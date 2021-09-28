Украинский хоккеист показал темнокожему сопернику банан, и был удален с площадки до конца матча

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Провокационную выходку посчитали расистской - теперь в отношении украинского хоккеиста, нападающего клуба «Кременчуг» Андрея Денискина, будет открыто дисциплинарное производство.
Во время матча Украинской хоккейной лиги форвард «Кременчука» Андрей Денискин позволил себе издевательский жест: глядя на защитника «Донбасса» Джейлена Смерека, он сделал вид, что очищает невидимый банан и собирается его съесть.
Эта выходка не осталась незамеченной - форварда "Кременчуга" удалили до конца матча. Кроме этого, решается вопрос о дополнительном дисциплинарном взыскании для игрока.
Поступок Денискина осудил президент ИИХФ Люк Тардиф. "В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры. Мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение", - заявил он. Сам же Денискин извинился за свой жест, опубликовав пост в своем аккаунте в Инстаграм с таким комментарием: «Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба «Донбасс» Джаленом Смереком. Я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей, независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные». Через время игрок удалил свой профиль из соцсети.
Вообще-то, да, полный сюр
Негр играет на Украине в хоккей. Звучит как анекдот.— acdimon (@ACDimon) September 27, 2021
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Метки: банан расизм расистский жест спорт хоккей
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Негр-легионер-хоккеист который хоть и не в НХЛ, но играет за рубежом и в игру которая неграм не свойствена.Т.е негр в общем-то приложил силы и умения для хоть какого-то достижения среди своих собратьев.
Или местный белый укро-дурачек играющий в какой-то там укро-хоккейной лиге при пустых трибунах?
Просто негру дать шматочек сала - пусть покажет в ответ, пусть украинский парень "тоже обидится"!
И все - снова дружба народов!
Честно говоря, сама фраза "оскорбление в расовой принадлежности" уже оскорбление. Как можно оскорбить "расовой принадлежностью"? Оскорбиться расовой принадлежностью может только сам расист. То есть негр оскорбился от того, что его назвали негром?!! Стало быть китаец должен оскорбиться, если его назвали азиатом или монголоидом, а англичанин, если его назвали европеоидом?..
Мир совсем рехнулся.
Кстати, даже обезьяны умнее поступают - они жрут ватоподобную мякоть из стволов банана.
Причём в футбол они не хуже наших (а иногда и лучше) играть умудряются.