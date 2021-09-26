Лица Советской эпохи. 80-е в объективе Михаила Блонштейна

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Михаил Иосифович Блонштейн (17 мая 1951 г. – 9 ноября 2020 г.) – приднестровский фотохудожник, вписавший свое имя в историю светописи черно-белыми фотографиями старого Тирасполя. В 80-е годы работы Блонштейна экспонировали в различных городах и странах. Фотограф не раз становился участником международных выставок, обладателем престижных наград.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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