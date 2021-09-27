45 идей что подарить дедушке на День рождения от внучки и внука



Определиться с тем, что подарить дедушке на День рождения, очень сложно, особенно если имениннику ничего не нужно – в этом нелегком деле поможет эта статья.

Сегодня не возникает проблем с покупкой подарка – магазины предлагают нам широкий выбор разнообразных вещей. Остается только проблема выбора – не каждый знает, что можно подарить дедушке на День рождения.

Ниже вы найдете готовый список подарков и идей, что подарить дедушке на День Рождения от внучки или внука, или любой другой праздник.





ТОП 45 идей что подарить дедушке на День рождения

Настольная игра – набор шахмат, шашек, нард, лото или домино. Кружка-термос с подогревом и именной гравировкой. Наручные часы, складной зонтик или другой стильный мужской аксессуар. Электрический массажер или другое массажное приспособление (тапки, коврик, накидка на обычное или автомобильное кресло). Мобильный телефон с крупными кнопками. Если дедушка ладит с современными технологиями: смартфон, планшет, спутниковая антенна с набором телепередач. Новый телевизор – одна из самых важных вещей в доме каждого пожилого человека. Красивые настенные часы оригинальной формы. Кожаный кошелек, визитница, папка для бумаг или удобная барсетка. Для упрощения ведения хозяйства: микроволновка или кофеварка. Ортопедический матрас или подушка с функцией памяти. Именной штоф в подарочном футляре. Мини-бар для хранения бутылок с элитным спиртным. Домашняя мини-пивоварня. Эксклюзивное издание классического литературного произведения или экземпляр любимой книги дедушки, подписанный автором. Мед с золотом в подарочной упаковке. Вентилятор или кондиционер, очиститель или ионизатор воздуха. Роскошная фигурная ключница. Настольная декорированная лупа, бинокль или мини-телескоп. Именной набор для чистки обуви. Часы-метеостанция, оборудованные будильником с функцией повтора, а также датчиком температуры и влажности воздуха. Палки для северной (скандинавской) ходьбы. Шарж или статуэтка по фотографии. Электрокамин. Стильная оправа для очков или футляр для них. Фотоколлаж или фотокнига со сборником снимков разных лет. Ретро-радио. Элитный канцелярский набор или перьевая ручка. Металлический настенный термометр с необычным дизайном. Хрустальный стакан с ложечкой в латунном подстаканнике. Гидромассажная ванночка для ног. Цифровая фоторамка с загруженными фотографиями детей и внуков. Фотомозаика или яркий портрет по фотографии на холсте в красивом интерьере, который стилизован под старину. Панно-барельеф. Копилка в виде сейфа для хранения сбережений. Робот-пылесос — удобная и незаменимая вещь, которая сама занимается уборкой (для одиноких дедушек). Органайзер, планнер либо стильный блокнот из настоящей кожи. Велосипед, лыжи, ракетки для игры в теннис, хороший мяч или клюшка – подарки дедушке на День рождения для поддержания физической активности. Современное комфортабельное кресло-качалка. Массажное кресло ортопедической конструкции. Красивая расписная икона – подарок на День рождения для верующего дедушки. Электробритва с набором средств для бритья. Качественное термобелье или согревающий пояс. Сладкий подарок – набор шоколадных инструментов или шоколадный пистолет с фляжкой, бляхой и патронами. Набор для бани и сауны, включающий шапочку, веник, полотенце, ароматические масла и средства по уходу за кожей.

Подарки любимому дедушке от внучки

С самого детства дедушки с особой любовью привязываются к своим внучкам. Они заботливо относятся к ним на протяжении всей жизни, и День рождения дедушки – отличный способ отплатить тем же.

Что подарить дедушке от внучки, чтобы ему обязательно понравился подарок? Вот несколько интересных идей:





Теплый плед с рукавами и тапочки с подогревом. Прекрасный подарок от внучки. Пожилые люди нередко страдают от зябкости даже летом, им все время хочется согреться. Подарите любимому дедушке такую возможность. Также можно приложить к подарку набор мягких полотенец с именной вышивкой, которую можно сделать самостоятельно.

Родословная книга. Шикарный памятный подарок. Купите красивый альбом и вклейте туда фотографии ближайших родственников виновника торжества. Еще одна идея: родовое семейное дерево, которое можно нарисовать на ватмане, а затем вклеить фотографии.

