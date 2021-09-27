45 идей что подарить дедушке на День рождения от внучки и внука

Для любимого дедушки хочется выбрать особенный подарок на День рождения – он может быть памятным, полезным или оригинальным, но всегда должен быть выбран и подарен с душой.
Определиться с тем, что подарить дедушке на День рождения, очень сложно, особенно если имениннику ничего не нужно – в этом нелегком деле поможет эта статья.
Сегодня не возникает проблем с покупкой подарка – магазины предлагают нам широкий выбор разнообразных вещей. Остается только проблема выбора – не каждый знает, что можно подарить дедушке на День рождения.
Ниже вы найдете готовый список подарков и идей, что подарить дедушке на День Рождения от внучки или внука, или любой другой праздник.
ТОП 45 идей что подарить дедушке на День рождения
- Настольная игра – набор шахмат, шашек, нард, лото или домино.
- Кружка-термос с подогревом и именной гравировкой.
- Наручные часы, складной зонтик или другой стильный мужской аксессуар.
- Электрический массажер или другое массажное приспособление (тапки, коврик, накидка на обычное или автомобильное кресло).
- Мобильный телефон с крупными кнопками.
- Если дедушка ладит с современными технологиями: смартфон, планшет, спутниковая антенна с набором телепередач.
- Новый телевизор – одна из самых важных вещей в доме каждого пожилого человека.
- Красивые настенные часы оригинальной формы.
- Кожаный кошелек, визитница, папка для бумаг или удобная барсетка.
- Для упрощения ведения хозяйства: микроволновка или кофеварка.
- Ортопедический матрас или подушка с функцией памяти.
- Именной штоф в подарочном футляре.
- Мини-бар для хранения бутылок с элитным спиртным.
- Домашняя мини-пивоварня.
- Эксклюзивное издание классического литературного произведения или экземпляр любимой книги дедушки, подписанный автором.
- Мед с золотом в подарочной упаковке.
- Вентилятор или кондиционер, очиститель или ионизатор воздуха.
- Роскошная фигурная ключница.
- Настольная декорированная лупа, бинокль или мини-телескоп.
- Именной набор для чистки обуви.
- Часы-метеостанция, оборудованные будильником с функцией повтора, а также датчиком температуры и влажности воздуха.
- Палки для северной (скандинавской) ходьбы.
- Шарж или статуэтка по фотографии.
- Электрокамин.
- Стильная оправа для очков или футляр для них.
- Фотоколлаж или фотокнига со сборником снимков разных лет.
- Ретро-радио.
- Элитный канцелярский набор или перьевая ручка.
- Металлический настенный термометр с необычным дизайном.
- Хрустальный стакан с ложечкой в латунном подстаканнике.
- Гидромассажная ванночка для ног.
- Цифровая фоторамка с загруженными фотографиями детей и внуков.
- Фотомозаика или яркий портрет по фотографии на холсте в красивом интерьере, который стилизован под старину.
- Панно-барельеф.
- Копилка в виде сейфа для хранения сбережений.
- Робот-пылесос — удобная и незаменимая вещь, которая сама занимается уборкой (для одиноких дедушек).
- Органайзер, планнер либо стильный блокнот из настоящей кожи.
- Велосипед, лыжи, ракетки для игры в теннис, хороший мяч или клюшка – подарки дедушке на День рождения для поддержания физической активности.
- Современное комфортабельное кресло-качалка.
- Массажное кресло ортопедической конструкции.
- Красивая расписная икона – подарок на День рождения для верующего дедушки.
- Электробритва с набором средств для бритья.
- Качественное термобелье или согревающий пояс.
- Сладкий подарок – набор шоколадных инструментов или шоколадный пистолет с фляжкой, бляхой и патронами.
- Набор для бани и сауны, включающий шапочку, веник, полотенце, ароматические масла и средства по уходу за кожей.
Подарки любимому дедушке от внучки
С самого детства дедушки с особой любовью привязываются к своим внучкам. Они заботливо относятся к ним на протяжении всей жизни, и День рождения дедушки – отличный способ отплатить тем же.
Что подарить дедушке от внучки, чтобы ему обязательно понравился подарок? Вот несколько интересных идей:
Теплый плед с рукавами и тапочки с подогревом. Прекрасный подарок от внучки. Пожилые люди нередко страдают от зябкости даже летом, им все время хочется согреться. Подарите любимому дедушке такую возможность. Также можно приложить к подарку набор мягких полотенец с именной вышивкой, которую можно сделать самостоятельно.
