Семь часов над океаном

Журнал "Гражданская авиация" июль 1997 год.
10 июля 1962 года, из Москвы в Гавану через страны Африки был выполнен первый технический рейс на самолёте Ту-114 под управлением командиров кораблей А. Витковского и X. Цховребова. Установление воздушного сообщения между нашей страной и островом Свободы было не только событием в развитии международных перевозок, но и демонстрацией возможностей нашей крылатой техники и наших пилотов.
О том, что Ту-114 был уникальным по тем временам самолетом, признавалось всеми. Двухпалубный гигант с комфортабельным пассажирским салоном на 160-220 мест, развивая скорость до 820 км/ч, обеспечивал более чем десятичасовой беспосадочный полет. В ту пору это была самая крупная крылатая машина, ее сравнивали с двухэтажным домом: чтобы подняться в Ту-114, нужен был трап высотой пять с лишним метров. Зарубежных аналогов и конкурентов в ту пору у него не было.
Для полетов на Ту-114 отбирались наиболее грамотные, подготовленные и опытные летные специалисты. Экипажи для международных полетов утверждались на коллегии в ГУ ГВФ, а командирами назначались лучшие из лучших пилотов Аэрофлота, многие из которых станут впоследствии Героями Социалистического Труда, заслуженными пилотами и штурманами СССР. Назовем лишь некоторых: Александр Витковский, Константин Сапелкин, Иван Рышков, Николай Сафронников, Николай Шапкин, Василий Учайкин, Харитон Цховребов...
«...К этому полету мы готовились, как никогда, тщательно, - вспоминает о первом полете в Гавану X. Н. Цховребов. - Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, какое огромное расстояние отделяет нашу страну от Кубы: мы находимся в разных полушариях, нас разделяет Атлантический океан... Из нескольких вариантов маршрута хотелось бы выбрать наикратчайший. Но полеты через страны Западной Европы для нас были закрыты - в самом разгаре «холодная война». Приходится лететь через «нейтральные» страны, нейтральные воды. А это, конечно же, увеличивает степень риска.
Полет готовили лучшие летные и технические силы Аэрофлота. Руководил подготовкой начальник Главного управления Гражданского Воздушного Флота (затем министр гражданской авиации СССР) генерал-полковник авиации Логинов. Евгений Федорович - боевой летчик, участник войны, занимал различные командно-штабные должности в ВВС, окончил Военную Академию Генерального штаба. В ГУ ГВФ прибыл с должности заместителя Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами Советской Армии. Особенностью его деятельности в мирной должности стало значительное обновление самолетного парка, перестройка всех служб Аэрофлота к работе на принципиально новой технике, положившей начало реактивной эры.
Вот и на этот раз Логинов летел в Гавану, чтобы подписать договор о прямом воздушном сообщении между столицами СССР и Кубы, технически проверить один из вариантов маршрута Москва - Гавана.
...Взлет в Москве произвел экипаж, возглавляемый Александром Константиновичем Витковским. Ему придется вести самолет первые пять часов. Летели на высоте восемь-одиннадцать тысяч метров. Все заранее составленные расчеты по режиму полета, расходу топлива оправдываются на деле. Над Африкой места в пилотской кабине занял наш экипаж. Взяли курс на ливийский город Себха. Потом 1300 километров летели над бескрайними песками.
Когда приблизились к Конакри, нашему Ту-114 пришлось пробиваться сквозь густую дождевую облачность, низко стелившуюся вокруг. Нелегко было Витковскому, который сменил меня после пяти часов полета, маневрировать в этих сложных условиях, чтобы попасть на аэродром, окруженный горными вершинами. Заходить на посадку надо было с ювелирной точностью.
В 12 часов 52 минуты наш самолет впервые приземлился в столичном аэропорту Гвинеи. Здесь участники перелета после московской ночной прохлады оказались в сорокаградусной жаре. А через несколько часов отдыха надо продолжать рейс. Вахту принял наш экипаж. Чувствовалось волнение. Шутка ли, нам предстояло выбраться из темно-свинцовых облаков с максимальным взлетным весом, так как до Гаваны предстояло лететь без посадки, к тому же 5300 километров над океаном. По этой причине и топлива заправили побольше. По этому воздушному пути - почти над самым экватором и строго параллельно ему - еще никто никогда не летал с одного материка на другой.
Через три часа после вылета из Конакри нас сменил экипаж Витковского. Пять часов отдыха, и мы снова принимаем вахту. Внизу - синие воды Карибского моря, остров Ямайка. Все ближе Куба. Вот уже видны горы Сьерра-Маэстра, зеленые плантации сахарного тростника, пальмовые рощи. У самого берега Мексиканского залива широко раскинулась Гавана. Снижаемся. Я держу штурвал, и мне кажется, что ему, как живому, хорошо понятны мои чувства, мое настроение, - так послушен он, действует заодно со мной, чтобы успешно завершить рейс, который продолжается более двадцати часов.
Делаю над аэродромом традиционный круг, а в наушниках слышу просьбу сделать три круга, чтобы гаванцы могли еще раз полюбоваться впервые прилетевшим на Кубу Ту-114, а телевизионщикам заснять этот исторический момент. Но я, к сожалению, не мог удовлетворить эту просьбу - надвигалась мощная гроза, и самолету нельзя дальше оставаться в воздухе.
Только успели колеса коснуться бетона, как хлынул тропический ливень. С трудом добрались мы до перрона аэровокзала, где собралось, невзирая на ливень, много народа. Все бегут к самолету, восторженно приветствуют посланцев дружественной страны - делегацию Аэрофлота во главе с Евгением Федоровичем Логиновым, которая прилетела для переговоров об открытии регулярной воздушной линии между Москвой и Гаваной...»
...Когда двадцать лет назад, 19 августа 1977 года, в аэропорту Домодедово состоялось торжественное открытие памятника самолету Ту-114, на торжественном митинге, посвященном этому событию, присутствовали и те, кто летом 1962 года первым привел бывший флагман Аэрофлота на далекую Кубу. На пресс-конференции кто-то из многочисленных журналистов обратился к Александру Константиновичу Витковскому с просьбой рассказать о первых рейсах в Гавану. Пилот просто и обыденно, как об обыкновенной работе, рассказал о тех самых первых рейсах на Кубу. И ни слова о главном - как это все-таки было не просто, какого потребовало мужества, опыта, знаний, напряжения сил. А когда один из журналистов попросил рассказать о каком- нибудь неординарном случае, Витковский и здесь был категоричен:
«Ту-114 долгие годы был настоящим хозяином на линии Москва - Гавана. И за все время его эксплуатации на этой межконтинентальной трассе на самолете не произошло ни одного летного происшествия... Правда, был эпизод, когда в полете отказал один из двигателей, но самолет спокойно продолжал лететь своим курсом на трех работающих...»
О. Борисов г. Москва.
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