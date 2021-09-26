Семь часов над океаном

FISHKINET
Как не разориться в эпоху платных подписок Как не разориться в эпоху платных подписок Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков Смс-переписки с родителями, которые стоило бы сохранить для внуков 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни 20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни "Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус рассказали о походе "Гидов мы не обвиняем": выжившие после восхождения на Эльбрус... Заходи... Улыбнись - 4 Заходи... Улыбнись - 4 Так себе картинки присутствуют баянчики и немного черноты Так себе картинки присутствуют баянчики и немного черноты Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора Савинцева Старые деревянные дома и летние дачи: коллекция фотографа Федора... 15 вещей, которые мало кто видел в жизни 15 вещей, которые мало кто видел в жизни Ретро фотографии Ретро фотографии Почему кислородные маски в самолете на самом деле не содержат кислород Почему кислородные маски в самолете на самом деле не содержат кислород В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка В Уфе. Дураку и штраф за лазер - не указка Воры вернули украденные олимпийские медали Весниной вместе с коробкой конфет Воры вернули украденные олимпийские медали Весниной вместе с... Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый Так себе картинки ( утреннее ) позитив черно-белый Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге Лихач на BMW снес двух девушек на пешеходном переходе в Петербурге Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Дерьмо случается. Подборка черного юмора из Жизни Дерьмо случается. Подборка черного юмора из Жизни Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в магазине В Москве неадекватный мужчина с топором напал на покупателей в... Популярные советские актрисы на обложках журнала "Советский экран" Популярные советские актрисы на обложках журнала "Советский экран"
Семь часов над океаном

Семь часов над океаном (4 фото)

Автор:
26 сентября 2021 11:49
Метки: авиация   интересно   история   
348
4

Журнал "Гражданская авиация" июль 1997 год.

10 июля 1962 года, из Москвы в Гавану через страны Африки был выполнен первый технический рейс на самолёте Ту-114 под управ­лением командиров кораблей А. Витковского и X. Цховребова. Установление воздушного сообщения между нашей страной и островом Свободы было не только событием в развитии международных перевозок, но и демонстрацией возможнос­тей нашей крылатой техники и наших пилотов.

О том, что Ту-114 был уникальным по тем временам самолетом, признавалось всеми. Двухпалуб­ный гигант с комфортабельным пассажирским салоном на 160-220 мест, развивая скорость до 820 км/ч, обеспечи­вал более чем десятичасовой беспосадоч­ный полет. В ту пору это была самая крупная крылатая машина, ее сравнивали с двухэтажным домом: чтобы подняться в Ту-114, нужен был трап высотой пять с лишним метров. Зарубежных аналогов и конкурентов в ту пору у него не было.


Для полетов на Ту-114 отбирались на­иболее грамотные, подготовленные и опытные летные специалисты. Экипажи для международных полетов утверждались на коллегии в ГУ ГВФ, а командирами на­значались лучшие из лучших пилотов Аэрофлота, многие из которых станут впоследствии Героями Социалистическо­го Труда, заслуженными пилотами и штур­манами СССР. Назовем лишь некоторых: Александр Витковский, Константин Сапелкин, Иван Рышков, Николай Сафронников, Николай Шапкин, Василий Учайкин, Хари­тон Цховребов...


«...К этому полету мы готовились, как никогда, тщательно, - вспоминает о пер­вом полете в Гавану X. Н. Цховребов. - Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, какое огромное расстояние отде­ляет нашу страну от Кубы: мы находимся в разных полушариях, нас разделяет Ат­лантический океан... Из нескольких вари­антов маршрута хотелось бы выбрать наикратчайший. Но полеты через страны Западной Европы для нас были закрыты - в самом разгаре «холодная война». При­ходится лететь через «нейтральные» стра­ны, нейтральные воды. А это, конечно же, увеличивает степень риска.

×

Полет готовили лучшие летные и тех­нические силы Аэрофлота. Руководил подготовкой начальник Главного управле­ния Гражданского Воздушного Флота (за­тем министр гражданской авиации СССР) генерал-полковник авиации Логинов. Ев­гений Федорович - боевой летчик, учас­тник войны, занимал различные команд­но-штабные должности в ВВС, окончил Военную Академию Генерального штаба. В ГУ ГВФ прибыл с должности заместите­ля Главнокомандующего Военно-Воздуш­ными Силами Советской Армии. Особен­ностью его деятельности в мирной до­лжности стало значительное обновление самолетного парка, перестройка всех служб Аэрофлота к работе на принципи­ально новой технике, положившей начало реактивной эры.


Вот и на этот раз Логинов летел в Гавану, чтобы подписать договор о прямом воздушном сообщении между столицами СССР и Кубы, технически проверить один из вариантов маршрута Москва - Гавана.

...Взлет в Москве произвел экипаж, возглавляемый Александром Константи­новичем Витковским. Ему придется вести самолет первые пять часов. Летели на высоте восемь-одиннадцать тысяч мет­ров. Все заранее составленные расчеты по режиму полета, расходу топлива оправдываются на деле. Над Африкой мес­та в пилотской кабине занял наш экипаж. Взяли курс на ливийский город Себха. Потом 1300 километров летели над бес­крайними песками.


