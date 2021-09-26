FISHKINET
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок 15 человек, чей день выдался хуже некуда 15 человек, чей день выдался хуже некуда Лица советской эпохи. Закулисье советского кино Лица советской эпохи. Закулисье советского кино В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из "Спортлото 82" В аэропорту Шереметьево цены на фрукты напомнили шуточки из... Исследователи впервые спустились на дно «Адского колодца» в Йемене Исследователи впервые спустились на дно «Адского колодца» в Йемене Удивительный случай на австралийской дороге Удивительный случай на австралийской дороге В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в... Самые впечатляющие дворцы в мире Самые впечатляющие дворцы в мире Женский образ в гифках Женский образ в гифках Гифки дня Гифки дня Украинцам не престало гордиться своими городами: не они строили Украинцам не престало гордиться своими городами: не они строили Тина Тернер - королева рок-н-ролла Тина Тернер - королева рок-н-ролла Весёлые Картинки. Выпуск 26 Весёлые Картинки. Выпуск 26 Усик - третий боксер в истории, который стал чемпионом в двух весовых категориях Усик - третий боксер в истории, который стал чемпионом в двух... "Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе "Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус... В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте В Липецке мужчина с ножом атаковал своё отражение в лифте Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Гифки Гифки
Лица Советской эпохи. 80-е в объективе Михаила Блонштейна

Лица Советской эпохи. 80-е в объективе Михаила Блонштейна (36 фото)

Автор:
26 сентября 2021 20:49
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1103
36
Михаил Иосифович Блонштейн (17 мая 1951 г. – 9 ноября 2020 г.) – приднестровский фотохудожник, вписавший свое имя в историю светописи черно-белыми фотографиями старого Тирасполя. В 80-е годы работы Блонштейна экспонировали в различных городах и странах. Фотограф не раз становился участником международных выставок, обладателем престижных наград.
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Bill 12 часов назад
Депрессивные снимки. Так называемые "поселки городского типа" - деревни с населением до 10 тысяч. Часто бывал в таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Скальпы Гуронов 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шлагбаумэн 10 часов назад
Тут многие фотографии ещё из 70-х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация Цветные фото старой Норвегии Цветные фото старой Норвегии Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое Жизнь советских людей в картинах Жизнь советских людей в картинах Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно Пользователи делятся фото начала 2000-х, за которые им сейчас стыдно
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

634772



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
0
4
Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Фильмы, которые были сняты во время ВОВ
4
22
Фильмы, которые были сняты во время ВОВ
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#картинки#фотографии#фото#прикол#ynews#комментарии#шоу бизнес
#история#факты#СССР#прикольные#страна#Россия#нападение#на различный вкус
#интересно#люди#новости#Разное#кино#gif#смешные#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться