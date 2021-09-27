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Вопросы построены таким образом, чтобы на них смог ответить ученик третьего класса общеобразовательной школы России.
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