Когда приблизились к Конакри, нашему Ту-114 пришлось пробиваться сквозь густую дождевую облачность, низко стелившуюся вокруг. Нелегко было Витковскому, который сменил меня после пяти часов полета, маневрировать в этих сложных условиях, чтобы попасть на аэродром, окруженный горными вершинами. Заходить на посадку надо было с ювелирной точностью.

В 12 часов 52 минуты наш самолет впервые приземлился в столичном аэропор­ту Гвинеи. Здесь участники перелета после московской ночной прохлады оказались в сорокаградусной жаре. А через несколько часов отдыха надо продолжать рейс. Вахту принял наш экипаж. Чувствовалось волне­ние. Шутка ли, нам предстояло выбраться из темно-свинцовых облаков с максималь­ным взлетным весом, так как до Гаваны предстояло лететь без посадки, к тому же 5300 километров над океаном. По этой причине и топлива заправили побольше. По этому воздушному пути - почти над самым экватором и строго параллельно ему - еще никто никогда не летал с одного материка на другой.


Через три часа после вылета из Конакри нас сменил экипаж Витковского. Пять часов отдыха, и мы снова принимаем вахту. Внизу - синие воды Карибского моря, остров Ямайка. Все ближе Куба. Вот уже видны горы Сьерра-Маэстра, зеленые плантации сахарного тростника, пальмовые рощи. У самого берега Мексиканского залива широ­ко раскинулась Гавана. Снижаемся. Я дер­жу штурвал, и мне кажется, что ему, как живому, хорошо понятны мои чувства, мое настроение, - так послушен он, действует заодно со мной, чтобы успешно завершить рейс, который продолжается более двадца­ти часов.

Делаю над аэродромом традиционный круг, а в наушниках слышу просьбу сделать три круга, чтобы гаванцы могли еще раз полюбоваться впервые прилетевшим на Кубу Ту-114, а телевизионщикам заснять этот исторический момент. Но я, к сожале­нию, не мог удовлетворить эту просьбу - надвигалась мощная гроза, и самолету нельзя дальше оставаться в воздухе.


Только успели колеса коснуться бетона, как хлынул тропический ливень. С трудом добрались мы до перрона аэровокзала, где собралось, невзирая на ливень, много на­рода. Все бегут к самолету, восторженно приветствуют посланцев дружественной страны - делегацию Аэрофлота во главе с Евгением Федоровичем Логиновым, ко­торая прилетела для переговоров об от­крытии регулярной воздушной линии меж­ду Москвой и Гаваной...»


...Когда двадцать лет назад, 19 авгус­та 1977 года, в аэропорту Домодедово со­стоялось торжественное открытие памят­ника самолету Ту-114, на торжественном митинге, посвященном этому событию, присутствовали и те, кто летом 1962 года первым привел бывший флагман Аэроф­лота на далекую Кубу. На пресс-конфе­ренции кто-то из многочисленных журна­листов обратился к Александру Констан­тиновичу Витковскому с просьбой расска­зать о первых рейсах в Гавану. Пилот просто и обыденно, как об обыкновенной работе, рассказал о тех самых первых рейсах на Кубу. И ни слова о главном - как это все-таки было не просто, какого потребовало мужества, опыта, знаний, напряжения сил. А когда один из журна­листов попросил рассказать о каком- нибудь неординарном случае, Витковский и здесь был категоричен:

«Ту-114 долгие годы был настоящим хозяином на линии Москва - Гавана. И за все время его эксплуатации на этой меж­континентальной трассе на самолете не произошло ни одного летного происшес­твия... Правда, был эпизод, когда в пол­ете отказал один из двигателей, но само­лет спокойно продолжал лететь своим курсом на трех работающих...»


О. Борисов г. Москва.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: авиация   интересно   история   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Мойша 2 часа назад
Ту-114 был разработан на основе стратега Ту-95. В основном летал по линии Москва - Хабаровск. Время полета было где-то 14 часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? Пермь. Из тихого мальчика - в убийцу. Когда проморгали? Королева Елизавета и ее коллекция американских президентов Королева Елизавета и ее коллекция американских президентов Старые фото, от которых по коже бегут мурашки Старые фото, от которых по коже бегут мурашки 7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю 7 случаев, когда мультфильмы Диснея нагло перевирали историю Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется Жизнь в средневековом замке была грязнее, чем кажется Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3900000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить
2
36
Интересные детали в фильмах и мультфильмах, которые многие могли не заметить
Ливерная колбаса
5
53
Ливерная колбаса
Набирающие популярность
В чем плюсы общественного транспорта?
0
28
В чем плюсы общественного транспорта?
Жертва произвола США: книга о Викторе Буте привлекла внимание Шугалея и Тэрады
0
4
Жертва произвола США: книга о Викторе Буте привлекла внимание Шугалея и Тэрады
Как не разориться в эпоху платных подписок
Как не разориться в эпоху платных подписок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#прикол#фотографии#комментарии#СССР#подборка#забавно#сша#интересное
#история#фото#люди#gif#новости#прикольные#Россия#сарказм#на различный вкус
#интересно#ynews#факты#кино#смешно#Разное#страна#смешные#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться