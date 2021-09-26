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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей - 3

Смешные комментарии из социальных сетей - 3 (28 фото)

Автор:
26 сентября 2021 07:07
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
2114
28
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Подборка юморных картинок и комментариев

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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61  комментарий
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1k
Sergey Pankratov 6 часов назад
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Это затухающие колебания темпорального поля.
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65k
Максим 7 минут назад
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ВЫдави ей глаза чувак))
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1k
Ловите наркомана! 20 минут назад
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С точки зрения инженера стакан в 2 раза больше чем нужно
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43k
FoxGen Полчаса назад
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И ты, Брут!
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716
Алексей Игошин Полчаса назад
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На фиг на новый год, у меня прошлый хреново прошёл как раз под новый год ковидлой заболел
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3k
Арт Полчаса назад
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Хорошая фамилия Коне*б))
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3k
Арт 36 минут назад
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На тот свет?)
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30
Арт Явор 39 минут назад
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Я один пропел?
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12k
Михалыч 44 минуты назад
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Ну, она права, если не лениться, то можно заработать на Мальдивы. Раньше или позже...
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79
Deemasan 58 минут назад
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Задолбали
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25k
Павел 2 часа назад
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
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Лучше бы усы выдернула.
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
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Т.е. денег на посудомойку нет?
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236
Шпут 2 часа назад
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Стакан наполовину...кот
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6k
Евгений 3 часа назад
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Гусь - странная птица. У него в клюве зубы.
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9k
Lilian 3 часа назад
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6k
Евгений 3 часа назад
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Это древний анекдот:
"Нашёл еврей кошель с золотыми монетами. Пересчитал. Пяти монет не хватает."
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6k
Евгений 3 часа назад
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Элемент манипуляции сознанием. Таких "ключей" полно: "Как вы все знаете...", "Не для кого не секрет, что...", " Согласитесь, что...". Они настраивают подсознание, на определённое восприятие информации. Их употребление, говорит о том, что либо у информатора недостаточно аргументов, либо об прямом подтасовывании фактов (что чаще). Очень интересно смотреть авторские политические программы, типа "Добров в эфире" или "Вечер с Киселёвым", отмечая по ходу, эти "ключи". Этакие "несуны истинной истины", которые пытаются втюхать своё мнение, под видом "истины в последней инстанции".
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42k
Андрей Бертон 3 часа назад
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Да его по запаху через минуту вычислят.
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42k
Андрей Бертон 3 часа назад
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Не ленись, разрабатывай.
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42k
Андрей Бертон 3 часа назад
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Да, смотрите на его глазки, так и читается : "вкуснятина... "
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