Родословная книга. Шикарный памятный подарок. Купите красивый альбом и вклейте туда фотографии ближайших родственников виновника торжества. Еще одна идея: родовое семейное дерево, которое можно нарисовать на ватмане, а затем вклеить фотографии.
Подарок для коллекционера. Мужчины в возрасте очень часто собирают какую-либо коллекцию – внучка может порадовать любимого дедушку и подарить ему экземпляр. Это может быть старинная марка, сувенирная бутылка, флаг, макет оружия. Можно также подарить дедушке нумизматический альбом для коллекционирования и хранения монет, если он собирает именно эти вещицы.
Список других идей презентов, что ещё можно подарить дедушке от внучки:
- Соляная лампа, 3D-лампа, торшер или фотосветильник.
- Стильный кожаный ремень или галстук с красивым (можно драгоценным) зажимом.
- Чайная, кофейная корзина или букет.
- Декоративный фонтанчик или водопад.
- Подставка с мягкой обивкой или гамак для ног.
- Каменный садик в стеклянном флорариуме.
- Уникальная фигурка для сада в виде гномика или другого персонажа.
- Бонсай, японский сад, садик в бутылке или мужское комнатное растение.
- Амулет на память – вещица из дерева, металла или натурального камня.
- Туалетная вода (только если вы точно знаете, какой аромат у дедушки любимый).
Подарки любимому дедушке на День рождения от внука
Часто дедушки принимают активное участие в воспитании мальчишек – они учат своих внуков новому и проводят с ними достаточное количество времени.
Подарок от внука может быть серьезным, брутальным и практичным, но он также должен говорить о его теплых чувствах к дедушке.
Что можно подарить любимому дедушке от внука:
Эксклюзивные сигары. Дедушке, который курит и не собирается бросать эту пагубную привычку, можно подарить набор настоящих кубинских сигар. Можно также приобрести для него аксессуары для курения: зажигалку Zippo с лазерной гравировкой, портсигар или хьюмидор, красивую фигурную пепельницу.
Набор инструментов в удобном чемоданчике. Взрослые мужчины ценят практичные подарки, поэтому инструменты – хорошая идея подарка от внука. Также можно подарить многофункциональную лопату, складывающуюся в удобную сумочку и оборудованную ножом, ледорубом, молотком, светодиодным фонарем, огнивом и другими полезными в хозяйстве инструментами.
Шашлычный набор. В стильном кейсе или корзинке для пикника дедушке можно подарить набор для приготовления мяса. Туда может входить комплект стальных шампуров, разделочный нож, штопор, набор из стопок и термос с функцией подогрева. Также можно подарить аппарат для маринования мяса, электрический мангал или комплект элитных приправ.
Другие идеи практичных и оригинальных подарков дедушке от внука:
- Переносное радио, которое можно слушать в любом месте, в любое время.
- Камни для охлаждения виски.
- Именные стаканы под любимый напиток дедушки – виски, коньяк или пиво.
- Миниатюрная копия любимого автомобиля, корабля или самолета именинника.
- Наборы для работы с деревом, металлом, глиной (в зависимости от хобби дедушки).
- Электрическая точилка для ножей.
- Компактная газонокосилка или триммер для стрижки травы.
- Функциональный контейнер с ячейками для хранения крючков, гвоздей, микросхем и других мелочей.
- Удобная элегантная трость, которая может регулироваться в зависимости от анатомических особенностей.
- Автоматическая система полива для огорода.
Что подарить дедушке на День рождения своими руками
Не все внуки могут купить дорогостоящий подарок. В этом случае можно сделать подарок дедушке своими руками – это прекрасная возможность порадовать дедушку и показать ему, что вы потратили время на то, чтобы сделать ему приятно.
Список лучших идей, что подарить дедушке, сделанное своими руками:
- Красочная аппликация или рисунок, плакат с поздравлениями и фотографиями – подарок молодому дедушке от ребенка, который именинник воспримет с особым трепетом и любовью.
- Рамка для фотографий. На первый взгляд банальный подарок превращается в необычный сюрприз, если декорировать его подручными материалами – камнями, зернами кофе, пуговичками.
- Мыло ручной работы. Сделать его очень просто – в качестве основы можно использовать обмылки или детское мыло без запаха, в качестве добавок – эфирные масла или любимый парфюм дедушки.
- Вязаные вещи. Прекрасный подарок дедушке от внучки – теплые носки, варежки, шапка или шарф. Еще одна оригинальная идея: милый маленький свитер для кружки. Сделать его самостоятельно намного проще.
- Мебель для сада. Подарок дедушке на День рождение своими руками от внука. Если вы умеете мастерить, можно сделать несколько стульев для сада или столик для беседки.