Подарок для коллекционера. Мужчины в возрасте очень часто собирают какую-либо коллекцию – внучка может порадовать любимого дедушку и подарить ему экземпляр. Это может быть старинная марка, сувенирная бутылка, флаг, макет оружия. Можно также подарить дедушке нумизматический альбом для коллекционирования и хранения монет, если он собирает именно эти вещицы.

Список других идей презентов, что ещё можно подарить дедушке от внучки:







Соляная лампа, 3D-лампа, торшер или фотосветильник.

Стильный кожаный ремень или галстук с красивым (можно драгоценным) зажимом.

Чайная, кофейная корзина или букет.

Декоративный фонтанчик или водопад.

Подставка с мягкой обивкой или гамак для ног.

Каменный садик в стеклянном флорариуме.

Уникальная фигурка для сада в виде гномика или другого персонажа.

Бонсай, японский сад, садик в бутылке или мужское комнатное растение.

Амулет на память – вещица из дерева, металла или натурального камня.

Туалетная вода (только если вы точно знаете, какой аромат у дедушки любимый).

Подарки любимому дедушке на День рождения от внука

Часто дедушки принимают активное участие в воспитании мальчишек – они учат своих внуков новому и проводят с ними достаточное количество времени.

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Подарок от внука может быть серьезным, брутальным и практичным, но он также должен говорить о его теплых чувствах к дедушке.

Что можно подарить любимому дедушке от внука:

Эксклюзивные сигары. Дедушке, который курит и не собирается бросать эту пагубную привычку, можно подарить набор настоящих кубинских сигар. Можно также приобрести для него аксессуары для курения: зажигалку Zippo с лазерной гравировкой, портсигар или хьюмидор, красивую фигурную пепельницу.

Набор инструментов в удобном чемоданчике. Взрослые мужчины ценят практичные подарки, поэтому инструменты – хорошая идея подарка от внука. Также можно подарить многофункциональную лопату, складывающуюся в удобную сумочку и оборудованную ножом, ледорубом, молотком, светодиодным фонарем, огнивом и другими полезными в хозяйстве инструментами.

Шашлычный набор. В стильном кейсе или корзинке для пикника дедушке можно подарить набор для приготовления мяса. Туда может входить комплект стальных шампуров, разделочный нож, штопор, набор из стопок и термос с функцией подогрева. Также можно подарить аппарат для маринования мяса, электрический мангал или комплект элитных приправ.





Другие идеи практичных и оригинальных подарков дедушке от внука:

Переносное радио, которое можно слушать в любом месте, в любое время. Камни для охлаждения виски. Именные стаканы под любимый напиток дедушки – виски, коньяк или пиво. Миниатюрная копия любимого автомобиля, корабля или самолета именинника. Наборы для работы с деревом, металлом, глиной (в зависимости от хобби дедушки). Электрическая точилка для ножей. Компактная газонокосилка или триммер для стрижки травы. Функциональный контейнер с ячейками для хранения крючков, гвоздей, микросхем и других мелочей. Удобная элегантная трость, которая может регулироваться в зависимости от анатомических особенностей. Автоматическая система полива для огорода.

Что подарить дедушке на День рождения своими руками

Не все внуки могут купить дорогостоящий подарок. В этом случае можно сделать подарок дедушке своими руками – это прекрасная возможность порадовать дедушку и показать ему, что вы потратили время на то, чтобы сделать ему приятно.

Список лучших идей, что подарить дедушке, сделанное своими руками:

Красочная аппликация или рисунок, плакат с поздравлениями и фотографиями – подарок молодому дедушке от ребенка, который именинник воспримет с особым трепетом и любовью.

Рамка для фотографий. На первый взгляд банальный подарок превращается в необычный сюрприз, если декорировать его подручными материалами – камнями, зернами кофе, пуговичками.

Мыло ручной работы. Сделать его очень просто – в качестве основы можно использовать обмылки или детское мыло без запаха, в качестве добавок – эфирные масла или любимый парфюм дедушки.

Вязаные вещи. Прекрасный подарок дедушке от внучки – теплые носки, варежки, шапка или шарф. Еще одна оригинальная идея: милый маленький свитер для кружки. Сделать его самостоятельно намного проще.

