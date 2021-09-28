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Украинский хоккеист показал темнокожему сопернику банан, и был удален с площадки до конца матча

Украинский хоккеист показал темнокожему сопернику банан, и был удален с площадки до конца матча (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 09:23
Сообщество : Спорт
Метки: банан   расизм   расистский жест   спорт   хоккей   
2114
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Провокационную выходку посчитали расистской - теперь в отношении украинского хоккеиста, нападающего клуба «Кременчуг» Андрея Денискина, будет открыто дисциплинарное производство.

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Метки: банан   расизм   расистский жест   спорт   хоккей   
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25  комментариев
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11k
Ледовый Час назад
чего они все обижаются на этот банан, значит это реально для них что то значит
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Показать 1 ответ
165
Чумной Доктор 3 минуты назад
ну какой тут расизм ? негров попрекают бананом , хохлов салом и околосвинной темой а белорусов - бульбой . не кто-же не подумает что намекнуть невоспитанному кавказцу на его половую связь с овечкой- это расизм. или пошутить про картоху в адрес белоруса. русским намекают на любовь к водке , так и негру намекнуть про банан- не красиво, но логично. или у нас негры лучше или хуже белорусов или русских ??? не не все равны .
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3k
Слава Андреев 5 минут назад
Я вообще удивился, что хоккей есть на Украине. А уж про Нигера вообще молчу. ))))))
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757
MK_DMD 8 минут назад
Хз, я поржал :))) Да блин и ничего страшного, что тут расисткого? Скоро и фигу будет страшно показать - сразу что-нибудь приплетут тебе.
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3k
Джордж. Вашингтон. 11 минут назад
Тем временем негр пердел в сторону украинца и орал мечты сбываются
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1k
Пихайло 15 минут назад
А где видео с негром? Может он в тот момент изображал сало с цыбулей))
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−76
Казах Полчаса назад
Русские даже в Украине показывают свой нацизм
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12k
Великий Кормчий 37 минут назад
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24k
Vazari 39 минут назад
Рогуль-ариец, это оксюморон.
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2k
Sergius SPb 43 минуты назад
Даже не знаю, кто из них больше обезьяна и не ушел от животного?
Негр-легионер-хоккеист который хоть и не в НХЛ, но играет за рубежом и в игру которая неграм не свойствена.Т.е негр в общем-то приложил силы и умения для хоть какого-то достижения среди своих собратьев.
Или местный белый укро-дурачек играющий в какой-то там укро-хоккейной лиге при пустых трибунах?
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2k
Vlamir 46 минут назад
За что удалять то?
Просто негру дать шматочек сала - пусть покажет в ответ, пусть украинский парень "тоже обидится"!
И все - снова дружба народов!
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12k
ss 48 минут назад
А вот если бы негр показал Денискину кусок сала с чесноком? Считалось бы это "оскорблением в расовой принадлежности"?...
Честно говоря, сама фраза "оскорбление в расовой принадлежности" уже оскорбление. Как можно оскорбить "расовой принадлежностью"? Оскорбиться расовой принадлежностью может только сам расист. То есть негр оскорбился от того, что его назвали негром?!! Стало быть китаец должен оскорбиться, если его назвали азиатом или монголоидом, а англичанин, если его назвали европеоидом?..
Мир совсем рехнулся.
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4k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
А что,негры бананы не едят?
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10k
Кыся Час назад
Показал, но не дал. Обидно, блин.
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13k
SpoiltNail Час назад
Игрок показал, что хочет съесть банан. За что наказывать??
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10k
Kostick Час назад
пздц, ну показал банан, чотуттакова? а ежели ниггер шмат сала покадет, то что?
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1k
Radugananebe 2 часа назад
А что, на Украине есть хоккей? Не знала, прямо новость для меня.
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376
Anal Aggressor Radugananebe 2 часа назад
Ничего удивительного. Там и футбол есть.
Причём в футбол они не хуже наших (а иногда и лучше) играть умудряются.
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