- Сладкая поделка. Из вкусных шоколадных конфет сделайте оригинальную поделку – например, корабль. В «трюм» поделки можно положить конфеты, а в «салон» – бутылку коньяка или билет на отдых в санаторий.
Еще несколько идей подарков дедушке по интересам
Какой подарок еще можно вручить дедушке на День рождения? Это могут быть презенты, которые так или иначе связаны с его хобби.
Примеры некоторых подарков в зависимости от увлечений и интересов дедушки:
- Рыбаку или охотнику: качественный плащ-дождевик, палатка для ночевки или плащ-палатка, фонарик, ножик-мультитул;
- Садоводу: набор для выращивания экологически чистых овощей и фруктов;
- Любителю антиквариата: старинная книга, предметы роскоши;
- Автомобилисту: видеорегистратор или навигатор, пылесос для уборки мелкого мусора, органайзер для багажника, удобные коврики в салон или в багажник;
- Спортсмену: спортивная сумка, сборные гантели, домашний тренажер;
- Мастеру на все руки: строительный набор или профессиональный инструмент.
Советы: как выбрать подарок дедушке на День рождения
Как правильно подарить подарок дедушке, что следует учитывать при выборе, чтобы не испортить торжественный праздник и оставить только положительные впечатления у именинника?
Ответить на эти вопросы вам помогут следующие рекомендации и советы:
- Помните о том, что дедушке-имениннику важно общаться с внуками и чувствовать их любовь. Проявите настоящую заботу, окружите дедушку вниманием и душевным теплом. Именно это, а не подарок, стоит на первом месте по значимости.
- Не забывайте об увлечениях дедушки. Это может быть охота или рыбалка, огородничество или резьба по дереву – вариантов может быть великое множество. Скорее всего, у вашего дедушки не хватает расходных материалов или какой-либо вещи, которая помогла бы ему.
- Пожилые люди очень ценят внимание – даже если по случаю Дня рождения не планируется проводить грандиозное торжество, обязательно выберите и сделайте подарок.
- Любой подарок должен быть качественным. Если у вас не получается купить дорогую брендовую вещь, найдите дешевый аналог от менее известного производителя. Главное – откажитесь от сомнительных подделок, которые сломаются через несколько недель использования.
- Обычным вещам можно добавить необычное свойство – например, на однотонную футболку нанести надпись, а вместо бумажной книги можно подарить электронную. Таким образом, привычные вещи начинают играть новыми красками.
Что лучше не дарить дедушке на День рождения
Существуют подарки, которые с высокой долей вероятности не понравятся имениннику.
Любимому дедушке можно подарить множество разных вещей, но от покупки следующих презентов точно следует отказаться:
- Подарки для здоровья. Лекарственные средства и медицинские препараты – это всегда актуально для пожилых людей, но от любимых внуков дедушке захочется получить что-то более стоящее. Подумайте о том, чтобы подарить подарок для души.
- Средства личной гигиены, Пены для бритья, шампуни, гели для душа, станки и антиперспиранты – под запретом. Такие вещи можно всегда купить самостоятельно или получить в подарок на 23 февраля. На День рождения лучше выбрать другой сюрприз.
- Если ваш дедушка продолжает работать, предпочитает вести активный образ жизни и ощущает себя прекрасно, не дарите ему подарки, напоминающие о возрасте. Лучше подберите для него что-то красивое, полезное и модное. Это правило действует также в обратную сторону – современные гаджеты не стоит дарить дедушке, который совсем не интересуется этим.
- Подарки для дома. Плохая идея – дарить дедушке на День рождения скатерть или шторы, посуду (в том числе чайные или кофейные сервизы). Дедушки, в каком бы возрасте они ни были, обычно не интересуются украшением домашнего интерьера и налаживанием быта.
- Домашнее животное. Питомец – это живое существо, которое требует к себе ответственного отношения. Такие подарки следует дарить только в том случае, если вы точно уверены, что дедушка хочет его получить.
Заключение
Каждый дедушка, в каком бы возрасте он ни находился, трогательно относится к своим внукам. Именно поэтому важно выбрать подарок, который обязательно вызовет у именинника теплые чувства. Используйте списки, предложенные в этой статье, чтобы выбрать и подарить любимому дедушке самый лучший подарок.
Источник:
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Понравилось10
Ага. Внук. Дарит дедушке. Телевизор. А че уж не Бугатти Чирон Спорт? Внуки же у всех уже в 10-летнем возрасте занимают пост гендиректора Газпрома, а не откладывают по 10 копеек со школьных завтраков, чтоб купить какую-нибудь чушь типа спиннера...