Мебель для сада. Подарок дедушке на День рождение своими руками от внука. Если вы умеете мастерить, можно сделать несколько стульев для сада или столик для беседки.

Сладкая поделка. Из вкусных шоколадных конфет сделайте оригинальную поделку – например, корабль. В «трюм» поделки можно положить конфеты, а в «салон» – бутылку коньяка или билет на отдых в санаторий.

Еще несколько идей подарков дедушке по интересам

Какой подарок еще можно вручить дедушке на День рождения? Это могут быть презенты, которые так или иначе связаны с его хобби.

Примеры некоторых подарков в зависимости от увлечений и интересов дедушки:

Рыбаку или охотнику: качественный плащ-дождевик, палатка для ночевки или плащ-палатка, фонарик, ножик-мультитул; Садоводу: набор для выращивания экологически чистых овощей и фруктов; Любителю антиквариата: старинная книга, предметы роскоши; Автомобилисту: видеорегистратор или навигатор, пылесос для уборки мелкого мусора, органайзер для багажника, удобные коврики в салон или в багажник; Спортсмену: спортивная сумка, сборные гантели, домашний тренажер; Мастеру на все руки: строительный набор или профессиональный инструмент.

Советы: как выбрать подарок дедушке на День рождения

Как правильно подарить подарок дедушке, что следует учитывать при выборе, чтобы не испортить торжественный праздник и оставить только положительные впечатления у именинника?

Ответить на эти вопросы вам помогут следующие рекомендации и советы:

Помните о том, что дедушке-имениннику важно общаться с внуками и чувствовать их любовь. Проявите настоящую заботу, окружите дедушку вниманием и душевным теплом. Именно это, а не подарок, стоит на первом месте по значимости. Не забывайте об увлечениях дедушки. Это может быть охота или рыбалка, огородничество или резьба по дереву – вариантов может быть великое множество. Скорее всего, у вашего дедушки не хватает расходных материалов или какой-либо вещи, которая помогла бы ему. Пожилые люди очень ценят внимание – даже если по случаю Дня рождения не планируется проводить грандиозное торжество, обязательно выберите и сделайте подарок. Любой подарок должен быть качественным. Если у вас не получается купить дорогую брендовую вещь, найдите дешевый аналог от менее известного производителя. Главное – откажитесь от сомнительных подделок, которые сломаются через несколько недель использования. Обычным вещам можно добавить необычное свойство – например, на однотонную футболку нанести надпись, а вместо бумажной книги можно подарить электронную. Таким образом, привычные вещи начинают играть новыми красками.

Что лучше не дарить дедушке на День рождения

Существуют подарки, которые с высокой долей вероятности не понравятся имениннику.

Любимому дедушке можно подарить множество разных вещей, но от покупки следующих презентов точно следует отказаться:

Подарки для здоровья. Лекарственные средства и медицинские препараты – это всегда актуально для пожилых людей, но от любимых внуков дедушке захочется получить что-то более стоящее. Подумайте о том, чтобы подарить подарок для души. Средства личной гигиены, Пены для бритья, шампуни, гели для душа, станки и антиперспиранты – под запретом. Такие вещи можно всегда купить самостоятельно или получить в подарок на 23 февраля. На День рождения лучше выбрать другой сюрприз. Если ваш дедушка продолжает работать, предпочитает вести активный образ жизни и ощущает себя прекрасно, не дарите ему подарки, напоминающие о возрасте. Лучше подберите для него что-то красивое, полезное и модное. Это правило действует также в обратную сторону – современные гаджеты не стоит дарить дедушке, который совсем не интересуется этим. Подарки для дома. Плохая идея – дарить дедушке на День рождения скатерть или шторы, посуду (в том числе чайные или кофейные сервизы). Дедушки, в каком бы возрасте они ни были, обычно не интересуются украшением домашнего интерьера и налаживанием быта. Домашнее животное. Питомец – это живое существо, которое требует к себе ответственного отношения. Такие подарки следует дарить только в том случае, если вы точно уверены, что дедушка хочет его получить.

Заключение

Каждый дедушка, в каком бы возрасте он ни находился, трогательно относится к своим внукам. Именно поэтому важно выбрать подарок, который обязательно вызовет у именинника теплые чувства. Используйте списки, предложенные в этой статье, чтобы выбрать и подарить любимому дедушке самый лучший подарок.