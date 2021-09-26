Семь часов над океаном

О том, что Ту-114 был уникальным по тем временам самолетом, признавалось всеми. Двухпалуб­ный гигант с комфортабельным пассажирским салоном на 160-220 мест, развивая скорость до 820 км/ч, обеспечи­вал более чем десятичасовой беспосадоч­ный полет. В ту пору это была самая крупная крылатая машина, ее сравнивали с двухэтажным домом: чтобы подняться в Ту-114, нужен был трап высотой пять с лишним метров. Зарубежных аналогов и конкурентов в ту пору у него не было.

Для полетов на Ту-114 отбирались на­иболее грамотные, подготовленные и опытные летные специалисты. Экипажи для международных полетов утверждались на коллегии в ГУ ГВФ, а командирами на­значались лучшие из лучших пилотов Аэрофлота, многие из которых станут впоследствии Героями Социалистическо­го Труда, заслуженными пилотами и штур­манами СССР. Назовем лишь некоторых: Александр Витковский, Константин Сапелкин, Иван Рышков, Николай Сафронников, Николай Шапкин, Василий Учайкин, Хари­тон Цховребов...

«...К этому полету мы готовились, как никогда, тщательно, - вспоминает о пер­вом полете в Гавану X. Н. Цховребов. - Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, какое огромное расстояние отде­ляет нашу страну от Кубы: мы находимся в разных полушариях, нас разделяет Ат­лантический океан... Из нескольких вари­антов маршрута хотелось бы выбрать наикратчайший. Но полеты через страны Западной Европы для нас были закрыты - в самом разгаре «холодная война». При­ходится лететь через «нейтральные» стра­ны, нейтральные воды. А это, конечно же, увеличивает степень риска.