на фоне магазина.

2021 год.

На беду героев, поблизости оказался милицейский УАЗик. Он выезжал со стороны 2-й Курьяновской улицы.

К сожалению, по технической причине я не снял эту точку. Поэтому, выкладываю скрин с Яндекс.панорам.

Бумер стоял около дома 19 по 1-й Курьяновской улице.

Это здесь женщина с мальчиком бежала и в истерике умоляла бандитов не стрелять. По счастью, шальная пуля ее не задела.

Фото 2021 года

О, а вот и вторая милицейская машина подъехала.

Ехала она по 1-й Курьяновской улице со стороны Шоссейной. Деревья основательно проредили.

К сожалению, красивое здание за спиной Кота снесли между 2010 и 2011 годом. Бумер снимали в 2002, оно еще на месте.

2010 - еще на месте. Скрин с Яндекс.панорам. Дом очень узнаваемый!

Но на 2021 год снесено, и место за спиной Кота выглядело бы вот так.

Всё. Кота тоже убили (хотя в фильме Бумер 2 выясняется, что всё-таки нет).

Компьютерный магазин "Аэлита". 2021 год.

А Димон уехал вдаль на черном БМВ.

Источник:

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Метки: бумер   было стало   интересно   кино   компьютерный магазин   тогда исейчас   фильм   фото   
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7  комментариев
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5k
Sanar 45 минут назад
Прям мечтал узнать как там этот дом поживает, гопо фильмы созданные для гопоты, вот на место гибели группы Бодрова ездил, почтил память ребят, они снимали хорошие фильмы.
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1k
Дрочер Полоумный 14 минут назад
"На беду героев, поблизости оказался милицейский УАЗик."

К радости нормальных людей поблизости оказались милиционеры которые и завалили мразоту.
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39k
dima423 23 минуты назад
реклама озона чтоль?))
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