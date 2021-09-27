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Умнее ли вы третьеклассника? Тест по английскому языку

Умнее ли вы третьеклассника? Тест по английскому языку

Автор:
27 сентября 2021 08:49
Сообщество : Иностранные языки
Метки: english   Тесты   английский язык   тест   тесты для школьников   тесты по английскому языку   
2279
1
Вопросы построены таким образом, чтобы на них смог ответить ученик третьего класса общеобразовательной школы России.
Я не занят, давай устроим пикник сегодня днем.
1/8Я не занят, давай устроим пикник сегодня днем.

cdn.pixabay.com

София, ты хочешь гамбргеры?
2/8София, ты хочешь гамбргеры?

cdn.pixabay.com

Найдите предложение, в котором глагол "be" указан с ошибкой
3/8Найдите предложение, в котором глагол "be" указан с ошибкой

cdn.pixabay.com

Six plus eleven equals...
4/8Six plus eleven equals...

cdn.pixabay.com

Какие слова в английском языке пишутся не с заглавной буквы?
5/8Какие слова в английском языке пишутся не с заглавной буквы?

cdn.pixabay.com

Это моя мама, она из России
6/8Это моя мама, она из России

cdn.pixabay.com

Мой папа из Казахстана
7/8Мой папа из Казахстана

cdn.pixabay.com

Верно ли составлено предложение "I have four red snakes"?
8/8Верно ли составлено предложение "I have four red snakes"?

cdn.pixabay.com

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Метки: english   Тесты   английский язык   тест   тесты для школьников   тесты по английскому языку   
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Как ум связан с зубрежкой? Тут аналитики никакой не надо и искать решение тоже. Судя по заголовку, если какой-либо доктор математических наук не знает английский, то он глупее третьеклассника?
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7k
sivanov1079 5 минут назад
7/8. Насчет папы из Казахстана чет сомнительно
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725
Evgeniy 15 минут назад
Тест для Мутко.
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8k
БарНалей 23 минуты назад
может автору пройти тест по русскому?
"София, ты хочешь гамбргеры?"
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10k
Valiko Полчаса назад
Тест легкий, но это реально в третьем классе уже проходят?
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9k
Majul Полчаса назад
Отлично! Из 8 вопросов ответили верно на 8. Скорее всего, вы используете английский язык в повседневном общении. Скажите, для каких целей вы применяете английский язык?

Too easy )
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23k
SerGProS Полчаса назад
Все верно, мой батя ИЗ фром Казахстан
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11k
Голос Вселенной 39 минут назад
8 из 8. Использую каждый день в работе.
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29k
Aleks 45 минут назад
У меня английский в 6том начался...
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2k
Kozlodoev 45 минут назад
Я красава...8 из 8.
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